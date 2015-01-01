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Декларации о доходах-2018

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Декларации о доходах-2018
Фото: vichivisam.ru

В апреле стартовала декларационная кампания для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей госучреждений, обязанных раскрывать свои доходы. «Реальное время» следит за содержанием раскрытых деклараций, касающихся Татарстан, регионов ПФО и России в целом.

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