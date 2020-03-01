Фотомарафон «100-летие ТАССР»: класс Рустама Минниханова в школе в Сабинском лесхозе, 1960-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 196-я

Фото: из аккаунта Рустама Минниханова в Instagram

Сегодня исполняется 63 года президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В этом выпуске фотомарафона «Реального времени» — немного о детстве будущего главы республики.

Рустам Минниханов родился в 1957 году в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарии. Официальной датой его рождения считается 1 марта, но ряд близких к президенту людей рассказывают, что так его просто «записали», а на самом деле день его рождения приходится на 27 февраля.

Нургали Миннихановича Минниханова, отца будущего президента, в 1962 году назначили директором Сабинского лесхоза, а в 1963-м леспромхозы в республике объединили с лесхозами, и тогда Нургали Минниханов стал руководить Сабинским леспромхозом. Таким образом, в Сабинский район семья переехала в начале 1960-х. Мама Рустама, Васига Мубаракзяновна, работала воспитательницей в детском саду. Трое детей Миннихановых — Рифкат, Рустам и Раис — по воспоминаниям школьных друзей, учителей и односельчан, росли воспитанными и работящими. Сыновья даже помогали матери накрывать на стол, когда приходили гости. Детей не баловали, семья жила достаточно скромно, несмотря на высокий статус отца.

Семья Миннихановых, 1960-е годы

Рустам поступил в школу Сабинского лесхоза (в русский класс), когда ему было шесть лет. Учился Минниханов в школе хорошо, учителя вспоминали, что это давалось ему легко.

Когда Рустаму было 10 лет, родители купили ему фотоаппарат, и мальчик страшно увлекся фотографией — они с одноклассниками фотографировали друг друга, учителей в школе (даже тайно, на уроках). Может быть, отголоски этого хобби мы имеем возможность наблюдать сегодня в «Инстаграме» президента, который ведется довольно активно.

Но, пожалуй, главной страстью будущего главы Татарстана были спорт и автомобильная техника. После уроков сабинские ребята гуляли на улице, катались на лыжах (которые делали сами из досок и фанеры), ходили на каток. Соседи рассказывали, что Рустам постоянно крутился вокруг отцовского служебного УАЗика (и не с целью покататься, а чтобы посмотреть, как он устроен).

Тот самый УАЗик. Слева направо: Нургали, Раис, Рустам и Рифкат Миннихановы

В старших классах пришлось перейти в среднюю школу-интернат в Сабах. Зимой Минниханов периодически «гонял» домой на лыжах, но все же чаще сабинских детей отвозили в школу в крытом грузовике, а в пятницу после занятий забирали домой. Односельчане вспоминали: несмотря на то, что у Нургали Миннихановича была служебная машина, его дети ездили в школу вместе со всеми.

Когда после школы Рустам Минниханов поступил в Казанский сельхозинститут, родители и там не стали выделять его из общей массы приезжих студентов. Будущий президент прожил в студенческом общежитии все 5 лет.

Людмила Губаева