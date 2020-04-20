«7 дней»: COVID-19 — усиление контроля, прогнозы аналитиков и поддержка бизнеса

Обзор главных событий минувшей недели на телеканале «Новый век»

Фото: Максим Платонов

В России установлен очередной антирекорд по числу вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Аналитики рассчитывают оптимистичный и пессимистичный прогнозы развития пандемии как для отдельно взятых регионов, так и для России в целом, бизнес — считает убытки и надеется на поддержку государства, нарушителям режима самоизоляции обещают ужесточить наказание. Об этих и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

О бизнесе бедном замолвите слово

Катастрофическое падение спроса и выручки, вынужденная приостановка деятельности при сохранении необходимости оплачивать аренду и заработную плату персоналу… Бизнес — малый, средний, крупный — лихорадит. За время самоизоляции у многих уже «подъедены» финансовые запасы, растрачены средства, которые планировалось пустить на дальнейшее развитие. Четкого понимания, когда минует пандемия и сколько времени потребуется на то, чтобы рынок восстановился, нет ни у кого, но есть осознание, что уже сейчас без помощи государства не обойтись. Иначе у многих частников просто не получится сохранить дело, а банкротство фирм, компаний, организаций и микропроизводств — это проблема не только самого бизнесмена, но и людей, которые в компании работали, и членов их семей.

На прошлой неделе президент России распорядился выделить прямую финансовую помощь на заработную плату сотрудникам малых и средних предприятий — тех, кто несмотря ни на что, сохранили и продолжают сохранять коллективы. Казалось бы, бизнесу можно чуть выдохнуть, но… мера касается пока не всех, а только малых и средних предприятий, которые работают в отраслях, вошедших в список правительства России как наиболее пострадавшие от коронавируса. Это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность организаций в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Владимир Путин также предложил дополнить список компаниями, торгующими непродовольственными товарами, а министр связи России Максуд Шадаев выступил за то, чтобы включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, СМИ, продолжающие работу, но лишившиеся рекламных доходов.

Еда была нужна во все времена, и в этом сегменте отмечают даже рост потребления. Фото Максима Платонова

Предприятия продовольственного рынка активно осваивают бесконтактную доставку. Еда нужна во все времена, и в этом сегменте отмечают даже рост потребления. А вот туристический бизнес — уже на грани. Зарплатные льготные кредиты могли бы помочь сохранить коллективы, но с получением обещанной поддержки хватает сложностей. Что там говорить, если министр экономического развития России Максим Решетников, попытавшийся под видом предпринимателя обратиться в банки за такой поддержкой, ничего кроме отказа не получил.

Парадокс в том, что больше всего пострадали те, кто активнее других вкладывал каждую заработанную копейку и привлекал кредиты в развитие дела, расширялся, нанимал новых работников. Как будут развиваться события дальше, кому удастся удержаться на плаву, а кто окажется «за полем» — покажет время, философски отмечают коллеги с ТНВ. Впрочем, других вариантов и не остается.

Рустам Минниханов в Нижнекамске

В режиме ручного управления приходится принимать многие решения на республиканском уровне руководству Татарстана. Президент Рустам Минниханов ежедневно посещает предприятия непрерывного цикла. В конце прошлой недели он в очередной раз побывал в Нижнекамске, чтобы убедиться: производства — работают, безопасность персонала — на высочайшем уровне. Маски, постоянная дезинфекция, контроль состояния здоровья каждого, кто переступает порог проходной. Без исключений. Даже для президента.

На самих производствах все контакты между людьми сведены до необходимого минимума. Даже пересменка — бесконтактная. Ее продемонстрировали на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сдающие смену и ее принимающие не пересекаются. Все происходит виртуально. Рабочие места — дезинфицируются.

Строительство нового этиленового комплекса, подготовку площадки под возведение которого президенту также показали, поможет не только удвоить мощности НКНХ, но и значительно обновить и расширить линейку выпускаемой продукции. Фото tatarstan.ru

На заводе этилена Рустаму Минниханову продемонстрировали работу новых печей пиролиза, позволивших рекордно нарастить производство как этилена, так и пропилена. Строительство нового этиленового комплекса, подготовку площадки под возведение которого президенту также показали, поможет не только удвоить мощности НКНХ, но и значительно обновить и расширить линейку выпускаемой продукции.

