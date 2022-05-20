Рустам Минниханов: «Мы говорим «исламский мир», но оказалось другого мира у нас пока нет»

Торговые и промышленные палаты РФ и СНГ на KazanSummit решали, как реагировать на санкции, а президент Татарстана призывал работать «с теми, кто с нами считается»

В рамках KazanSummit состоялась дискуссия международного форума Торгово-промышленных палат о международной ESG-повестке. Эта аббревиатура в последнее время все чаще встречается в бизнес-сообществе и расшифровывается как environmental — окружающая среда, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление. «Идея, которая лежит в основе ESG — устойчивое развитие коммерческой деятельности», — отметили на сессии. При этом, как заверил президент ТПП России Сергей Катырин, сама российская палата по факту этой повесткой давно занимается. В палате также рассказали, как собираются реагировать на санкции и «звонить в Лондон».



«Можно сливать гадость в речку, которая через 100 метров попадает в другой регион»



Проблема в том, что нередко бывает разное понимание даже «экологической и социальной повестки», отметила модератор дискуссии, член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова. Не называя крупную энергокомпанию, она привела пример, как та строила православный храм у каждого своего крупного объекта — хотя вред биоразнообразию был сокрушительным.

— В регионах надо смотреть на межрегиональное сотрудничество, — отметил в свою очередь председатель ТПП России Сергей Катырин. — Можно сливать гадость в речку, которая через 100 метров попадает в другой регион — «пусть они мучаются». Некоторые вещи должны проходить межрегиональную экспертизу. Было время, когда чуть ли не каждый регион хотел создать цементный завод. Друг друга начинали топить.

Смысл ESG в «новом качестве системного управления»: нельзя поднимать экономику, одновременно убивая экологию. А между регионами и корпорациями необходимо выстраивать плотные связи. Этим и могли бы заниматься торгово-промышленные палаты в регионах.

Как заявил на пленарной дискуссии президент Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов, у торгово-промышленных палат должны быть государственные полномочия, «а не как сейчас». «Сегодня экономика самое главное. Если она будет нормальная — санкции, кризисы мы все победим», — заявил он.

— Казань и KazanSummit становятся площадкой, как мы говорим, исламского мира, но оказалось, что другого мира у нас пока нет. Остался исламский мир, — пошутил под дружный смех в зале президент Татарстана, — Надо работать с теми, кто с нами считается.

«В условиях 10 тысяч санкций»

Сергей Катырин в своей речи также затронул вопрос санкций, в результате чего ТПП особенно волнует сегодня, «как формируется нормативно-правовая база».

— В условиях 10 тысяч санкций на нас… Мы обычно сопровождаем порядка 100 законопроектов в год. В 2021 году, например, было 1 689 нормативно-правовых актов. На все мы физически ответить и проверить их не можем. В 2021 году — мы на 368 свои заключения давали. Не все они позитивные, достаточно много отрицательных заключений — акты тогда снимались с рассмотрения. Очень важна сегодня скорость. Во время ковида в течение недели акты порой проскакивали и сейчас также, — заявил он.

Во-вторых, в ответ на новые условия экономики ТПП России сформулировала два пакета предложений. В-третьих, комментируя «международную повестку», добавил он, с 76 странами деловые советы, совместные с Россией, не закрылись и продолжают работать. Пока ТПП РФ не исключили ни из Европейской, ни из Международной палаты.

— Международный коммерческий арбитражный суд как работал, так и работает. У нас 22 филиала его начали работать. Наконец, в ТПП уже создан совет по «устойчивому развитию», куда были приглашены крупные компании. В рамках БРИКС, к примеру, мы эту повестку раньше продвигать начали, предложили создать рейтинговое агентство, независимое от европейских стран, — заявил глава ТПП РФ.

