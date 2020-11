Сила японского пробиотика: JFR готов строиться в «Алабуге», если помогут деньгами

Из-за пандемии международная биотехнологическая компания JFR Co. Ltd, специализирующаяся на выпуске пробиотиков, «потеряла» партнера, но ей пообещали помочь вместе с федеральным «Роснано»

Фото: Максим Платонов

Пробиотики, созданные на основе полезных бактерий, — новое для России направление биотехнологий для здоровья человека, и нужно им помочь, — так объяснял накануне президент Татарстана Рустам Минниханов заинтересованность республики в поддержке биотехнологического проекта японской JFR Co. Ltd. На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» глава японской компании Хироши Миязаки подтвердил готовность построить в ОЭЗ «Алабуга» завод по выпуску полезных бактерий стоимостью $20 млн, при этом собрать всю необходимую сумму ему могут помочь в «Роснано». Зато гигант промышленной автоматизации японская Yokogawa запустила «бесконтактные» технологии в большой химии на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» и готовится опробовать их на «ТАНЕКО».

День японского гостя

Большой интерес к высоким японским технологиям проявили вчера на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», который по традиции провел накануне президент РТ Рустам Минниханов. Широта охвата оказалась беспредельной: от иммунных экобиопрепаратов для здорового образа жизни и долголетия до промышленной автоматизации, перешагнувшей в эру «бесконтактных» технологий. Вопреки ожиданиям, на заслушивание своеобразного «дня Японии» приехал полный состав совета директоров, включая выздоровевших республиканских министров экономики Мидхата Шагихаметова и промышленности Альберта Каримова.

По видеоконференции из служебных кабинетов участвовали советник гендиректора ТАИФ Альберт Шигабутдинов и впервые глава «Татнефти» Наиль Маганов из Альметьевска. Интересно, что пригласили на заседание и гостей из сферы медицины. Так, приехала оценить пользу от будущего проекта пробиотиков замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева и глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, впрочем, обе только слушали и не выступали.

На заслушивание своеобразного «дня Японии» приехал полный состав совета директоров, включая выздоровевших республиканских министров экономики Мидхата Шагихаметова и промышленности Альберта Каримова. Фото: tatarstan.ru

Главным докладчиком стал гость из Японии. Генеральный директор международной биотехнологической компании JFR Co. Ltd Хироши Миязаки решился перелететь через океан, чтобы прибыть в Казань, несмотря на разгар пандемии. Здесь он вновь представил проект по строительству завода пробиотиков, который был анонсирован им ровно год назад вместе с японским партнером Syngen Biotech. Казалось бы, тогда были расставлены все точки в проекте, определена производственная площадка на территории ОЭЗ «Алабуга» для строительства завода стоимостью $20 млн. Но планы сорвала эпидемия коронавируса. В течение года японцы откладывали поездки в Татарстан до лучших времен, пока не прервал паузу сам глава JFR Co. Ltd.

Фактически вчера глава японской компании Хироши Миязаки подтвердил готовность строить завод в Татарстане в прежних параметрах, но финансовое обеспечение оказалось неполным.

Пробиотики JFR «запитают» в «Роснано»?

Накануне Миязаки представил план-график строительства завода пробиотиков по японской технологии. По его словам, проект рассчитан на три года: с 2020 до конца 2023 года. Первая фаза — проектирование — рассчитана до октября 2021 года, после чего год отводится на закупку оборудования и подготовку персонала, а только потом год — на строительство и дооснащение. Учитывая высокий уровень японских технологий, потребуется не больше 30 человек. Предполагаемый срок запуска — осень 2023 года.

Конечная продукция — это широкая гамма пробиотиков для людей и для животных. Исходное сырье — экстракт дрожжей, фосфат, глюкоза, минералы, молоко.

Глава японской компании Хироши Миязаки объяснил выбор в пользу Татарстана тем, что локализация производства в Тайване, Китае или Корее имела бы большую себестоимость, чем в России. «В Татарстане мы сможем создать конкурентоспособный продукт», — отметил он.

«Один из наших технологических партнеров был готов еще в апреле прилететь в Татарстан, но тот визит отложился», — посетовал он, не став конкретизировать проблему дальнейшего партнерства. И перешел к описанию привлекательности рынка пробиотиков. По его словам, емкость мирового рынка оценивается почти $17,5 млрд к 2026 году. К этому времени ожидаемая выручка предприятия составит $5,3 млн и вырастет до $60 млн к 2036 году, спрогнозировал он в заключение доклада.

