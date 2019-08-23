Что происходит в «Kazan Expo»: WorldSkills 2019 нон-стоп

Фото: Максим Платонов

22 августа ярким шоу на «Казань Арене» открылся мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Сегодня в выставочном центре Kazan Expo начались соревнования, стартует деловая программа форума. Кроме того, для участников и гостей чемпионата подготовлена обширная и разнообразная культурная программа. «Реальное время» рассказывает о событиях WorldSkills в Казани в режиме online.



11.28 К стенду Samsung выстроилась очередь. Здесь, по сути, небольшой игровой салон. Кроме того, компания представила здесь почти всю линейку техники, доступную в России.





11.23 Интересно, что рисует этот дизайнер из команды Великобритании... Возможно, идёт разработка новой игры по мотивам книг Лавкрафта...









11.22 ...вот,например, рабочее место Алексея Артемасова, дизайнера игр из России:





11.21 Ещё одна «сидячая» дисциплина — 3D-моделирование компьютерных игр. Кстати, каждый украшает свое рабочее место как может — это не возбраняется.





11.21 Очень необычно выглядит площадка компетенции «Водные технологии». Участники что-то мастерят, что — пока загадка для зрителя.





11.16 На соревнования сварщиков можно смотреть только через затемненное стекло.





11.14 Вот такая сейчас загруженность дорог в районе «Казань Экспо» по данным сервиса «Яндекс».





11.12 Для направления «Флористика», напомним, на чемпионат завезли 24 тысячи цветов.









11.11 «Графический дизайн» вряд ли можно отнести к числу самых зрелищных для зрителей направлений — участники сидят за компьютерами.









11.09 ...а это уже в больнице:









11.08 Еще одно направление, где участники взаимодействуют с людьми, — «Медицина и социальная терапия». В рамках соревнования каждый участник устраивает пациенту образцовый прием в поликлинике.





11.06 А вот так выглядит направление «Эстетическая косметология». Здесь участники работают уже с живыми людьми.





11.04 Как уже неоднократно отмечалось, участникам соревнований важно не только выполнить задачу, но и оставить после себя идеальный порядок на рабочем месте — это тоже оценивается.





11.03 Тем временем соревнования идут полным ходом. В компетенции Beauty участницы вот так демонстрируют свое мастерство маникюра.









10.57 Очень необычный стенд у Индии, делится впечатлениями корреспондент «Реального времени». На конструкцию из спирали транслируются голографические трехмерные изображения достопримечательностей страны.









10.56 Подробную информацию об ограничениях движения в дни проведения чемпионата можно найти в нашем недавнем материале.





10.51 Кстати, хорошей традицией на крупном мероприятии является наличие отдельных молитвенных комнат, к примеру, для совершения намаза. Здесь такая тоже есть.





10.45 Очень крупный стенд открыл «Росатом» под названием Teen Power. И лекции интересные — например, тут рассказывают про отказ от видеоигр.







10.38 «Кока-Кола» и Татарстан намерены сделать Казань первым «городом без отходов» в России, рассказал «Реальному времени» генеральный менеджер компании Александр Ружевич. И добавил, что не видит особых проблем в достижении этой цели: «Казань — очень прогрессивный и чистый город. Нам нужно будет только улучшить уже существующую систему обращения с мусором» .





10.32 За событиями на площадке чемпионата в режиме онлайн можно наблюдать здесь:

10.27 На стенде Татарстана благодаря интерактивному сервису можно даже потанцевать. Получается не у всех.





10.24 А вот так выглядит стенд Татарстана.







10.20 Подписано соглашение о намерениях между Республикой Татарстан и Coca-Cola в России в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.





10.19 Здесь можно в режиме онлайн послушать лекцию Нассима Талеба:







10.18 "Мегафон» рассказывает о новой системе ADAS. Одна антенна может обеспечивать до 20 тысяч абонентов, при этом она мультиоператорная: туда могут зайти и другие компании. В Казани она реализуется впервые в стране.





10.16 «Метод проб и ошибок — лучший способ учиться», — считает Нассим Талеб.

