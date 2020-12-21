Роберт Гилязиев: «В Татарстане не допускается самовольное повышение цен на АЗС»

Глава Управления по обеспечению рационального использования ТЭР в РТ — о проверке качества и цен на топливо

В ходе онлайн-конференции «Реального времени» начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев рассказал о задачах, основных направлениях деятельности управления, мониторинге розничных цен на моторное топливо, а также объяснил, каким образом производится проверка качества реализуемого автомобильного топлива, какие критерии являются основополагающими и какие меры воздействия применяются к тем, кто эту проверку не проходит.

— Роберт Файзиевич, к сожалению, не все знают о том, каковы основные задачи и направления деятельности Государственного бюджетного учреждения «Управление рационального использования ТЭР». Расскажите об этом.

— Чтобы ответить на ваш вопрос, придется вспомнить историю. Наше учреждение было образовано в 2005 году. Его учредитель — аппарат Кабинета министров РТ. 2004-2005 годы были годами бурных реорганизаций надзорных органов в России, поэтому часть из них тогда сокращалась. Среди них — нефтяная инспекция РТ, газовая инспекция и учреждение, которое занималось выполнением мероприятий по энергосбережению топливно-энергетических ресурсов. Все эти организации находились в подчинении Министерства энергетики РФ. Тогда и было принято решение сократить их.

В то время нефтяная инспекция была почти в каждом регионе Российской Федерации, так как занималась контролем и обеспечением качества нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, со стадии их производства на НПЗ до транспортировки и оптовой и розничной реализации.

Газовая инспекция контролировала деятельность газовых предприятий, следила за рациональным использованием газа, осуществляла контроль за деятельностью резервного топливного хозяйства и его своевременной подготовке к осенне-зимнему периоду. А подразделение энергосбережения проводило энергетические обследования предприятий, организаций на предмет их рационального использования, а также разрабатывало программы энергосбережения: этот вопрос был актуальным, потому что в то время в России потребление энергоресурсов на единицу производимой продукции было в 3,7 раза больше, чем в Западной Европе. И тогда Рустам Минниханов, будучи премьер-министром РТ, хорошо зная и понимая эту ситуацию, принял решение образовать наше учреждение. Ряд функций передали нам.

Фото Рината Назметдинова

Вопросу о снижении затрат энергетических ресурсов и улучшении их качества уделяют особое внимание — их улучшение будет снижать стоимость всех этих товаров и услуг

Так, в 2019 году в Татарстане было выпущено продукции на сумму более 2,5 трлн рублей. На производство такого объема валовой продукции требовалось затратить энергоресурсов, газа более 18 млрд «кубов» в год. Наша республика занимает третье место по объему потребления природного газа — после Москвы и Московской области. Электрической энергии потребляли более 30 млрд кВт·ч, жидких моторных топлив — более 3 млн тонн в год, тепловой энергии — более 50 млн Гкал, сжиженного газа в виде моторного топлива — 250 тыс. тонн в год и компримированного газа, который сейчас широко внедряют в потребление, более 50 млн кубометров.

Энергетические затраты составляют значительную, а в некоторых случаях и большую часть стоимости продукции, выпускаемой промышленными предприятиями, предприятиями торговли, питания, ЖКХ, строительства, и даже услуг государственных учреждений, так как госучреждения в своей деятельности тоже используют моторное топливо. Поэтому вопросу о снижении затрат энергетических ресурсов и улучшении их качества уделяют особое внимание — их улучшение будет снижать стоимость всех этих товаров и услуг.

Исходя из этого, в нашей республике разработана и существует государственная программа энергосбережения и энергоэффективности. Наше учреждение принимает определенное участие в реализации данной программы.

— Качество моторного топлива — вопрос, который, безусловно, волнует каждого. Каким образом обеспечивается контроль качества бензина, дизельного топлива и в целом моторного топлива в Татарстане?

