100 лет ТАССР, 30 — Декларации о государственном суверенитете Татарстана и 1015 — Казани

Тройное празднество в республике, открытие соцобъектов в Казани и нового парка-набережной в Аняково — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Полуденный залп в Санкт-Петербурге в минувшее воскресение прозвучал в честь 100-летия Татарской АССР. В районах, городах, селах и деревнях республики в выходные шумели народные гуляния по случаю юбилея. И именно юбилей, а точнее — сразу три, стали главной темой нового выпуска программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ. О том, с какими успехами республика подошла к вековому рубежу, какими событиями отметила праздник, а также о том, что еще показалось важным на прошлой неделе нашим коллегам — в этом обзоре.

30 лет суверенитету Татарстана

30 августа 1990 года подписана Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Республика получила статус Татарской Советской Социалистической Республики. Референдум и образование Республики Татарстан состоялись позже — в 1992-м, но именно 1990-й стал начальным и знаковым.

90-е запомнились как эпоха турбулентности во всем: в политике, экономике, самой ментальности. После распада СССР и волны отделений республик, общественное мнение в Татарстане было достаточно полярным: кто-то также высказывался за полную независимость и самостоятельно, но большинство голосовало за то, чтобы остаться в составе России. Республика выбрала второй путь и продолжила существовать и развиваться как субъект федерации.

Первая сессия Верховного Совета Татарской АССР 12-го созыва состоялась в апреле 1990 года. На ней предстояло избрать председателя Верховного Совета республики. Из трех кандидатур: первого секретаря Татарского рескома КПСС Минтимера Шаймиева, писательницы Фаузии Байрамовой и лидера ТОЦ Марата Мулюкова, с убедительным результатом (набрав свыше 70 процентов голосов), победу одержал Минтимер Шаймиев, сумевший сохранить республику, не допустить раскола на религиозной или национальной почве. При этом, вопрос о повышении государственного статуса и новой самостоятельности, стал главным в повестке дня. Прибывший в начале августа в Казань Борис Ельцин, именно здесь произнес свою знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Но вы находитесь в центре России — и об этом нужно подумать».

Подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990. Фото Михаила Козловского

24 августа в Казани прошел масштабный митинг национальных сил, главным требованием на котором стало принять Декларацию о государственном суверенитете. Уже через 5 дней на сессии Верховного Совета республики приступили к проработке вопроса. Была создана согласительная комиссия. Поздним вечером 30 августа Декларация о государственном суверенитете была принята. Лишь один депутат из 242 — воздержался. Остальные проголосовали — за. С этого момента на политической карте появился новый субъект — Республика Татарстан. Декларация определила, что земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории республики являются исключительной собственностью ее народа. Татарский и русский языки — признаны государственными, Документ гарантировал всем гражданам равную ответственность перед законом, независимо от «национальности, социального положения, религиозных и политических убеждений». 12 июня 1991 года по итогам всенародного голосования был избран первый президент Татарстана. Им стал Минтимер Шаймиев.

«Государственность Татарстана вышла на качественно иной уровень. Новая политическая реальность позволила республике устоять в период распада СССР в 1991 году. У республики появились юридические и имущественные права, самостоятельность в принятии решений. Политические реформы позволили начать глубокие экономические преобразования, результаты которых можно увидеть и по сей день», — отмечают наши коллеги из программы «7 дней».

Казани — 1015 лет!

Столице Татарстана исполнилось 1015 лет, а на праздник обычно вручаются подарки. И то, что юбиляр — огромный город-милионник с богатейшей историей — не повод отменять традиции. И подарков Казани и казанцам в это день действительно было преподнесено немало. Например, официально запущено автомобильное движение по первой очереди Большого Казанского кольца. Вместо положенных 20 месяцев, республика, используя богатый опыт мегастроек, уложилась за 12. Успели как раз ко дню рождения Казани. Цена вопроса: 2,3 млрд рублей, из которых 1 млрд — федеральные средства, остальное — из республиканского бюджета.

Столица не просто получила царский подарок. БКК, даже в таком — еще не завершенном виде, позволило снизить транспортное напряжение в Казани. Трасса кратчайшим путем связала промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью мегаполиса. А еще, теперь в городе есть самый протяженный в России трамвайный маршрут, длинной 34 км.

БКК, даже в таком — еще не завершенном виде, позволило снизить транспортное напряжение в Казани. Фото Максима Платонова

Впереди второй этап. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин родом сам из Татарстана. Он прекрасно знает дорожную ситуацию в городе и его вердикт однозначен: «Надо замыкать», — заявил он во время своего недавнего визита. В том, что второй этап БКК Казани нужен как воздух — не сомневается и президент Татарстана Рустам Минниханов. О чем и сообщил во время церемонии пуска движения по первому этапу кольца.

А вот набережная озера Кабан открытия второй очереди уже дождалась. Из без пяти минут болото с заросшими неопрятными камышами берегами и ошалевшими утками, плавающими среди стеклянных бутылок и пластикового хлама, превратилось в шедевр урбанистики. Именно так Марат Хуснуллин назвал преобразившийся водоем в субботу, когда ему, Рустаму Минниханову, полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову, Иреку Файзуллину — еще одному татарстанцу на федеральном политическом Олимпе, сегодня занимающему пост первого заместителя министра строительства страны, а также актеру Сергею Безрукову, презентовали новые участки набережной.