Также глава республики в Нижнекамске побывал на производственных площадках «ТАНЕКО». Там планируется запуск новых установок и уже налажен выпуск столь необходимого сейчас республике антисептика. Обеззараживающая жидкость производится по 7,5 тонны в сутки. К слову, свою линию по производству антисептика запускают и на «Нижнекамскнефтехиме». Технология трех рецептур уже опробована и отработана, сейчас идет процедура сертификации медицинского антибактериального раствора.

Прогнозы пандемии

24 тысячи больных коронавирусом в Татарстане к концу мая при неблагоприятном развитии событий и порядка 12 тысяч — если население республики перестанет нарушать режим самоизоляции. Аналитики просчитали возможные варианты развития пандемии COVID-19 в республике и России в целом. Вариантов развития событий несколько: от итальянского с множеством заболевших, в том числе тяжело, работающей на пределе возможностей системой здравоохранения и, увы, — тысячами смертей, который может стать реальностью, если люди продолжат игнорировать рекомендации медиков и руководства Татарстана, до оптимистичного, когда рост больных будет, но плавный, и медики смогут спасти большинство подхвативших смертельный недуг.

При подготовке математической модели развития событий было заложены множество исходных данных: возраст населения, уровень самоизоляции, число тех, кто продолжает работать, и коэффициент нарушителей режима самоизоляции. Источником для сбора и сравнения информации, стали данные из 10 стран мира, в том числе тех, где ситуация особенно тяжела.

«2—3 недели крайне важны для нас. Нельзя расслабляться», — сказал Марат Садыков. Фото tatarstan.ru

При самом оптимистичном прогнозе, пик заболевания аналитики ожидают в районе середины мая. К этому времени, согласно расчетам, инфицированными окажутся 12 тысяч. Пессимистичный вариант выводит пик COVID-19 в Татарстане на 27 мая, при общем количестве заболевших более 24 тысяч.

— Татарстан готов к наплыву больных. Когда это закончится — зависит от нас и от каждого. Рекомендации: режим самоизоляции. 2—3 недели крайне важны для нас. Нельзя расслабляться, — высказал свое мнение в интервью журналисту программы «7 дней» министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В настоящее время, считает министр, эпидемия коронавируса в Татарстане развивается с опозданием от московского сценария на две недели. У местных властей и медиков есть понимание, к чему нужно готовиться, и время на принятие нужных решений. Уже подготовлены 12 госпиталей, свыше 3 000 коек, обучены 44 тысячи медработников. Готовятся лекарства, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. Но одно дело большие города с большими возможностями. Другой вопрос, в каком состоянии находится система здравоохранения в сельской местности. Тем более что и там выявляется все больше случаев. К приему больных новой инфекцией готовятся сельские медпункты и врачебные амбулатории. Те самые, что десятками строились в последние несколько лет по всей республике. В этом году планируется возвести еще 50 ФАПов и восемь амбулаторий.

В ближайшее время в Татарстане планируется начать внедрение новой тестовой системы выявления формирования иммунитета человека к COVID-19. Она основана на иммуноферментном анализе. Плазма крови уже вылечившихся людей, по мнению медиков, может помочь в лечении вновь заболевших. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Уже подготовлены 12 госпиталей, свыше 3 000 коек, обучены 44 тысячи медработников. Фото Ильи Репина

Расширен круг имеющих право штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Личный состав правоохранительных органов РТ переведен на усиленный режим работы. Полномочиями сделать замечание или выписать штраф за нарушение самоизоляции, в Татарстане теперь наделены сотрудники Миэкологии, МЧС, Минтранса, соцзащиты и ряда госкомитетов РТ. Решение — вынужденное. Только в Казани индекс самоизоляции от «Яндекса» на минувшей неделе упал до отметки в 2,6 балла. Это означает, что на улицах не просто много, а очень много людей. В этом смогла убедиться съемочная группа программы «7 дней» в процессе подготовки материала.