«Серьезная проблема с Британией и Лондонской палатой»

Правда, есть и серьезные вызовы. Во-первых, до сих пор не принят так называемый закон по форс-мажору, подготовленный еще в конце марта депутатом Павлом Крашенинниковым. Он предлагает временный порядок облегченного выхода сторон из договоров и говорит о возможности заморозки обязательств по ним из-за санкций. В частности, контрагент, не способный исполнить свои обязательства, может быть освобожден от ответственности, к примеру, от уплаты неустойки. Коротко говоря: «неисполнение договоров может стать ненаказуемым». По словам Сергея Катырина, к настоящему моменту «на законопроект слишком много навесили», и вряд ли стоит ожидать его принятия и в конце мая этого года.

Во-вторых, в плане торговли возникли проблемы с так называемыми «карнетами», «паспортом товаров» — он представляет собой международный таможенный документ, который разрешает безналоговый и беспошлинный временный вывоз и импорт нескоропортящихся товаров на срок до одного года. Сегодня многие страны, которые ввели санкции против России, завозят товары без такой отметки, отметил Катырин. С выдачей могут начаться сложности и российских карнетов.

— Серьезная проблема с Британией и Лондонской палатой. Она перестала выходить на связь и отвечать на наши запросы. Там почти все закрыто, — резюмировал он.

Чувашия готова привлечь к волжскому проекту по декарбонизации и соседние регионы

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о том, как в его регионе воплощают новые принципы ESG.

— Исходя из потенциала нашей экономики будем стремиться к тому, чтобы сделать цифровой энергоэффективный регион. Почему? Потому что Чувашия является сегодня флагманом по производству продукции для обеспечения энергоснабжения и защиты критической информации. У нас электротехнический кластер, в который входит около 200 предприятий, — заявил он.

Еще одним важным направлением для Чувашии станет «волжское» — регион планирует использовать его, как «мощный инструмент декарбонизации». А учитывая, что Волга объединяет много регионов, — глава республики предлагает вовлечь в этот проект и эти субъекты, использовать и крупные притоки, даже если они не на территории Чувашии.

— По созданию карбоновых полигонов в России проекты уже реализуются. Мы тоже начали. Предварительные расчеты: в рамках Чебоксарского водохранилища мы можем получить дополнительно 400 тыс. кубометров воды для производства электроэнергии, — отметил он.

Еще одним элементом системного управления в Чувашии должны стать: превращение химического комбината, оставшегося с советских времен, в «зеленую площадку» (там уже производятся перекись водорода и гиперхлорид кальция, которые, по словам Николаева, «направлены на обеспечение экологичности нашей деятельности») и производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

— Отрабатываем и с СП «Август», которое находится в Татарстане и Чувашии. Вырабатываем технологии по использованию пестицидов и гербицидов, которые попадают под стандарты зеленого бренда, — резюмировал он.

«Оно случилось — маловодье. И все эти пожелания строить ГЭС сразу отпали»

Марат Шаркешеев, президент Торгово-промышленной палаты Киргизской Республики выступил честно и по-простому, заявив, что за 30 лет в Киргизии сменилось шесть президентов и 37 премьер-министров, и почти каждый тянул «целый хвост» новых чиновников на самый высокий уровень власти. В результате с «системным управлением» — «немножко тормознулись».

— Сейчас с последним президентом посмотрели, как он себя ведет… Главное, что не мешает.

По словам Шаркешеева о той же экологии и альтернативной экологии странам Центральной Азии пришлось задуматься и без всяких ESG. 2020 год с его пандемией для страны стал вызовом не только для экономики и общества, но и для климата. Случилось маловодье. При этом в Киргизии все эти годы были масштабные планы по постройке ГЭС и росту объема вырабатываемой энергии для продажи ее соседям (то есть в нарушение принципов ESG).

— Оно случилось — маловодье. И все эти пожелания строить ГЭС сразу отпали. И цена за энергию, как положено, стала реальной. Без нормальной цены на энергию невозможно развивать другие виды энергетики. Вот во что мы попали! Не будет альтернативной энергетики, случись еще одно такое маловодье, и будет плохо. Центральная Азия — очень уязвима к изменениям климата. «Зеленое» восстановление нужно — меры на охрану окружающей среды и защиту экосистем, — отметил спикер.