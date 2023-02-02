Первый зам Абашев или главный врач Шавалиев? «Будущему министру будет сложно соответствовать заданной планке»

Эксперты «Реального времени» — о кандидатах на должность главы Минздрава и качествах, которые нужны, чтобы достойно продолжить работу предшественника

С потерей Марата Садыкова, который за неполные 5 лет сумел сделать уникально много для развития татарстанского здравоохранения, так или иначе встает вопрос о достойном преемнике, его качествах и возможных кандидатурах. Решение будет принимать руководство республики. В преддверии этого «Реальное время» вместе с экспертами разбиралось в том, кто может или даже должен занять пост главы Минздрава Татарстана, а также какие качества ему потребуются и чего от него будут ждать.

Второго такого нет, а первых — двое

Второго Марата Садыкова нет и не будет, и даже еще не смирившиеся с его потерей подчиненные и коллеги уже обсуждают потенциальных преемников. В медицинской среде называют два имени — первого замминистра здравоохранения Альмира Абашева и главврача РКБ Рафаэля Шавалиева. Причем называют именно в такой последовательности — среди осведомленных Альмир Абашев считается кандидатом номер один. Правда, никто не исключает, что в последний момент будет назначен кто-то совсем неожиданный — «темная лошадка». Ну, а решать, кому достанется осиротевший министерский портфель, как и прежде, будет президент республики Рустам Минниханов.

Кандидатура Альмира Абашева кажется вполне реальной: у 47-летнего первого замминистра имеется и врачебный, и большой административный опыт. Закончив медуниверситет КГУ, он проходил ординатуру на кафедре неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины КГМА, а по ее окончании в 2000 году был принят на должность заведующего отделением неврологии в Республиканский вертеброневрологический центр (в настоящее время — Республиканская клиническая больница восстановительного лечения МЗ РТ). Всего месяц пробыв в 2002 году в должности замдиректора «Республиканского клинического неврологического центра» (ГАУЗ «РКНЦ»), он получил новое назначение — на должность главврача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория», а с конца 2003-го до начала 2016-го руководил РКБ №2 и после создания на ее базе Университетской клиники — с января 2016 года по апрель 2019-го — стал главврачом медсанчасти КФУ. А в апреле 2019 года Абашев был назначен первым заместителем министра здравоохранения РТ.

Кандидатура Альмира Абашева кажется вполне реальной. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Не менее достойной выглядит и кандидатура ровесника Альмира Абашева Рафаэля Шавалиева. Выпусник КГМУ (специальность «лечебное дело»), он начинал трудовую деятельность в качестве врача-интерна КГМА и далее специализировался в области хирургии. Отработав в 1998—2000 гг. хирургом в Менделеевской ЦРБ, Шавалиев закончил ординатуру по специальности «онкология», затем 7 лет трудился врачом-онкологом в РКОД, а в 2007—2009 гг. работал управляющим делами министерства здравоохранения РТ. В 2009—2010 гг. он руководил казанским Госпиталем для ветеранов войны, в 2010—2018 занимал пост главврача ДРКБ, а с апреля 2018-го пришел на нынешнюю должность главврача РКБ.

В прошлом году именно РКБ стала «главной звездой» Года цифровизации в Татарстане, став первой в системе Минздрава России клиникой, получившей сертификат международного стандарта HIMSS. «РКБ сделала огромный скачок в будущее цифровой медицины. Информационная система помощи принятия правильных врачебных решений, какой является qMS, помогает избежать ошибок при назначении медикаментозной терапии, при идентификации, диагностике и лечении пациентов, также сократить сроки получения результатов анализов и исследований. Тем самым информационная система способствует повышению качества и безопасности медицинской деятельности организации», — объяснял тогда Рафаэль Шавалиев, на плечи которого в этом проекте легла ответственность за достижение результата и слово, данное им лично президенту Татарстана.



Главврач главной клиники Татарстана уделяет большое внимание не только хозяйственным вопросам, но и работе с людьми. Он лично собеседует на работу каждого сотрудника — от завотделения до уборщиц, лично же и принимает заявления об увольнении. Шавалиева любят и уважают в руководстве республики, в обществе, СМИ и в коллективе. И это вопрос — а «отпустит» ли своего руководителя РКБ, ведь на сегодня ее сотрудники совсем не хотят отпускать шефа даже на повышение.

Не менее достойной выглядит кандидатура Рафаэля Шавалиева. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три кандидата

Чисто теоретически можно предположить, что пост министра мог бы достаться одному из членов команды Марата Садыкова. Как-никак, именно Артуру Деляну, который 10 лет был его заместителем в горбольнице №7, он, став министром, доверил свое любимое детище — эту клинику. Достаточный опыт у 56-летнего Деляна имеется: он начинал с рядового врача, руководил в 1996—2000 гг. отделом по медицинскому оборудованию и технике Управления материально-технического обеспечения при Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 7 лет работал заместителем главврача по развитию казанского онкодиспансера, а затем вместе с Маратом Садыковым и в той же должности пришел в «семерку».

Марат Садыков доверил 7-ю горбольницу Артуру Деляну (на фото), который 10 лет был его заместителем. Фото: emckzn.ru

Если исходить из того, что Марат Садыков к моменту назначения на должность министра имел большой и успешный опыт руководства медицинскими учреждениями, можно чисто теоретически рассматривать кандидатуру главврача Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова Марата Гатауллина. Он достаточно молод — всего 42 года, но зато прошел все ступени профессиональной «лестницы» — от медбрата до главврача, при этом работал на «скорой», руководил медучреждением на периферии (в 2006—2008 — главврач Камско-Полянской горбольницы), несколько лет занимал должность замначальника горздрава и уже 8 лет руководит крупным республиканским диспансером.

