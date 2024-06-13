В Казани провалился эксперимент по раздельному сбору мусора и начался другой

Фото: Владимир Васильев

В Казани признали, что попытка ввести раздельный сбор мусора в Татарстане провалилась. Чиновники отмечают недобросовестность жителей — в специально отведенные для разных отходов баки «попадали смешанные отходы, а не отсортированные». «Реальное время» попыталось выяснить, как сегодня решаются проблемы сортировки и утилизации ТБО, сколько мусора идет в отходы, а сколько — в доходы, и кто на этом зарабатывает.

Ответственный Маленький принц



Не подействовали на казанцев отличные комиксы по мотивам «Маленького принца» Экзюпери, размещенные в телеграм-канале мэрии города в воспитательных целях. По сюжету Маленький принц рассказывает Лису о том, куда деть мусор, собранный во время уборки планеты, учит его принципам раздельного сбора ТБО и объясняет, что может получиться из отходов после переработки. Горожане в ответ возмутились, что на контейнерных площадках во дворах либо нет контейнеров для раздельного сбора, либо содержимое контейнеров с разными надписями для вывоза сваливают в один мусоровоз.

— Как сообщает регоператор, в 2018 году была попытка ввести раздельный сбор отходов с использованием зеленых баков, на которых были размещены таблички о приеме отдельной категории отходов, — ответили им в мэрии и намекнули, что попытка провалилась из-за недобросовестности горожан: — Такая система не прижилась, так как в баки попадали смешанные отходы, а не отсортированные. Наклейки на баках остались, но сейчас все контейнеры служат для сбора твердых коммунальных отходов. Для складирования перерабатываемых отходов устанавливаются желтые сетки. В настоящее время производится оснащение всех желтых сеток информационными листами о том, какие отходы можно в них складировать.

Наклейки с надписями на зеленых пластиковых контейнерах во многих местах остались и шестой год вводят горожан в заблуждение. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Однако наклейки с надписями на зеленых пластиковых контейнерах во многих местах остались и шестой год вводят горожан в обнадеживающее заблуждение, а в металлические сетки желтого цвета дисциплинированные граждане по привычке складывают только пластик. Агитация работает: люди, заботясь об экологии, в основной своей массе выработали привычку сортировать мусор. Это следует из большого количества просьб казанцев в адрес властей города поторопиться с информационными табличками на желтых сетках.

Казанцы выступают за платный сбор сортированных отходов

— Около 70% вторсырья из желтых сеток сегодня идет на переработку, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регоператора — УК «ПЖКХ». — А вот из того, что попадает в зеленые контейнеры и потом сортируется на мусоросортировочной станции на улице Васильченко, на переработку уходит лишь 10—12%. Разница серьезная, поэтому мы обращаемся ко всем горожанам с просьбой проводить первичную сортировку отходов.

Сейчас, по информации регоператора по обращению с ТКО в Западной зоне Татарстана, на контейнерных площадках Казани установлено 1 733 желтых сетки, а в целом по республике — 2 020 (кроме столицы, сетки есть в Зеленодольском районе — в Осиново, и в Высокогорском). Они предназначены для сбора сортированных отходов, и выбрасывать в них можно не только пластик, но и металлические отходы, стекло всех видов, макулатуру, упаковку типа «тетрапак». До конца 2024 года их количество планируется увеличить на 1 200 штук.

Казанцы убеждены, что увеличить эффективность сортировки ТБО можно было бы, введя платный сбор сортированных отходов. «В Швеции стоят при магазинах аппараты, кладешь жестяную банку — тебе в ответ копеечки, идешь в магазин, добавляешь к своим покупкам», — написала в адрес мэрии одна из жительниц города. На что ей чиновники ответили: «Такие фандоматы пробно устанавливали в 20 школах, были планы по установке в некоторых ТЦ. Насколько понимаем, особенность там, где устанавливают в торговых сетях других стран, состоит в том, что стоимость упаковки, как правило, включена в цену товара, то есть цена сразу выше и есть возможность вернуть часть стоимости от товара, вернув тару. Но полагаем, что только фандоматы проблемы огромного количества мусора не решат».

