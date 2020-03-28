События недели: выходные от Путина, борьба с коронавирусом в Татарстане и завершение сезона КХЛ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Илья Репин

На уходящей неделе президент РФ Владимир Путин объявил недельные выходные для россиян из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Также перенесено голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Татарстане тем временем продлены школьные каникулы, приостановлена работа некоторых крупных предприятий, а также торговых, развлекательных и спортивных объектов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Путинские» каникулы

На этой неделе президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса. На утро понедельника в стране было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19, а к утру субботы их число выросло до 1 036.

В своем обращении глава государства объявил, что голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, переносится на неопределенный срок. Но самой громкой новостью в обращении Путина стало объявление «выходной недели» — Россия будет отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Президент отметил, что такие меры должны противодействовать распространению коронавируса.

«Самое безопасное сейчас — посидеть дома», — сказал Путин.

При этом полный карантин в стране объявлен не был.

Самой громкой новостью в обращении Путина стало объявление «выходной недели». Фото kremlin.ru

Заявил глава государства и о мерах поддержки населения в ситуации пандемии. Он предложил увеличить пособие по безработице, выплачивать семьям по 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет и ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Среди мер поддержки Путин обозначил и содействие бизнесу, вплоть до отсрочки по налогам и взносам. Кроме того, российский лидер предложил ввести мораторий на заявления о банкротстве. Вместе с тем он объявил о планах повысить налоги для процентов по вкладам от 1 млн рублей и дивидендов, которые выводятся в офшоры.

В тот же день Владимир Путин подписал соответствующие указы.



Ограничения в Татарстане

Татарстан одним из первых отреагировал на обращение Путина. Правительство республики решило приостановить работу развлекательных учреждений и спортивных объектов.



Президент РТ Рустам Минниханов распорядился закрыть на неделю торговые центры. Работать в них будут только продуктовые магазины. Уже на следующий день многие из них приостановили деятельность, как и казанские кафе.



Также было решено продлить до 12 апреля школьные каникулы. А вот детские сады продолжат принимать детей тех, кто работает в больницах, аптеках, продуктовых магазинах и других учреждениях, которые не могут остановить работу.



Татарстан одним из первых отреагировал на обращение Путина. Фото Ильи Репина

Кульминацией борьбы с коронавирусом в республике стала приостановка некоторых промышленных предприятий. А вот «Татнефть» не может остановить добычу — занятые в этой сфере сотрудники будут изолированы.



Духовное управление мусульман (ДУМ) РТ не стало закрывать мечети, но ввело свои ограничения. Теперь попасть на богослужение можно только в маске и обработав руки дезинфицирующим раствором. При этом муфтият рекомендовал воздержаться от посещения мусульманских храмов для совершения пятничной молитвы.



Напомним, что к пятнице в Татарстане насчитывалось уже 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В случае необходимости медицинские учреждения Казани готовы предоставить дополнительно 726 мест для пациентов.



Завершение сезонов КХЛ и Единой лиги ВТБ

На уходящей неделе Континентальная хоккейная лига наконец объявила о завершении сезона 2019/2020. Этого уже давно ожидали болельщики и спортсмены. Тем не менее в КХЛ рассматривают возможность определения победителя лиги и вручения ему Кубка Гагарина, несмотря на форсмажорный финал сезона.

В КХЛ рассматривают возможность определения победителя лиги и вручения ему Кубка Гагарина, несмотря на форсмажорный финал сезона. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Следом за хоккеистами сезон закрыла и баскетбольная Единая лига ВТБ. Однако здесь организаторы решили не определять чемпионов.



Кто производит туалетную бумагу в Татарстане

Татарстанские производители туалетной бумаги отметили двукратный рост спроса на свою продукцию. «Реальное время» узнало, как чувствуют себя предприятия, выпускающие этот товар категории первой необходимости в республике, в частности один из самых крупных производителей — набережночелнинский бумажный комбинат ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова».



Татарстанские производители туалетной бумаги отметили двукратный рост спроса на свою продукцию. Фото Олега Тихонова

Соципотека для внебюджетников

Госжилфонд РТ объявил о расширении программы социальной ипотеки. Теперь ее участниками смогут стать не только семьи бюджетников. В ближайшее время ожидается выход соответствующего постановления правительства РТ, рассказал глава ГЖФ Марат Зарипов.

Он также отметил, что в качестве мер поддержки во время пандемии коронавируса Госжилфонд готов уменьшить выплаты семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Земельный банк ТФБ

Часть земельных активов «Татфондбанка» планируется продать на торгах. Всего с молотка планируется пустить земельные участки стоимостью более 400 млн рублей. Они расположены в Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Елабужском и Лаишевском районах республики.

Формально земли принадлежат компании «Земельная корпорация «Лидер», которую создавали экс-владелец «Золотого колоса» Ринат Губайдуллин и Роберт Мусин, руководивший «Татфондбанком».

Часть земельных активов «Татфондбанка» планируется продать на торгах

Земельный банк «Золотого колоса» и «Татфондбанка» включал в себя 286,5 млн кв. м (28,6 тыс. гектаров) стоимостью 1,2 млрд рублей



Арест владельца ГК «Рифэль»

Суд отправил под домашний арест заслуженного врача Татарстана и владельца группы компаний «Рифэль» Рифа Бурганова. Он подозревается в хищении земельного участка площадью 6,8 га у администрации Казани. В деле также фигурируют неустановленные должностные лица исполкома Казани и Управления Росреестра по РТ. Следствие оценивает ущерб в 0,5 млрд рублей.



Столовые Казани

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, кому принадлежат самые успешные столовые в столице РТ. Большинство из них наращивали прибыль в последние годы. Например, чистая прибыль «Доброй столовой» с 2015 по 2018 год выросла в 12 раз.

Эксперты считают, что эпидемия коронавируса внесет коррективы в работу столовых. Фото Ильи Репина

Эксперты считают, что эпидемия коронавируса внесет коррективы в работу столовых. В частности, для сохранения бизнеса им придется активно осваивать услуги кейтеринга и доставки.