Можно рассмотреть кандидатуру главврача РКИБ им. профессор А.Ф. Агафонова Марата Гатауллина. Фото: realnoevremya.ru

Таким же «багажом» обладает 45-летний главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов, который вдобавок к специальности педиатра имеет вузовские дипломы юриста и специалиста по социальной гигиене и организации здравоохранения. С 2003 по 2008 гг. он занимал должности в районных отделах здравоохранения Казани, с 2008 по 2015 гг. руководил казанской поликлиникой №4, затем год заведовал 21-й поликлиникой, а с 2018 года занимает пост главврача ДРКБ.

Таким же «багажом» обладает 45-летний главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов. Фото: drkbmzrt.ru

«Абашев или Гатауллин»

На вопрос «Реального времени», какими качествами должен обладать преемник Марата Садыкова и кого можно ожидать увидеть на посту министра здравоохранения профессор кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко ответила:

— На мой взгляд, это могли бы быть два кандидата, у каждого из которых имеется большой опыт как руководителя и весомый вклад в здравоохранение Татарстана. Уровень Министерства — это очень большая зона ответственности. Поэтому возложить ее себе на плечи может только опытный специалист. Мне в свое время приходилось работать с Альмиром Рашидовичем Абашевым — это очень компетентный и грамотный специалист, знает не понаслышке все проблемы сферы здравоохранения, он очень хороший организатор, что является значительным плюсом для любого руководителя. Считаю, что это одна из реально подходящих кандидатур для руководства Министерством здравоохранения республики.

Она добавила, что еще одним из кандидатов, который мог бы возглавить Минздрав мог бы стать Марат Гатауллин, который возглавляет Республиканскую клиническую инфекционную больницу:

— На мой взгляд, это могли бы быть два кандидата, у каждого из них имеется большой опыт как руководителя и весомый вклад в здравоохранение Татарстана. К тому же уровень Министерства — это очень большая зона ответственности. Поэтому возложить ее себе на плечи может только опытный специалист. Мне в свое время приходилось работать с Альмиром Рашидовичем Абашевым — это очень компетентный и грамотный специалист, знает не понаслышке все проблемы сферы здравоохранения, он очень хороший организатор, что является значительным плюсом для любого руководителя. Считаю, что это одна из реально подходящих кандидатур для руководства Министерством здравоохранения республики.

Альмира Абашева назвал в качестве реального претендента и основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов:



— Пока очень трудно судить после этой трагедии, после пережитого — очень тяжело на сердце от осознания, что больше нет Марата Наилевича. Я знаю, что у него есть хороший первый заместитель — Альмир Рашидович — человечный, адекватный, очень любит свое дело. Он уже давно в министерстве, знает все тонкости и сложности работы в этой сфере, он был практически правая рука Марата Наилевича. Больница — это одно, а вся республика, Министерство здравоохранения — эта такая махина. Если брать в расчет кого-то из главных врачей крупных клиник, то я напрямую редко с кем работал, потому здесь очень сложно назвать кандидатов.

«Должен быть стрессоустойчивым и чутким»

Остальные эксперты рискнули только перечислить желаемые качества будущего министра — реальные кандидатуры они назвать не рискнули.

— Здесь очень сложно сделать определенный выбор, — рассуждает доцент кафедры детских инфекций КГМУ и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов. — Думаю, это должен быть руководитель крупной медицинской организации, которая имеет большой опыт работы, особенно в сложный период пандемии covid-19. Это скорее должен быть кто-то из руководителей многопрофильных республиканского уровня.

Слово в слово повторил фразу о сложности выбора заслуженный работник здравоохранения РТ, основатель и глава сети многопрофильных медицинских центров «Звезда» Артур Уразманов:



— Это должен быть довольно прогрессивный кандидат, очень трудоспособный, тот, кто сможет, особенно в сложные времена, как, например, во время эпидемии коронавируса, формировать серьезную работу системы здравоохранения, как это делал в свое время Марат Наилевич. Ну и безусловно, этот кандидат должен суметь поддержать очень высокий уровень республиканского Министерства здравоохранения, который был достигнут при Марате Наилевиче.

«Будущему министру будет очень сложно соответствовать той высочайшей планке, которую задал Марат Наилевич, потому что это был самоотверженный человек, настоящий профессионал, который, несмотря на высокий пост, оставался прежде всего доктором и только потом был чиновником», — подвела своеобразный итог Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

— Все знали, что могут обратиться к нему в любое время суток, и он придет на помощь. Это редчайшее качество, а мы в последнее время чаще наблюдаем обратное: когда человек идет на повышение, он закрывается, его круг общения сужается до подчиненных и близких, он становится недоступен для остальных. Сложно будет найти достойную замену еще и потому, что сфера здравоохранения очень сложна, а сегодняшняя обстановка, события в стране требуют очень большой собранности и профессионализма, при этом именно Министерство здравоохранения сегодня оказывается, что называется, «на передовой».

По ее словам, человек, который возглавит Минздрав Татарстана, должен быть одновременно и стрессоустойчивым, и чутким, а эти качества непросто совмещать: «Кроме того, сегодня любого, кто станет министром, будут сравнивать в первую очередь с Маратом Наилевичем, так что этому человеку стоит пожелать смелости, терпения и готовности продолжить проекты, начатые его предшественником. У нас начато строительство стратегических объектов — таких, например, как новый перинатальный центр — это надо достойно завершить и дальше обеспечить достойное развитие татарстанского здравоохранения, медицинской инфраструктуры республики, которая заслуженно призвана одной из лучших в стране».

