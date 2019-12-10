Минниханов — Садыкову: «Надеемся не на показуху, а на конкретную работу»
О коррупционной «традиции» в Сармановской ЦРБ, приписках в медицине и закрытых делах Следкома о врачебных ошибках
Прокуратура Татарстана нашла 11 случаев конфликта интересов в Казанском медуниверситете и вышки сотовой связи на крыше республиканской больницы — в отсутствие договоров аренды. Тем временем глава Минздрава республики Марат Садыков пообещал ударить электронным документооборотом по схемам продажи диагнозов лжеинвалидам. Факты коррупции в медицине обсудили накануне в казанском Кремле. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Что прокуратура нашла на крыше ДРКБ
Предметом прокурорской проверки стала крыша Детской республиканской клинической больницы в Казани. Проверка показала — на кровле и техническом этаже размещено оборудование для сотовой связи, при этом договоров аренды с операторами на момент проверки не было. Как не было и заключения санврачей о том, что такое излучение безопасно для работы детской клиники и юных пациентов, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.
В докладе прокурора Татарстана история про вышки на крыше вчера не прозвучала. Возможно, потому что процессуальная оценка действиям должностных лиц пока не дана.
Зато на заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле объявили — под суд за «мертвые души» пациентов может пойти главврач альметьевской поликлиники №3. По версии силовиков, он лично вносил в реестры посещений ложные сведения об оказании бесплатной помощи больным, вследствие чего Фонд обязательного медицинского страхования незаконно выплатил через страховые компании 100 тысяч рублей. Заметим, год назад нижнекамские гинекологи и маммологи предъявили к оплате счета на обследование 930 мужчин.
В Азнакаевском районе бывший главврач психоневрологического диспансера Руслан Шарапов попал под подозрение в «прихватизации» пенсий пациентов на общую сумму 3 млн рублей. Примечательно, что в 2018-м он занял предпоследнюю строчку в рейтинге зарплат главврачей с ежемесячным доходом в 48 тысяч рублей.
Бывшего руководителя Сармановской райбольницы Ильдуса Шакирова суд наказал за злоупотребления с ущербом бюджету в 180 тысяч рублей суд штрафом в 130 тысяч. По данным силовиков, в 2016-м году, едва заступив на руководящий пост, Шакиров передал сыну-студенту в личное пользование служебную «Ладу», а позднее незаконно воспользовался путевками для реабилитации инфарктников, отдохнув по ним в санатории вместе с женой.
Коррупционные традиции в Сармановской ЦРБ на этом не пресеклись. «В марте 2019-го вновь назначенный главный врач ЦРБ Галимов пристроил к себе на работу в качестве начальника отдела кадров своего отчима», — сообщил участникам антикоррупционного совещания прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Нарушение было устранено после того, как в прокуратуру посыпались жалобы на притеснения сармановских врачей. Главврач привлечен к дисциплинарной ответственности, отметил Нафиков.
Выговорами, замечаниями и предупреждениями отделались еще четверо нарушителей антикоррупционного законодательства в клинике Казанского медуниверситета, Республиканском детском психоневрологическом санатории, Уруссинской райбольнице и детской поликлинике №3 Набережных Челнов.
О мужьях-начальниках и «стрелочниках»
Ждет приговора профессор кафедры урологии и нефрологии Казанской медакадемии Олег Лобкарев, он же куратор отделения пересадки почки и урологии в РКБ. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 97 тысяч рублей за оказание медицинской помощи пациенту РКБ. Признает ли врач вину — на заседании не прозвучало.
К слову, прокурорские проверки казанских вузов показали наличие целых династий в КХТИ, КГЭУ и Казанском медуниверситете. Проверяющих смутило наличие неразрешенного конфликта интересов, когда одни родственники работают под началом других, и их мужья и отцы-начальники распределяют учебную нагрузку и решают вопросы о премиях, выездах в командировки за рубеж. В одном лишь медицинском вузе сотрудники прокуратуры насчитали 11 подобных родственных связей, в том числе на уровне одного из проректоров и среди заведующих кафедрами.
Каждый вовремя не урегулированный конфликт интересов может со временем подвести родственников под статью. Об этом силовики неоднократно предупреждали государственных и муниципальных служащих.
