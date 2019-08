Что происходит в «Kazan Expo»: WorldSkills 2019 нон-стоп

11.28 К стенду Samsung выстроилась очередь. Здесь, по сути, небольшой игровой салон. Кроме того, компания представила здесь почти всю линейку техники, доступную в России.

11.23 Интересно, что рисует этот дизайнер из команды Великобритании... Возможно, идёт разработка новой игры по мотивам книг Лавкрафта...

11.22 ...вот,например, рабочее место Алексея Артемасова, дизайнера игр из России:

11.21 Ещё одна «сидячая» дисциплина — 3D-моделирование компьютерных игр. Кстати, каждый украшает свое рабочее место как может — это не возбраняется.

11.21 Очень необычно выглядит площадка компетенции «Водные технологии». Участники что-то мастерят, что — пока загадка для зрителя.

11.16 На соревнования сварщиков можно смотреть только через затемненное стекло.

11.14 Вот такая сейчас загруженность дорог в районе «Казань Экспо» по данным сервиса «Яндекс».

11.12 Для направления «Флористика», напомним, на чемпионат завезли 24 тысячи цветов.

11.11 «Графический дизайн» вряд ли можно отнести к числу самых зрелищных для зрителей направлений — участники сидят за компьютерами.

11.09 ...а это уже в больнице:

11.08 Еще одно направление, где участники взаимодействуют с людьми, — «Медицина и социальная терапия». В рамках соревнования каждый участник устраивает пациенту образцовый прием в поликлинике.

11.06 А вот так выглядит направление «Эстетическая косметология». Здесь участники работают уже с живыми людьми.

11.04 Как уже неоднократно отмечалось, участникам соревнований важно не только выполнить задачу, но и оставить после себя идеальный порядок на рабочем месте — это тоже оценивается.

11.03 Тем временем соревнования идут полным ходом. В компетенции Beauty участницы вот так демонстрируют свое мастерство маникюра.

10.57 Очень необычный стенд у Индии, делится впечатлениями корреспондент «Реального времени». На конструкцию из спирали транслируются голографические трехмерные изображения достопримечательностей страны.

10.51 Кстати, хорошей традицией на крупном мероприятии является наличие отдельных молитвенных комнат, к примеру, для совершения намаза. Здесь такая тоже есть.

10.45 Очень крупный стенд открыл «Росатом» под названием Teen Power. И лекции интересные — например, тут рассказывают про отказ от видеоигр.



10.38 «Кока-Кола» и Татарстан намерены сделать Казань первым «городом без отходов» в России, рассказал «Реальному времени» генеральный менеджер компании Александр Ружевич. И добавил, что не видит особых проблем в достижении этой цели: «Казань — очень прогрессивный и чистый город. Нам нужно будет только улучшить уже существующую систему обращения с мусором» .

10.27 На стенде Татарстана благодаря интерактивному сервису можно даже потанцевать. Получается не у всех.

10.24 А вот так выглядит стенд Татарстана.



10.20 Подписано соглашение о намерениях между Республикой Татарстан и Coca-Cola в России в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.

10.18 "Мегафон» рассказывает о новой системе ADAS. Одна антенна может обеспечивать до 20 тысяч абонентов, при этом она мультиоператорная: туда могут зайти и другие компании. В Казани она реализуется впервые в стране.

10.16 «Метод проб и ошибок — лучший способ учиться», — считает Нассим Талеб.

«Trial and error is the best way to learn and it is technical education that brings trial and error» — @nntaleb