— Вопрос качества топлива всегда будет актуальным. Этим вопросом у нас занимается нефтяной отдел. Если моторное топливо ненадлежащего качества, к чему это может привести? К выходу из строя двигателя автомобиля, повышенному расходу топлива, ухудшению экологической обстановки, когда какие-нибудь показатели, например содержание серы, превышает нормативы ГОСТ. Так что этому вопросу в республике уделяется большое внимание. С 2005 года мы проводим ежемесячный отбор проб моторных топлив на автозаправочных станциях — не менее 100 проб в течение месяца. Далее отобранные пробы анализируются в аттестованной лаборатории в объемах контрольного анализа. После результаты анализов мы отправляем владельцам автозаправочных станций. Если есть какие-то отклонения, все разумные владельцы начинают искать причины и принимать меры. Но бывали случаи, когда неоднократно выявлялась некачественная продукция. В такой ситуации мы направляем материалы в прокуратуру республики или в Министерство экологии и природных ресурсов РТ для принятия мер. Наше учреждение не располагает такими полномочиями, поэтому вся информация направляется в эти органы. Также этот вопрос находится под постоянным контролем руководства республики.

Фото Рината Назметдинова

Если моторное топливо ненадлежащего качества, к чему это может привести? К выходу из строя двигателя автомобиля, повышенному расходу топлива, ухудшению экологической обстановки

Помимо этого, мы отбираем пробы по жалобам потребителей, по обращению органов государственной власти. Ежегодно проводятся ежемесячники качества. В 2008-2009 годах мы проводили по два месячника в течение года. Тогда были большие проблемы с качеством.

Наше учреждение проверяет выполнение требований обеспечения качества моторных топлив на АЗС. Есть ГОСТ, в котором прописаны правила эксплуатации автозаправочной станции — какие мероприятия должны проводить АЗС, чтобы обеспечить качество реализуемых моторных топлив. В этом году мы провели 408 обследований выполнения ими требований нормативных документов по обеспечению качества реализуемых моторных топлив. Выявлено более 1000 случаев несоответствия. Все — у малых компаний. Всем им были даны рекомендации.

В целях обеспечения рационального использования моторных топлив как на самих АЗС, так и на нефтебазах проводим проверку, ревизию дыхательных клапанов, проверяем на АЗС систему улавливания паров топлива.

В течение 2020 года отобрано и испытано на 866 АЗС и восьми нефтебазах 1 657 проб всех видов. В 2019 году отобрано и испытано на 1048 АЗС и 11 нефтебазах 1 997 проб. В этом году количество проб было уменьшено из-за ситуации с пандемией.

В период месячника, который проходил с 26 октября, было отобрано и испытано 393 пробы на 216 АЗС и двух нефтебазах.

Также были отобраны пробы по отдельным договорам, госзаказу, обращению прокуратуры РТ и по обращению потребителей. В этом году поступило шесть жалоб от потребителей. Из общего количества отобранных проб в 50 случаях, это 3% от общего объема, были выявлены несоответствия требованиям ГОСТ. Это АЗС индивидуальных предпринимателей и малых компаний.

У нас в республике работают три крупных вертикально-интегрированных компании — «ТАИФ-НК АЗС», «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ». У них мы не выявляем случаев реализации некачественной продукции. И в период месячника — то же самое. Было выявлено несоответствие только у малых компаний и индивидуальных предпринимателей.

— А есть те, кто не проявляет благоразумие и продолжает нарушать, несмотря на то, что им выдаются предписания?

— Такие случаи бывали. Некоторые компании считают, что мы не имеем на это права. Но наше учреждение всегда вело работу не так, как контрольный орган, а как орган, оказывающий профилактическую помощь этим организациям, чтобы они успешно работали.

К примеру, у крупных компаний — «ТАИФ-НК АЗС», «Татнефти», «ЛУКОЙЛ» — есть свои специальные службы по обеспечению качества. А у малых компаний их нет. Нет у них и специалистов, которые бы в этом деле что-либо понимали. Некоторые из них даже в руках не держали эти правила. Поэтому, получая наши рекомендации, спустя годы они начинают привыкать к нашим действиям и принимать меры. По итогам 2019 года мы выявили 10 организаций, у которых были такие отклонения. А в этом году — только одну организацию, у которой эти нарушения продолжаются с 2017 года. Это говорит о том, что есть польза от нашей работы. Поэтому я надеюсь, что в будущем их будет еще меньше или не будет совсем.

