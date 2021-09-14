Минниханов обсудил с сотрудниками КАМАЗа строительство спортивного объекта в Замелекесье

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Набережные Челны. В автограде он осмотрел автомобильный завод КАМАЗа, где обсудил строительство спортивного объекта. Также он посетил ООО «ТЭСК» и отремонтированный плавательный бассейн «Дулкын».

Бассейн в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» имени Бибишева капитально отремонтировали в августе 2021 года. Рабочие выполнили облицовку фасада плиткой из керамогранита, отделочные работы, установили новые двери, окна и витражи, заменили все инженерные системы и установили чашу бассейна, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

ООО «ТЭСК», которое посетил Минниханов, является инвестиционным проектом резидента ТОСЭР. Компания занимается производством литейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом. В этом году она планирует увеличить ассортимент продукции, а в 2022—2023 годах разработать и освоить новую напряжением 10—35 кВ.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

На главном сборочном конвейере автозавода КАМАЗа президент Татарстана обсудил с рабочими перспективы экспорта продукции, социальную инфраструктуру в Челнах, в том числе строительство спортобъекта в Замелекесье, и социально-экономическую ситуацию в республике.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На прошлой неделе Минниханов посетил Заинский и Тукаевский районы РТ, а также Нижнекамск. Он осмотрел объекты, дворы и другие общественные пространства.



Татьяна Демина