Еще один подарок жителям столицы республики — открытие Национальной библиотеки. Не та изба-читальня, какой привыкли мы все видеть библиотеки раньше, а огромный, яркий, живой многофункциональный центр — место притяжения, деловых и романтических встреч, творческой работы и культурного отдыха. Национальная библиотека, по замыслам авторов проекта, должна стать интересной всем: от профессоров и до школьников, от активной молодежи до убеленных сединами аксакалов, от студентов до представителей творческой интеллигенции и крупного бизнеса, от местных жителей до туристов. А их — туристов, в республику и, разумеется, Казань, с каждым годом приезжает все больше.

Еще один подарок жителям столицы республики — открытие Национальной библиотеки. Фото Максима Платонова

100 лет Татарской АССР

К этому событию республика начала готовиться не за год, не за два, а за пять лет. Еще в 2015 году, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ «О праздновании 100-летия ТАССР» и закипела работа. Не просто по проведению концертов, торжеств и праздничных мероприятий, без которых, конечно же, торжество тоже обойтись не может, но и по тому, чем именно запомнится вековой юбилей жителям всей республики: деревень, сел, поселков и городов. Как и что изменится в жизни татарстанцев, о чем потом каждый житель Татарстана сможет рассказывать своим детям и внукам «вот это было сделано в юбилейный для республики год».



И не важно — о чем конкретном пойдет речь. Важно все: образование, культура, промышленность, здравоохранение, строительство, машиностроение, энергетика, нефтегазохимия, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. В каждой из отраслей республике есть чем гордиться. И даже санкции и пандемия коронавируса, разразившаяся в первой половине юбилейного 2020-го, движения вперед остановить не смогли, как и умалить уже достигнутых результатов.

На родине героя

«Герой Труда Российской Федерации — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России. Звание Герой Труда Российской Федерации является вторым по статусу званием России после Героя Российской Федерации. В случае присвоения лицу звания Героя Труда Российской Федерации, на его родине на основании указа Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью», — сообщается в положении о присуждении звания Герой Труда Российской Федерации.

На прошлой неделе, на родине первого в истории республики Героя Труда России — первого президента и государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева, с участием самого героя и многочисленных гостей, состоялось торжественное открытие бронзового бюста. А, кроме того, презентовали парк-набережную, получивший имя «Бабайда кунакта» («В гостях у дедушки»). Именно так, с любовью, народ республики продолжают называть первого президента Татарстана.

На прошлой неделе, на родине первого в истории республики Героя Труда России — первого президента и государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева, с участием самого героя и многочисленных гостей, состоялось торжественное открытие бронзового бюста. Фото tatarstan.ru

Не нефтью единой

Говоря о вековом юбилее республики, невозможно не коснуться и темы так называемого «Татарстанского экономического чуда». Впрочем, это в других регионах успехи последних трех десятилетий, бурный экономический рост и социальное развитие могут называть «чудом». В самом Татарстане знают: за каждым успехом — упорный, тяжелейший труд, многомиллиардные инвестиции, порой — неудачные попытки, доработки, дошлифовки проектов, преодоление недоверия и только затем — успех.

Сказать, что Татарстан всегда легко «парил на крыльях успеха» — признаться в собственном незнании истории. Ведь были 20-е годы, голод. Отставание в промышленном развитии от большинства регионов страны. Были тяжелейшие для всей страны 40-е и период послевоенного восстановления. Кто-то скажет: нефть, «черное золото». Но и богатые месторождения Татарстана далеко не сразу принесли дивиденды самой республике. Во времена развитого социализма углеводороды, добываемые здесь (а это за всю историю — более 3 млрд тонн) служили на нужды всей страны. Лишь в 90-е годы, с обретением политического суверенитета, республика смогла, наконец, эффективно воспользоваться краткосрочным «окном возможностей», вернув к жизни нефтеперерабатывающие, нефтегазохимические производства, машиностроение, аграрный и животноводческий сектора, а к настоящему моменту став еще и крупным туристическим центром на карте страны.

Преодолевать трудности, решать казалось бы непреодолимые задачи — в этом характер Татарстана. Недавний, еще до конца не прошедший разгул пандемии коронавируса больнее всего ударил по нефтегазохимии. Но, что удивительно: «Нижнекамскнефтехим», входящий в Группу ТАИФ, не только не остановил производства, но и нарастил усилия в реализации стратегической программы развития. Что это? План, рассчитанный до 2030 года, по запуску новых производств и предприятий, способных выпускать продукцию, которой не хватает стране. Проект века — новый олефиновый комплекс. Работа на строительной площадке — кипит. Мобилизованы 1000 человек. 135 единиц техники, доставлена большая часть уникального оборудования, способного перерабатывать местную трудноизвлекаемую, высоковязкую, сернистую нефть сначала в мономеры, а затем — полимеры: пластмассы, пластики, синтетические каучуки.

Преодолевать трудности, решать казалось бы непреодолимые задачи — в этом характер Татарстана. Кадр из фильма

В период экономического спада после развала СССР, республике удалось сохранить самолето-, вертолето-, судо-, автомобиле- и машиностроение, появилась и выросла в самую успешную в стране ОЭЗ «Алабуга», модернизированы существующие и построены новые энергетические мощности. Впервые за много лет регион перестал быть энергозависимым. А в основе всего — люди. Целеустремленные, энергичные, активные, не боятся экспериментировать и браться за самые сложные задачи. Об этом в фильме «Волга, Кама и притоки» о периоде становления Республики Татарстан на протяжении последнего века говорил известный российский тележурналист Сергей Брилев.

О чем и кто рассказывает в фильме, недавно вышедшем на одном из федеральных телеканалов и о том, как республика встречала и праздновала тройной юбилей, можно подробнее узнать 31 августа, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.