Если с 2005 года посмотреть динамику выявления некачественных моторных топлив на АЗС в Республике Татарстан, то можно увидеть, что в момент образования нашего учреждения реализация некачественной продукции составляла 22,7%. Затем постепенно стала уменьшаться. В последние годы мы имеем положительную динамику улучшения качества. В 2019 году было 2,8%, в 2020 году по итогам 11 месяцев — 3%.

Следует отметить, что моторное топливо делится по классам. В настоящее время должно производиться и реализовываться моторное топливо 5-го класса, где содержание серы не должно превышать 10 мг/кг. Это влияет и на износ двигателя, и на экологию. До 2008 года разрешалось производить и реализовывать бензин с содержанием серы до 1000 мг/кг. Потом были приняты классности. По итогам этого года мы обнаруживаем, что большинство АЗС продают продукцию с содержанием серы 10 мг/кг. В то же время есть отдельные АЗС, где содержание серы превышает эти нормы. Экология — это здоровье населения. Поэтому хотелось бы, чтобы в будущем наши потребители получали только качественное моторное топливо.

В этом году, как я ранее говорил, мы получили шесть жалоб от потребителей. Бывали годы, когда мы получали до 100 жалоб в год. В 2011 году было 99 жалоб. И большинство из них подтверждалось результатами анализа. В этом же году результаты анализов показали обратное.

— Еще одно важное направление — ценообразование, контроль за тем, чтобы цены не превышали определенного порога. Как ведется эта работа? Ваше управление с частотой раз в неделю приводит данные мониторинга розничных цен на моторное топливо в ПФО.

— Конечно, этот вопрос не менее важен, чем вопрос качества. Чтобы не допускать необоснованного повышения цен на моторное топливо, в 2008 году была образована рабочая группа под руководством нашего управления, которая занимается мониторингом цен на нефтепродукты. Еженедельно мы проводим мониторинг розничных цен моторных топлив на автозаправочных станциях Республики Татарстан и в регионах ПФО. Также ведем мониторинг уровня отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах, на бирже.

Повышение цен на заводах-изготовителях и на бирже идет постоянно. Давайте вспомним, что творилось с ценами в 2018 году. Тогда народ был вынужден обратиться к президенту России. Только после обращения в течение нескольких месяцев были приняты меры по стабилизации цен на моторное топливо. В нашей же республике эти меры начали приниматься еще в 2008 году. В течение года мы проводим около 50 мониторингов, которые публикуются на нашем сайте. Здесь мы можем увидеть, что цены на моторное топливо в Татарстане ниже среднего уровня максимальных цен по сравнению с ПФО.

Фото Рината Назметдинова

Необоснованного повышения розничных цен на АЗС выявлено не было. Они ежемесячно поднимались, как повышались отпускные цены

Отпускные цены и цены на бирже меняются ежемесячно в сторону повышения. До 2008 года на большей части АЗС, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям, как хотели, так и устанавливали цены. И никто с этим поделать ничего не мог, потому что рыночная экономика. Поэтому тогда и была образована рабочая группа, в состав которой входят представители крупных компаний, например генеральный директор «ТАИФ-НК АЗС», «Татнефти», «ЛУКОЙЛ», а также представители Кабинета министров, аппарата президента, Министерства промышленности, Министерства социальной защиты и труда.

В этом году мы провели шесть заседаний рабочей группы. Необоснованного повышения розничных цен на АЗС выявлено не было. Они ежемесячно поднимались, как повышались отпускные цены. На 92-й бензин цена повышалась два раза, на 95-й — один раз, на дизельное топливо летнее — один раз, на дизельное топливо зимнее — один раз. В среднем цены были всегда ниже среднего уровня максимальных цен по сравнению с ПФО. Но бывают случаи, когда некоторые компании самостоятельно повышают цены. Однако в Татарстане всегда можно найти АЗС, где цены ниже. К примеру, цена дизельного топлива 46 рублей. Если вы найдете его за 40 рублей, это уже не дизельное топливо. Но всегда можно найти АЗС, где цена на рубль может быть ниже.

У нас в республике наблюдается положительная динамика недопущения необоснованного повышения розничных цен благодаря проводимой работе рабочей группы и руководителям крупных компаний — «ТАИФ-НК АЗС», АЗС «Татнефть», «ЛУКОЙЛ». Потому что они с пониманием относятся к тому, что повышение цен ведет к росту цен на остальные товары. Мы пытаемся находить разумные решения, и пока нам это удается.