Установку фандоматов в 20 казанских школах презентовали в присутствии гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова, главы республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. скрин сайта Исполкома г. Казани

— В стоимость товара входят все затраты, в том числе на сырье, производство, упаковку и логистику, — говорит казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. — Но если нам будут возвращать упаковку в виде макулатуры, вторсырья, которое мы будем вынуждены сдавать, то это для нас будут лишние хлопоты, предприятия в этом не заинтересованы. Кроме того, когда речь идет о продуктах, расфасованных в обычную потребительскую упаковку — коробочки, пакеты, то как возвращать такую тару производителю, когда продукция разлетелась по всей стране? Это даже теоретически невозможно себе представить.

В конце января 2020 года пилотный проект с установкой фандоматов для сбора пластика и алюминия запустили в 20 казанских школах — №23, 33, 35, 51, 65, 72, 77, 78, 86, 87, 117, 129, 130, 141, 150, 152, 167, 179, 181, 182, где на тот момент училось около 25 тысяч детей. «Пилот» презентовали в присутствии гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова, раиса республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Успехи сортировки

На этой неделе на совещании в исполкоме Казани выступил гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, который на днях отметит год с момента, как он сменил в этом кресле москвича Дмитрия Петрова. Глава компании-регоператора рассказал, что с середины сентября прошлого года мусоросортировочная станция МПС-1 на улице Васильченко, которая остается пока единственным в городе предприятием по сортировке отходов, увеличила обработку ТКО со 120 до 240 тонн в сутки и ежедневно обрабатывает в среднем около 20 тонн вторсырья.

Мусоросортировочная станция МПС-1 на улице Васильченко, 6 остается пока единственной в городе. Станция увеличила обработку ТКО со 120 до 240 тонн в сутки и ежедневно обрабатывает в среднем около 20 тонн вторсырья. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Только из Казани ежедневно вывозится около 1 600 тонн отходов, — напомнил он. — Работая с населением, увеличиваем качество первичной сортировки. Благодаря ответственным жителям и работе МПС-1 за первую половину 2024 года на полигон ТБО не попало 2 136 тонн отходов — это 36 вагонов товарного поезда, или 600 мусоровозов.

Еженедельный вывоз вторсырья на сегодня, по словам Чекашова, составляет 1 500 кубометров — в 6,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года (230 куб. м). Увеличение объемов сортировки он объяснил расширением инфраструктуры по раздельному сбору, широкой информационной кампанией в медиа и ростом сознательности населения.

Популярная «Точка сбора»

На Васильченко, 6 работает «Точка сбора» — пункт приема вторсырья, где принимают 39 фракций отходов. Объемы сдачи мусора здесь растут: в январе горожане сдали более 2 тонн сырья, а в мае — уже почти 5,3 тонны.

— Намерены масштабировать опыт «Точки сбора» на все районы Казани и открывать похожие пункты, — сообщил Чекашов, а потом отчитался еще о двух акциях — сезонных: — После новогодних праздников порядка 2 500 елок не попали на полигон, а были переработаны в щепу. Сбор покрышек в межсезонье оказался и вовсе крайне востребованным. Если осенью мы собрали из 10 контейнеров, установленных почти во всех районах города, 600 кубометров использованной резины, то этой весной сбор увеличился практически вдвое: 1 040 кубометров. Вся резина направлена на переработку.

«Точка сбора» принимает 39 фракций отходов. скриншот сайта УК "ПЖКХ"

Количество посетителей, которые привозят рассортированные отходы, выросло почти в три раза: в январе 2024 года их было 146, в мае — уже около 400.

Бескорыстная сортировка начинается с детсада

С апреля в детском городе профессий работает станция регоператора, где дети дошкольного возраста и ученики начальных классов учатся правильно сортировать отходы и узнают, какие вещи можно производить из вторичного сырья. Эксперимент идет и в Советском районе, где ученики гимназий №175, №184 и лицея №185 собрали 400 кг вторсырья — эту практику планируется распространить на весь город.

Ни о каких материальных бонусах, которые могли бы сделать процесс сортировки привлекательным для горожан, УК «ПЖКХ» не информирует. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако ни о каких материальных бонусах за сдачу вторсырья, которые могли бы сделать процесс сортировки привлекательным для горожан, регоператор не сообщил. На «Точке сбора» фандоматы, которые выплачивали бы стоимость сданного вторсырья, не стоят. Школьники также занимаются сбором утиля на чистом энтузиазме. Хотя в Казани работают частные пункты приема пластика, макулатуры, стеклотары, радиодеталей. Граждане могут получить там от 4 до 35 рублей за килограмм в зависимости от вида сдаваемых отходов — так что хотя бы на бензин на доставку мусора до пункта приема есть шанс заработать.