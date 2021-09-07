Минниханов о «зеленой» энергетике: «В нашем климате на солнечных батареях вряд ли проживешь»

Вручение премии «Глобальная энергия» в Казани показало, что в России есть технологические решения для получения чистой энергии

На ежегодной церемонии объявления лауреатов премии «Глобальная энергия — 2021» в Казанской ратуше продолжилась дискуссия о последствиях углеродного регулирования в стране, начатая еще на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) и продолженная на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. С подачи президента ассоциации «Глобальная энергия» и тележурналиста Сергея Брилева участники беседы сфокусировались на технологическом аспекте «декарбонизации». Заменят ли возобновляемые источники энергии углеводороды? Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за баланс между «зеленой» и традиционной генерацией, а член международного комитета премии Дмитрий Бессарабов из ЮАР видит перспективу в «желтом» водороде, получаемом ядерной энергетикой. «Зеленый» водород очень дорогой», — пояснил «Реальному времени» смену выбора цвета глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

В Казани назвали лучших энергетиков мира

В татарстанской столице объявили лауреатов премии «Глобальная энергия — 2021». Это ежегодный конкурс с призовым фондом свыше 38 млн рублей, где награды присуждаются выдающимся ученым и исследователям, внесшим наибольшой вклад в повышение экологической безопасности источников энергии на Земле.

Для проведения торжественной церемонии в Казань приехал президент ассоциации «Глобальная энергия» и тележурналист Сергей Брилев, а вместе с ним члены-эксперты Международного комитета — Марта Бониферт, вице-президент Венгерского института директоров, и Дмитрий Бессарабов из ЮАР. Гостей встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сам Брилев выступил не просто модератором встречи, но и режиссером-поставщиком телефильма о лидерах «зеленой» энергетики. Как сообщил Брилев, телевизионная версия церемонии будет транслироваться на ресурсах информационного центра ООН в Москве и на глобальных медиаплощадках ООН, частью этого фильма станет 10-минутный сюжет о Татарстане.

Как сообщил Брилев, телевизионная версия церемонии будет транслироваться на ресурсах информационного центра ООН в Москве. Фото president.tatarstan.ru

— С точки зрения энергобаланса Татарстан словно представляет собой модель всей России: несмотря на исторические запасы нефти, в республике мощно представлена, например, гидроэнергетика. Одновременно в последние годы, во-первых, все большая доля добытой нефти идет на нефтехимию, а в рамках разумного потребления свое развитие получила и альтернативная энергетика: ветряная и солнечная. Казань — идеальное место и для объявления лауреатов, и для серии дискуссий о дальнейших путях развития российской и мировой энергетики, — заявил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Победители — двое россиян и один американец с китайскими корнями

Премия «Глобальная энергия» присуждается в трех номинациях — традиционная энергетика, нетрадиционная (или альтернативная) и «новые способы получения энергии». В отличие от прошлых лет, когда победителями становились зарубежные ученые, на этот раз награды удостоились двое российских ученых, а также американец с китайскими корнями.

В первой номинации лауреатом стал академик, директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов (Россия), во второй — заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К А. Тимирязева Сулейман Ифхан оглы Аллахвердиев (Россия). Американец И Цуй, директор Института энергетики им. Прекорта Университета Стэнфорд, был признан лауреатом в заключительной номинации.

В первой номинации лауреатом стал академик Зинфер Исмагилов. Фото coal.sbras.ru

Академик Исмагилов удостоился премии за вклад в области химии углерода, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа и борьбу с изменением климата. Сейчас он возглавляет в Сибирском отделении РАН Институт углехимии и химического материаловедения. А параллельно руководит крупными международными проектами, в том числе под эгидой Евросоюза, Нидерландского фонда содействия науке, Японского фонда развития энергетики и промышленности. Правда, имя лауреата огласили еще во время пленарной сессии Восточного экономического форума с участием президентов России, Казахстана и Монголии, председателя КНР и премьер-министров Индии и Таиланда как пример разработчика технологий по сохранению зеленой среды. Выступая по видеотрансляции, он сообщил, что его разработки получили широкое применение в Татарстане при очистке попутного нефтяного газа на юго-востоке республики.

