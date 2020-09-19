События недели: инаугурация Минниханова, театральный вуз в Казани и угроза эпидемии туберкулеза

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе подвели итоги выборов в Татарстане. Рустам Минниханов выиграл президентскую гонку с огромным отрывом и уже успел официально вступить в должность. Кабмин республики остался почти в том же составе. Покинули министерские кресла Рафис Бурганов и Ленар Сафин. Во время приезда федерального министра культуры в Казани прозвучала идея создания местного театрального вуза. В США запретили TikTok, в Японии новый глава правительства, губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку после 27 лет «у руля».

Эпидемия туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что из-за пандемии коронавируса планете угрожает еще одна эпидемия — туберкулез.

По оценкам специалистов организации, количество умерших от этой болезни может вырасти с 1,5 млн до 1,9 млн человек.

Причин такой вспышки несколько. Одна из главных — концентрация властей и врачей на COVID-19. Все меньше идет плановых проверок, медицинское обслуживание перепрофилируется под «ковидные» нужды. Еще одна проблема — экономический кризис, вызванный локдауном, при этом давно известно, что туберкулез прогрессирует при всплесках безработицы и бедности.

Российские эксперты согласны с тем, что опасность роста заболеваемости туберкулезом есть. Тем более что Россия до сих пор — одна из самых проблемных стран по этой болезни. Внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова рассказала, что доля российских детей, которых исследовали на предмет туберкулеза и восприимчивости к нему, упала в этом году с 90 до 40%.



Фото Геннадия Аносова / gazetaschk.ru

Итоги выборов в Татарстане

В прошлое воскресенье завершился Единый день голосования (который в этом году превратился в три дня).

В Татарстане проходили сразу четыре избирательных кампании. Во-первых, выбирали президента республики. Во-вторых и в-третьих, прошли допвыборы в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет Татарстана по Елабужскому округу. Четвертым элементом кампании стали муниципальные выборы во всей республике.

На выборах президента явка составила 78,78%. Рустам Минниханов набрал на них 83,28% голосов. Эксперты предположили, что залогом столь высоких показателей стали социальное благополучие в республике и популярность республиканских властей.



Уже в пятницу Минниханов официально вступил в должность президента РТ — в третий раз подряд. Церемония инаугурации прошла в торжественной обстановке Большого концертного зала.



В тот же день состоялось заседание Госсовета РТ, на котором утверждались кандидатуры премьер-министра и вице-премьеров. Большинство из них остались на своих местах. Но произошли и некоторые перестановки. Например, глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин покинул пост, чтобы стать сенатором.



В отставку отправился и министр образования республики Рафис Бурганов. Он возглавил Поволжскую академию физической культуры, спорта и туризма. На его место будет назначен его бывший зам Ильсур Хадиуллин.



Фото kzn.ru

Театральный вуз в Казани

В начале недели Татарстан посетила федеральный министр культуры Ольга Любимова.

Ключевым событием ее посещения можно назвать выступление Фарида Бикчантаева и Александра Славутского, предложивших создать в Казани местный театральный вуз. Именитые режиссеры пожаловались на нехватку кадров в отрасли. Пока в республике специалистов готовят только Казанское театральное училище и Казанский государственной институт культуры.



Другие представители театрального сообщества республики согласны с предложением. Если на актеров и режиссеров в Казани еще учат, то осветителей, специалистов по звуку или бутафоров найти сейчас намного труднее.



Фото Рината Назметдинова

Глава Госжилинспекции ответил на жалобы

Руководитель Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов в интервью «Реальному времени» ответил на самые частые жалобы жителей республики.

Он рассказал, почему плата за тепло не начислялась по счетчикам, как проводились проверки во время пандемии и о «войнах» УК за обслуживание домов.



Во второй части интервью главный жилищный инспектор РТ рассказал о контроле за качеством капитального и текущего ремонта, а еще — о том, куда могут потратить накопленные на него средства.



Фото Максима Платонова

Парк в «Салават купере»

К 100-летию ТАССР в «Салават купере» так и не началось строительство парка, который обещали его жителям.

Команда помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, курирующей развитие общественных пространств в республике, обещает, что обсуждение проекта проведут осенью.

В голосовании за право быть реализованным в 2021 году еще не представленный проект парка в «Салават купере» лидирует с небольшим отрывом от набережной Казанки. Жители района опасаются: если они проиграют борьбу, их парк просто вычеркнут из планов без разговоров.



Пожар в Зеленодольске

На прошлых выходных под Зеленодольском загорелась свалка, на которой скопился строительный мусор — остатки аварийных домов, которые снесли власти города.

Пожар был крупным — площадью 1 000 кв. м. Огонь и столб дыма видели жители разных районов города. Тушили пожар почти сутки.

Многие местные жители считают, что «кладбище аварийных домов» подожгли специально. Активист, председатель территориального самоуправления «Загородная» Алексей Туганов обратил внимание на три очага, которые видно на начальных кадрах пожара.



Смерть Александра Карпова

Фото Максима Платонова

Умер гендиректор Зеленодольского завода им. А.М. Горького Александр Карпов.

Несмотря на возраст (67 лет), он занимался спортом и отличался отменным здоровьем, — сходятся во мнении друзья и коллеги Карпова. Они называют смерть судостроителя шоком и утратой для отрасли.



Иловые поля в Казани

Проектировщики красноярского бюро «Геотехпроект» представили проект рекультивации иловых полей в Казани.

Они обещают ликвидировать проблему участка, на котором десятилетиями скапливался осадок сточных вод из городских очистных сооружений. По проекту, за 8 лет это место должно стать зеленым полем.

Сейчас иловые поля разделены на два участка: на первом накопилось более 3 млн кубометров иловых отложений, на втором — около 860 тысяч.



Фото Рината Назметдинова

План по дорогам на 20 лет

Мэрия Казани опубликовала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года.

По ней, в столице Татарстана появится 27 новых развязок, дублер Кировской дамбы и трамвай до «Салават купере».



Рестораны на набережной

В Казани закрываются рестораны на Кремлевской набережной. Правда, временно.

Об этом «Реальному времени» рассказала директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова. В отделе маркетинга и развития «Кремлевской набережной» отказались от комментариев.



Запрет TikTok в США, уход Савченко и смерть Марцинкевича

Власти США выполнили угрозу — и с 20 сентября на территории страны скачивать китайские TikTok и WeChat будет запрещено. Правда,TikTok сможет избежать блокировки, если все же продаст свое американское подразделение местной компании.

Глава Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку. Он руководил регионом 27 лет, то есть был у власти дольше даже «белорусского зубра» Александра Лукашенко.

В СИЗО №3 Челябинска обнаружили тело самого медийного национал-социалиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. В Следкоме заявили, что он совершил самоубийство.



Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко. Он пообещал предоставить Минску кредит в $1,5 млрд.



Новым премьер-министром Японии назначен Ёсихидэ Суга, до этого он возглавил правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП).