— Насколько важно и сложно соблюсти баланс между интересами производителей моторных топлив, сетями его реализации и потребителями?

— Вопрос действительно сложный. Необходимо все проанализировать и показать, почему так происходит. Раньше как было? Государство само устанавливало цены на товары, в том числе на моторное топливо. И производитель мог реализовывать товар только по той цене, которая была установлена. Когда мы перешли к рыночной экономике, все изменилось. Любой производитель имеет право установить свою цену, чтобы получить максимальную прибыль. Это естественное условие рыночной экономики. И в то же время нужно найти золотую середину, которая удовлетворила бы и производителей, и тех, кто занимается реализацией топлива, и потребителей. Конечно, любой потребитель всегда будет недоволен повышением цен. Наверное, это правильно. И здесь наша главная задача, которая поставлена президентом, не допускать необоснованного и резкого повышения цен.

Фото Рината Назметдинова

Когда мы перешли к рыночной экономике, все изменилось. Любой производитель имеет право установить свою цену, чтобы получить максимальную прибыль. Это естественное условие рыночной экономики

— Роберт Файзиевич, еще одно важное направление деятельности вашего управления — энергосбережение. О каких видах энергии идет речь и какие задачи выполняет в области обеспечения энергоэффективности «Управление рационального использования ТЭР»?

— Наше подразделение проводит энергетическое обследование организаций, предприятий. В основном это бюджетные учреждения. На основании обращений глав районов, руководителей министерств в течение года мы производим от 40 до 50 обследований. Ведь любая организация расходует энергию, воду, топливо. Мы выезжаем в эти организации и выявляем причины нерационального использования топливно-энергетических ресурсов. Сколько бы мы ни проводили обследования, всегда причины находятся. По этим результатам проводятся расчеты и составляются энергетические паспорта с пояснительной запиской, где указываются недостатки, возможности энергосбережения. Эти паспорта вручаются руководителям. Далее эти результаты мы направляем главам районов.

В прошлом году мы провели энергетическое обследование в 45 бюджетных организациях. Выявлен общий потенциал экономии ТЭР — 2606,434 т.у.т., на сумму 43 208,784 тыс. рублей. В ходе проверки выявили такие недостатки, как использование электрооборудования без производственной необходимости, освещенность в помещениях выше нормативов, потери тепла, отсутствие контроля за потреблением холодной и горячей воды. Даже были выявлены случаи отсутствия приборов учета.

Проводим мы проверку и выполнения рекомендаций, которые выдавались по энергетическим обследованиям в предыдущие годы. Так, в 2018 году было проведено 40 контрольных обследований устранения выявленных нарушений и выполнения выданных рекомендаций по проведенным энергетическим обследованиям. Тогда было выявлено 335 нарушений. Из них устранены 168 нарушений, устранены частично — 26, не устранены — 141.

На 2021 год мы уже получили запросы от 29 районов и семи министерств республики о необходимости провести энергетическое обследование. В пределах выделенной суммы мы будем их включать в энергетический план.

— «Управление рационального использования ТЭР» было образовано в 2005 году. За минувшие 15 лет каких успехов и в каких направлениях удалось добиться?

— Все, что нами было сделано, невозможно перевести в рубли. Но в то же время мы могли подсчитать потенциал выявленного энергосбережения. За 15 лет мы провели энергетические обследования в 921 организации и выявили потенциал энергосбережения на сумму 890 млн 520 тыс. рублей. Отобрали 39 467 тыс. проб моторных топлив, проверили состояние 18 376 тыс. дыхательных клапанов, по результатам проверки был выявлен потенциал на сумму 118 млн 304 тыс. рублей. Общий выявленный потенциал за эти годы составил 1 млрд 187 млн 750 тыс. рублей.

Еще раз подчеркну, что в республике не допускается самовольное повышение цен на АЗС. Оно даже в 2018 году не было нами допущено. Мы регулярно информируем Кабинет министров и президента республики о ситуации с ценами на моторное топливо и его качестве. Рустам Минниханов оба вопроса держит под серьезным контролем.