Декларации о доходах-2018
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В апреле стартовала декларационная кампания для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей госучреждений, обязанных раскрывать свои доходы. «Реальное время» следит за содержанием раскрытых деклараций, касающихся Татарстан, регионов ПФО и России в целом.
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