Кратно возросший с начала пандемии поток транспорта. Даже пробки время от времени образуются. Спешащие по своим делам люди. Число выданных СМС-пропусков перевалило за 3 млн. Владельцы автотранспорта стоически выдерживают по несколько остановок сотрудниками полиции для проверки разрешения на перемещение. Штрафы за нарушение с изначальных 100—500 рублей для частных лиц выросли до 30 тыс.

С завидной регулярностью прокуратура выносит решения о принудительных ограничениях деятельности различных учреждений. Барбершопы, рестораны, кальянные, кафе… Владельцев бизнеса можно понять — дело в условиях пандемии идет ко дну. Но рисковать здоровьем посетителей — нельзя. Потому заведения не просто закрывают, а опечатывают.

Кто-то воспринимает это стоически, кто-то возмущается, не учитывая того, что за рубежом меры к нарушителям применяются гораздо более жесткие. Штрафы на порядки выше, а вход в общественный транспорт, например в США, запрещен так же, как это было в начале XX века в разгар печально известной «испанки», унесшей десятки миллионов жизней.

Только в Казани индекс самоизоляции от «Яндекса» на минувшей неделе упал до отметки в 2,6 балла. Фото Ильи Репина

Диванные эксперты

«Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека... Кого ни послушаешь, все негодуют, на что-то жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой — что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой — на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие — что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества — и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет», — цитатой Михаила Салтыкова-Щедрина, произнесенной им еще в 1880 году, наши коллеги из программы «7 дней» начали свой очередной материал.

Недовольных действительно хватает. И хуже всего то, что очень многие с высоты собственных диванов во всеуслышание, используя интернет, старательно даже не рассуждают, а излучают полную уверенность в том, что «никакого коронавируса — нет», а если есть, то он «не страшнее ОРВИ или гриппа», а также, что это все «затеяно с целью…» А дальше — у кого на что фантазии хватит. В большинстве случаев хватает таких диванных экспертов на теорию вселенского заговора.

Конспирологи бодро жонглируют цифрами. Правда, справедливости ради стоит отметить, что некоторые из, скажем так, запустивших волну, где-нибудь на последней странице в самом низу сайта, мелким шрифтом, честно сообщают: «Мы не ставили перед собой цели быть первоисточником статистической информации, коим мы и не являемся. Мы стараемся постоянно улучшать наши алгоритмы вычисления... и в ряде случаев наши прогнозы оказываются достаточно близкими». А вот те, кто эту «информацию» у них заимствует, даже этим уже не утруждается.

Самое страшное заключается в том, что люди, пусть не все, но достаточно большое число, таким «экспертам» верят. И что из этого получается — наглядно демонстрирует уже официальная статистика, где кривая, отображающая число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом неуклонно уже которую неделю поднимается все выше и выше. И пока ее нет лекарства от нового заболевания, у подавляющего большинства населения планеты нет приобретенного иммунитета, не везде в медучреждениях достаточно аппаратов ИВЛ, чтобы откачать человека. Спасти от смерти.

Или считают вправе вести себя как небезызвестный Михаил Щеглов, который почему-то решил, что имеет больше прав выступать от имени православной церкви, чем патриарх Кирилл и митрополит Феофан, принявшие решение провести пасхальные богослужения без верующих. Фото Рината Назметдинова

И именно поэтому так опасны и конспирологи, и просто самоуверенные «всезнайки», которые начинают убеждать других в том, что маски — бесполезны, что антисептиками пользоваться не стоит, что пандемия — не повод отказываться от встреч с друзьями и веселых шашлыков. Или считают вправе вести себя как небезызвестный Михаил Щеглов, который почему-то решил, что он знает как лучше и имеет больше прав выступать от имени православной церкви, чем патриарх Кирилл и митрополит Феофан, принявшие решение во имя безопасности паствы провести праздничные пасхальные богослужения без верующих в храмах.

Узнать больше об этих событиях, а также вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» побывать в музее Габдуллы Тукая и присоединиться к поздравлениям в адрес Рустема Набиуллина — одного из корифеев татарстанского телевидения, отмечающего 50-летие своей творческой деятельности, можно 20 апреля ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.