Впрочем, далеко не каждое дело уголовное дело против медиков доходит до суда. «Следственные органы зачастую зациклены на «стрелочниках» — на рядовых работниках. Так, в этом году по врачебным ошибкам расследовалось около 30 дел, а до суда дошли только два», — сообщил Илдус Нафиков и попросил подчиненных «внимательнее подходить к решению вопроса об уголовном преследовании врачей и учителей (да и людей других профессий)». Особенно с учетом кадрового дефицита — укомплектованность врачами в районах Татарстана составляет лишь 65%.
Адресных претензий к руководству горздрава и Минздрава прокурор РТ не озвучивал, и на фоне его же критики в адрес системы образования сложилось мнение — болезни медицинской отрасли менее запущены. Правда, как позже выяснилось, глава республики эту точку зрения не разделяет. Поскольку ориентируется на количество и характер жалоб пациентов.
Почему президент раскритиковал министерский отчет
Министру здравоохранения РТ Марату Садыкову вчера предложили отчитаться о результатах профилактики и пресечения коррупции. Тот рассказал про ротацию руководителей в клиниках — за два года они сменились в 28 учреждениях, про пятерых привлеченных к дисциплинарной ответственности — без фамилий, и про новые факты двойной оплаты медуслуг — сначала пациентами на платной основе, потом бюджетом по программе бесплатного медицинского страхования.
Так, если в 2018-м совместно с ФОМС «задвоение» выявили в детских больницах №1 и №8 Казани, а также клинике медуниверситета и клинической больнице №2, то в 2019-м в зону охвата проверяющих попали 19 клиник, начиная с Заинской ЦРБ и заканчивая МКДЦ и Республиканским онкодиспансером. Объемы вскрытых нарушений в отчете министра не прозвучали. Лишь успокоительное: «Нарушения устранены. Гражданам произведен возврат денежных средств, территориальным отделением ФОМС удержаны суммы, необоснованно перечисленные медицинским организациям»
Не решенной, по мнению Марата Садыкова, остается проблема коррупционных рисков при направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Уголовные дела в этой сфере появляются каждый год, но схемы становятся все изощреннее — дошло до продажи инвалидности путем фиктивной диагностики рака. Снизить число нарушений главный врач Татарстана надеется совместно с сотрудниками Бюро медико-социальной экспертизы и Минцифры РТ, пустив систему оформления инвалидности через электронный документооборот.
В качестве положительного примера работы министр назвал экономию на закупках медоборудования вследствие анализа поставок других регионах, выхода на заводы-производители и прямых дистрибьюторов. На слайде отразились пять позиций, среди них — коронарный стент с лекарственным покрытием за 40 тысяч рублей (по данным МЗ РТ, обошелся Татарстану вдвое дешевле, чем в среднем по РФ), электрокардиостимулятор однокамерный за 55 тысяч (против 90 тысяч по РФ) и эндопротез коленного сустава за 52 тысячи (против 80 тысяч по РФ). По данным Минздрава РТ, закупочные цены в Самаре выше татарстанских на 17%, в Уфе и Москве — на 45 и 47% соответственно.
— Бумаги писать мы научились, — оценил выступление министра президент РТ Рустам Минниханов. — Но если люди не чувствуют, что у нас в медучреждениях все правильно работает — это главная оценка, то отчеты все — это мнимое благополучие... Не надо тешить себя разными картинками, круглыми столами и семинарами. Жестко следите — сколько человек пробыл в очереди, какую услугу он получил...
Выборочное сравнение закупочных цен Минниханова также не впечатлило, он дал понять — при желании по другим позициям цифры могут быть куда печальней. Президент РТ попросил думать о пациентах и решении кадровой проблемы в медицине, в том числе на уровне менеджмента. «Мы очень надеемся, Марат Наильевич, не на показуху, а на более конкретную работу», — признался глава республики.
На заседании в Кремле здравоохранение и образование назвали лидерами республиканского рейтинга коррупционной пораженности. По итогам 2019 года факты неэффективного использования средств в этих сферах превысили 200 млн рублей, а завышение объемов выполненных работ и услуг — еще 50 млн рублей.
Первая часть разгромного заседания касалась недетских проблем образования в Татарстане.
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