Есть ли альтернатива нефти и газу?

Сулейман Ифхан оглы Аллахвердиев удостоен премии за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза. Он обосновал энергетические и кинетические схемы переноса электрона при фотосинтезе, доказав, что при фотосинтезе происходит окисление воды и выделение кислорода.

После того как ученый высказал свой взгляд на развитие альтернативных источников энергии, модератор встречи Сергей Брилев поинтересовался мнением Рустама Минниханова по поводу курса на «зеленую» генерацию.

— Заменят ли возобновляемые источники энергии углеводороды? — спросил он.

Сулейман Ифхан оглы Аллахвердиев удостоен премии за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики. Фото ofr.su

— Мы не отвергаем углеводородную энергетику, — ответил президент республики. — Вопрос возобновляемой энергии тоже важен. И сегодня многое делается в этом направлении. Оба направления для нас интересны, и мы будем вести по ним работу.

С другой стороны, есть вопрос, как можно полностью перейти на альтернативные источники энергии, отметил он: «В нашей климатической зоне на солнечных батареях вряд ли проживешь». И привел пример ЕС: «Европа оказалась в сложной ситуации, сделав упор только на возобновляемые источники. Поэтому все должно быть сбалансировано».

Курс на «зеленую» генерацию — «тоже правильное решение», «поскольку с каждым годом количество углеводородов в недрах будет иссякать». «И это будет ценнейший продукт для химической и нефтехимической промышленности», — подчеркнул Минниханов.

Продолжая тему, Сергей Брилев спросил, не заинтересовался ли Татарстан технологией закачки углекислого газа в нефтяные пласты.

— Мы эту тему не только обсуждали, но и экспериментировали в этом направлении. К сожалению, затраты энергии большие, поэтому надо искать какие-то другие формы. Работа идет, мы эту тему внимательно ведем, — ответил президент.

Американский ученый И Цуй был отмечен за вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды. Фото youtube.com

«Желтый» против «зеленого»

Американский ученый И Цуй был отмечен за вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды. Правда, директор Института энергетики Precourt И Цуй успел еще и внедрить свои технологии, основав проект StorageX Initiative. По его мнению, развивая водородную энергетику, страны смогут двигаться в сторону достижения углеродной нейтральности не в ущерб использованию богатств недр планеты.

Водородная энергетика может стать частью «зеленого» курса. А какой водород вам больше нравиться — «зеленый» или «голубой», спросил Брилев у члена международного комитета премии Дмитрия Бессарабова из ЮАР.

— Водород — это носитель энергии, а ее должно быть много. В будущем он может стать инструментом для интеграции всех отраслей экономики, чтобы уменьшить углеродный след, — рассуждал он. — А если честно, то мне нравится «желтый» водород, который связан с ядерной энергетикой.

В зале ему зааплодировал глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Пожалуй, только он в моменте понял ценность «желтого» водорода. По окончании дискуссии он пояснил «Реальному времени», что из всех видов водорода: «голубой», «зеленый», «бурый», «серый» и «желтый» — последний является самым дешевым.

«В будущем водород может стать инструментом для интеграции всех отраслей экономики, чтобы уменьшить углеродный след», — рассуждал Бессарабов. Фото president.tatarstan.ru

— Вот я сегодня принес Маганову (гендиректору «Татнефти») водород, который получает «Татэнерго». Это «зеленый» водород. Ну он очень дорогой! Самый дорогой! — горячо убеждал в правильности вывода Бессарабова Рафинат Саматович.

По его словам, водородная энергетика становится ближе, но и у нее может быть альтернатива. Ею может стать массовое производство электромобилей, но «не хватает лития» для производства литий-ионных батарей. «Лития в стране мизер», — заметил он, добавив, что и здесь нужны великие ученые, которые найдут новые подходы.

Церемония награждения лауреатов состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября, сообщил в заключении Сергей Брилев.