Миязаки представил план-график строительства завода пробиотиков по японской технологии. По его словам, проект рассчитан на три года: с 2020 до конца 2023 года. Фото: tatarstan.ru

Из краткой реплики было понятно, что японская компания ищет нового партнера для воплощения проекта. Минниханов поинтересовался у гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, как обстоят дела с этим проектом. Тот ответил, что проект патронируется главой АИР Талией Минуллиной, а управляющая компания зоны готова предоставить все технические возможности. «С нашей стороны проблем не будет: как только по проекту пойдет движение, мы готовы предоставить площади и технические условия», — заверил он.

Глава АИР Талия Минуллина пояснила, что у японской компании пока не хватает средств для «финансовой модели плана». «Если кто-то захочет вступить в кооперацию, то для этого сегодня здесь идет презентация. Если для кого-то из нефтяных компаний это интересно, то это могло быть совместным производством», — пригласила она.

Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин добавил, что необходимо определить инвестора для проекта. «Я разговаривал со Свинаренко (замглавы «Роснано», — прим. ред.), у нас в ближайшее время будет совещание. Потому что у нас там средства есть, посмотрим, как вопрос решится», — высказал надежду Рафинат Яруллин. Завершил разговор на эту тему Минниханов, заметив, что пробиотики, созданные на основе полезных бактерий, — новое для России направление биотехнологий для здоровья человека, и ему нужно помочь.

Минниханов заметил, что пробиотики, созданные на основе полезных бактерий, — новое для России направление биотехнологий для здоровья человека, и ему нужно помочь. Фото: tatarstan.ru

Умные решения от Yokogawa

Зато гигант промышленной автоматизации японская Yokogawa внедрила «бесконтактные» технологии в большой химии на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» и готовится опробовать на «ТАНЕКО». О новых разработках в сфере промышленной автоматизации рассказал генеральный директор «Иокогава Электрик СНГ» Александр Резанов.

«Мы реализуем пилотный проект на газоразделении КОС, прорабатываем внедрение на заводе этилена «Нижнекамскнефтехима», а также была проведена большая работа с «ТАНЕКО» в рамках строительства новых производственных мощностей», — сообщил он, уточнив, что технологии проверены на установке каталитического крекинга МНПЗ.

По его словам, промышленная автономия означает способность системы самостоятельно принимать правильные решения, адаптируясь к изменяющимся внешним условиям рынка и состоянию оборудования. «Эти технологии актуальны особенно в период пандемии. Они позволяют работать из дома или из офиса, но без контакта с людьми, без риска заболеть и потерять трудоспособность», — пояснил он.

Гигант промышленной автоматизации японская Yokogawa внедрила «бесконтактные» технологии в большой химии на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме», и готовится опробовать на «ТАНЕКО». Фото: yokogawa.com

«Наши предприятия успешно сотрудничают с компанией «Иокогава», — отметил Рустам Минниханов. — Вопрос автономности и надежности производства выходит на первый план. Нам нужны современные наработки в области автоматизации, мы готовы их воплощать в жизнь».

«Нужна бумага — получи корочку»

Последующая дискуссия наверняка испугала бы прогрессивных японцев, которые не знают российских реалий. Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков рассказал, как готовятся специалисты по промышленной безопасности, и предложил создать специальный центр. «Образование ведется так: «нужна бумага — получи корочку», проводится «натаскивание на тесты», что похоже на «торговлю корочками», — рассказывал он начистоту. По его словам, обучающие не видят реального производства, не знают, насколько устарело производство, что и представляет реальную угрозу безопасности.

Казаков предложил включить в обучающий консорциум Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казанский архитектурно-строительный университет (КГАСУ) и Казанский энергетический университет (КГЭУ), которые должны дать не только знания в этой области, но и специальные допуски к работе еще во время учебы в вузе.

Минниханов согласился, что эту нишу занимают всевозможные фирмы. «Неправильно сотрудничать с «шарашкиными конторами», которые «торгуют корочками» в сфере промбезопасности», — заявил президент во время заседания и посоветовал сделать так, чтобы во время учебы студенты получили допуски к работе.

Последующая дискуссия касалась российских реалий. Фото: tatarstan.ru

О цифровых технологиях в нефтепереработке рассказал генеральный директор «Оргнефтехим-холдинга» Александр Бабынин, чем удостоился похвалы главы «Татнефти». «Раньше пользовались клочками бумаг при строительстве и проектировании, теперь это в прошлом. Будем продолжать взаимодействие с «Оргнефтехимом» на «ТАНЕКО», но им нужен больший рынок для большей рентабельности», — заявил Маганов. Рустам Минниханов рекомендовал продвигать компанию на рынках РФ, включая сферу мало- и среднетоннажной химии.