Буинский драматический театр открыли после реконструкции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Буинске открыли здание Государственного драматического театра после реконструкции. Работы в нем проводились с начала апреля 2022 года.

В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что учреждение выполняет важную миссию по популяризации культуры театрального искусства народов республики.

— Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное — вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны. Это большая важная работа, которая проводится в том числе в рамках укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом, — цитирует раиса республики его пресс-служба.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После обновления общая площадь театра увеличилась до 4 тысяч квадратных метров, а вместимость зала теперь составляет более 400 человек. В здании созданы условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов и музыкальных коллективов.

— Это четвертая площадка за последние несколько лет, которые создаются при поддержке федерального бюджета. Ранее было открыто два театра в Набережных Челнах, а также театр юного зрителя в Нижнекамске. Сегодня мы открываем очередной объект в Буинске. Это один из старейших театров нашей республики, отпраздновавший в 2017 году свой столетний юбилей, — сказала министр культуры региона Ирада Аюпова.

В октябре Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов сезона 2022/2023. Помимо четырех казанских театров на победу претендует буинский драмтеатр.

В 2019 году коллектив из Буинска впервые представил свои спектакли в Узбекистане. На сцене Узбекского национального академического драматического театра были показаны легкая бытовая комедия на татарском языке «Кодалар — кодачалар» и комедия-балаган на татарском языке «Әкәмәт — кәмит». Спектакли сопровождались синхронным переводом на русский язык.

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Айрат Назипов