Рустам Минниханов встретится в Москве с Михаилом Мишустиным

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстан Рустам Минниханов 18 декабря проведет рабочую встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Фарид Мухаметшин на открытии 50-го заседания парламента.

— Раис Татарстан сегодня не смог принять участие в заседании, так как сегодня встречается с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по текущим вопросам, — пояснил он.

Кроме того, Рустам Минниханов примет участие в работе на выставке «Россия» на ВДНХ, где пройдет встреча с представителями бизнеса по международному сотрудничеству, добавил Фарид Мухаметшин. По этой причине раис Татарстана «пропустит» заседание парламента.

В повестку дня 50-го заседания Госсовета Татарстана включено 19 вопросов, в том числе 7 проектов республиканских законов. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которым предусматривается расширение полномочий органа исполнительной власти республики, уполномоченного на осуществление функций по организации регулярных перевозок.

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Луиза Игнатьева