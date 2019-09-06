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Минниханов поздравил Кадырова с Днем согласия и единения

19:43, 06.09.2019
Минниханов поздравил Кадырова с Днем согласия и единения
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление с Днем гражданского согласия и единения, который отмечается 6 сентября. Он адресовал послание главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям республики.

«Поздравляю своего брата Рамзана Кадырова и всех жителей Чеченской Республики с Днем гражданского согласия и единения! Мира, добра, благополучия и процветания! Бэйрэм белэн!», — написал Минниханов в Instagram.

Напомним, что в 2002 году первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров установил республиканский праздник — День гражданского согласия и единения, который отмечается на 6 сентября. Среди населения он более известен как День Чеченской Республики.

ОбществоВласть Татарстан
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