Неделя до выборов, полилингвальная школа и нефтегазохимический форум: итоги недели от «7 дней»

Фото: Олег Тихонов

Свой очередной выпуск программа «7 дней» посвятила открытию новой полилингвальной школы в Казани, подготовке кандидатов в президенты Татарстана к выборам и другим важнейшим событиям недели. Подробнее об итогах семидневки — в обзоре наших коллег с телеканала ТНВ.

Новая — полилингвальная!



Новая полилингвальная и, уже можно смело говорить, очередная школа нового поколения вслед за Елабугой открылась в Казани. Необычная, позволяющая вырастить и воспитать детей, способных на достижение еще более впечатляющих результатов, покорение новых высот. И язык, а точнее, языки, культуры, знания станут важнейшим инструментом в их будущих достижениях.

Торжественная линейка в этой школе прозвучала не на одном и даже не на двух языках (государственных языках республики), а сразу на трех. «Адымнар» — проект, реализуемый под непосредственным контролем со стороны Государственного Советника Татарстана, автора программы — Минтимера Шаймиева. Проект, пока не имеющий себе равных в России. Внедрять многоязычное образование здесь будут с самого раннего — детсадовского возраста. Обучение в начальной школе — на татарском и русском, к средним классам палитра изучаемых языков, а точнее, языков внутришкольного общения вырастет до трех, добавится английский, во внеурочное время можно будет также выучить испанский и турецкий. К 2024 году к двум комплексам, открытым в Елабуге и Казани, добавятся еще четыре: в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. А в перспективе планируется интегрировать программу «Адымнар» и все открывшиеся и открывающиеся в ее рамках школы в международную систему школ ЮНЕСКО.

Новая полилингвальная и, уже можно смело говорить, очередная школа нового поколения вслед за Елабугой открылась в Казани. Фото Рината Назметдинова

В том, что проект — стоящий и, более того, необходимый, сомнений нет. Ни здесь — в республике, ни в федеральном центре. Об этом, а также о том, что финансирование строительства одной из полилингвальных школ в Казани шло на паритетных с государством условиях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На прошлой неделе он посетил республику, и одним из ключевых пунктов визита было ознакомление с работой совместного с Татарстаном детища.

Неделя до выборов

Точнее — уже даже меньше. С 11 по 13 сентября жителям Нижнекамского района предстоит проголосовать на довыборах депутата в Госдуму России, избирателям Елабужского района — проголосовать за своего представителя в Госсовет республики, в Казани будут выбирать депутатов гордумы, в других городах и районах пройдут муниципальные выборы, и вся республика определится с выбором президента Татарстана.

12 и 13 сентября уже нельзя будет вести предвыборную агитацию. Но журналистам программы «7 дней» удалось заблаговременно пообщаться со всеми претендентами на пост лидера республики и расспросить о планах и настрое.

Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Альфред Валиев, как говорит сам, не пиара ради, а по зову сердца в одиночку пикетирует здание Минздрава с требованием выделить лекарства, необходимые для лечения нуждающихся детей.

Кандидат в президенты Татарстана от ЛДПР Владимир Сурчилов борьбу за кресло развернул нешуточную. А первое, что планирует сделать, если удастся выиграть, — сократить часть чиновничьего аппарата республики.

Олег Коробченко, представляющий в предвыборной гонке «Партию Роста», ратует за поддержку и развитие предпринимательства.

Альмир Михеев, выдвинутый в кандидаты «Справедливой Россией», с журналистами общается крайне неохотно, но ставку намерен делать на социальную политику.

И еще один кандидат — действующий президент Татарстана. На прошлой неделе Рустам Минниханов опубликовал программную статью, в которой большое внимание уделил важности самоотверженного труда каждого из нас для достижения социального благополучия республики.

Около 100 компаний собрались вместе на форум, приуроченный к вековому юбилею Татарской АССР. Фото Рината Назметдинова

Более 100 компаний-участниц к 100-летию республики

На прошлой неделе завершил свою работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В нем приняли участие более 100 компаний из 18 регионов России, представив свои экспозиции. В их числе и компании Группы ТАИФ, развернувшие один из крупнейших стендов на площадке «Казань Экспо».

Участников в связи с пандемией коронавируса прибыло значительно меньше. Но так получилось даже символичнее: около 100 компаний собрались вместе на форум, приуроченный к вековому юбилею Татарской АССР.

Изучение нефтегазовой геологии для нефтедобывающей отрасли, расширение возможностей использования продуктов нефтехимии татарстанского производства в строительной и дорожно-строительной отраслях, вопросы повышения эффективности энергоотрасли и необходимость перехода от дорогого тепла котельных на более доступное — вырабатываемое в комбинированном цикле на ТЭЦ... Даже трех дней на обсуждение громаднейшего списка вопросов участникам форума и выставки оказалось маловато.

О том, как проходил форум и какие соглашения на нем были подписаны, романтике работы нефтяников и новых объектах энергетики, введенных в эксплуатацию «Сетевой компанией», можно подробнее узнать 7 сентября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