«Trial and error is the best way to learn and it is technical education that brings trial and error» — @nntaleb — WorldSkills (@WorldSkills) August 23, 2019





10.09 Дмитрий Кузнецов, региональный директор «Мегафона»: «По деньгам церемония открытия WorldSkills стоила почти столько же, сколько открытие Универсиады, говорят организаторы».





10.05 «Татнефть» запустила на своем стенде любопытную игру «Прокачай Татнефть». В нее играют вдвоем, нужно крутить педали на велотренажере и качать виртуальное «черное золото».





10.03 А вот так выглядит стенд Шанхая — он примет мировой чемпионат WorldSkills следующим.





9.55 Деловая программа WorldSkills открыта. На сцене — бывший трейдер, риск-менеджер и писатель Нассим Талеб и спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.





9.53 В соцсетях появляются первые фотографии пользователей с площадок чемпионата.





9:49 Роберт Уразов, глава WorldSkills Russia, о деловой программе: «Мы хотели бы, чтобы все смотрели на это не как на очередную деловую программу, а как на шанс встретиться с теми людьми, которые творят чудеса. Мир преображается с невероятной скоростью, и удержаться на волне изменений, но это возможно, если смотреть на тех, кому уже удалось удержаться».





9.38 Напоминаем, что в рамках WorldSkills Kazan 2019 участники соревнований из 63 стран будут состязаться по 56 компетенциям в самых разных сферах производства. Конкурсанты получают задания и должны выполнить их за четыре дня, набрав максимальное количество баллов. В любой из дней зрители могут увидеть в «Казань Экспо» все интересующие площадки компетенций.





9.31 Как сообщают организаторы чемпионата, парковки для личного транспорта находятся за пределами территории МВЦ «Казань Экспо». Чтобы найти парковку, нужно следовать указателям вдоль трассы. А на парковке необходимо пересесть на специальный автобус (курсируют с 8 до 20 часов), который довезет до МВЦ.





9.25 Так рабочие места выглядят перед началом соревнований.







9.23 Электрички сегодня от железнодорожного вокзала отходят в 9.50, 12.00, 14.18, 16.17 и т. д. В обратном направлении — в 10.00, 11.10, 13.18, 15.23, 17.25, 18.56 и т. д.





9.15 Специальные автобусы едут до МВЦ «Казань Экспо» без остановок и отправляются от следующих парковок:

Торговый центр «Мега» (проспект Победы, 141);

Торговый центр «Леруа Мерлен» (Оренбургский тракт, 174);

станция метро «Дубравная».

Расписание движения автобусов от перехватывающих парковок:

23 августа: 9.30 — 15.30 (каждый час);

24, 25, 26 августа: 8.30 — 15.30 (каждый час).

Расписание движения автобусов в город от МВЦ «Казань Экспо»:

23 августа: 11.00 — 17.00 (каждый час), 17.30;

24, 25, 26 августа: 10.00 — 17.00 (каждый час), 17.30.





9.07 Адрес МВЦ «Казань Экспо»: Лаишевский район, село Большие Кабаны, Выставочная улица, 1. Добраться до МВЦ можно на личном транспорте, такси (500—700 рублей при отсутствии повышающего коэффициента), на электропоезде от железнодорожного вокзала «Казань-1» (стоимость проезда 40 руб.), автобусах специальной подачи от перехватывающих парковок и культурных городских площадок чемпионата (бесплатно).





8.57 Члены сборных и организаторы собираются на площадке чемпионата.







8.48 Соревнования, как уже сообщалось ранее, пройдут в МВЦ «Казань Экспо». Время проведения состязаний сегодня в рамках WorldSkills Kazan 2019 — с 10 до 17 часов, Future Skills — с 9 до 17, WorldSkills Juniors — с 9 до 16 часов. Вход на соревнования — бесплатный. Билеты можно получить здесь.





8.40 Вчера на «Казань Арене» состоялось торжественное открытие Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Старт мероприятию дали премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли. Тем, кто не был на церемонии или хочет еще раз ее увидеть, предлагаем посмотреть видео. И сегодня стартуют мероприятия в рамках чемпионата.

