Минниханов — Садыкову: «Надеемся не на показуху, а на конкретную работу»

О коррупционной «традиции» в Сармановской ЦРБ, приписках в медицине и закрытых делах Следкома о врачебных ошибках

Прокуратура Татарстана нашла 11 случаев конфликта интересов в Казанском медуниверситете и вышки сотовой связи на крыше республиканской больницы — в отсутствие договоров аренды. Тем временем глава Минздрава республики Марат Садыков пообещал ударить электронным документооборотом по схемам продажи диагнозов лжеинвалидам. Факты коррупции в медицине обсудили накануне в казанском Кремле. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Что прокуратура нашла на крыше ДРКБ



Предметом прокурорской проверки стала крыша Детской республиканской клинической больницы в Казани. Проверка показала — на кровле и техническом этаже размещено оборудование для сотовой связи, при этом договоров аренды с операторами на момент проверки не было. Как не было и заключения санврачей о том, что такое излучение безопасно для работы детской клиники и юных пациентов, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

В докладе прокурора Татарстана история про вышки на крыше вчера не прозвучала. Возможно, потому что процессуальная оценка действиям должностных лиц пока не дана.

Зато на заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле объявили — под суд за «мертвые души» пациентов может пойти главврач альметьевской поликлиники №3. По версии силовиков, он лично вносил в реестры посещений ложные сведения об оказании бесплатной помощи больным, вследствие чего Фонд обязательного медицинского страхования незаконно выплатил через страховые компании 100 тысяч рублей. Заметим, год назад нижнекамские гинекологи и маммологи предъявили к оплате счета на обследование 930 мужчин.

В Азнакаевском районе бывший главврач психоневрологического диспансера Руслан Шарапов попал под подозрение в «прихватизации» пенсий пациентов на общую сумму 3 млн рублей. Примечательно, что в 2018-м он занял предпоследнюю строчку в рейтинге зарплат главврачей с ежемесячным доходом в 48 тысяч рублей.

Под суд за «мертвые души» пациентов может пойти главврач альметьевской поликлиники №3. Фото almetievsk-ru.ru

Бывшего руководителя Сармановской райбольницы Ильдуса Шакирова суд наказал за злоупотребления с ущербом бюджету в 180 тысяч рублей суд штрафом в 130 тысяч. По данным силовиков, в 2016-м году, едва заступив на руководящий пост, Шакиров передал сыну-студенту в личное пользование служебную «Ладу», а позднее незаконно воспользовался путевками для реабилитации инфарктников, отдохнув по ним в санатории вместе с женой.

Коррупционные традиции в Сармановской ЦРБ на этом не пресеклись. «В марте 2019-го вновь назначенный главный врач ЦРБ Галимов пристроил к себе на работу в качестве начальника отдела кадров своего отчима», — сообщил участникам антикоррупционного совещания прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Нарушение было устранено после того, как в прокуратуру посыпались жалобы на притеснения сармановских врачей. Главврач привлечен к дисциплинарной ответственности, отметил Нафиков.

Выговорами, замечаниями и предупреждениями отделались еще четверо нарушителей антикоррупционного законодательства в клинике Казанского медуниверситета, Республиканском детском психоневрологическом санатории, Уруссинской райбольнице и детской поликлинике №3 Набережных Челнов.

О мужьях-начальниках и «стрелочниках»

Ждет приговора профессор кафедры урологии и нефрологии Казанской медакадемии Олег Лобкарев, он же куратор отделения пересадки почки и урологии в РКБ. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 97 тысяч рублей за оказание медицинской помощи пациенту РКБ. Признает ли врач вину — на заседании не прозвучало.

К слову, прокурорские проверки казанских вузов показали наличие целых династий в КХТИ, КГЭУ и Казанском медуниверситете. Проверяющих смутило наличие неразрешенного конфликта интересов, когда одни родственники работают под началом других, и их мужья и отцы-начальники распределяют учебную нагрузку и решают вопросы о премиях, выездах в командировки за рубеж. В одном лишь медицинском вузе сотрудники прокуратуры насчитали 11 подобных родственных связей, в том числе на уровне одного из проректоров и среди заведующих кафедрами.

«Следственные органы зачастую зациклены на «стрелочниках» — на рядовых работниках. Так, в этом году по врачебным ошибкам расследовалось около 30 дел, а до суда дошли только два», — сообщил Илдус Нафиков

Каждый вовремя не урегулированный конфликт интересов может со временем подвести родственников под статью. Об этом силовики неоднократно предупреждали государственных и муниципальных служащих.

Впрочем, далеко не каждое дело уголовное дело против медиков доходит до суда. «Следственные органы зачастую зациклены на «стрелочниках» — на рядовых работниках. Так, в этом году по врачебным ошибкам расследовалось около 30 дел, а до суда дошли только два», — сообщил Илдус Нафиков и попросил подчиненных «внимательнее подходить к решению вопроса об уголовном преследовании врачей и учителей (да и людей других профессий)». Особенно с учетом кадрового дефицита — укомплектованность врачами в районах Татарстана составляет лишь 65%.

Адресных претензий к руководству горздрава и Минздрава прокурор РТ не озвучивал, и на фоне его же критики в адрес системы образования сложилось мнение — болезни медицинской отрасли менее запущены. Правда, как позже выяснилось, глава республики эту точку зрения не разделяет. Поскольку ориентируется на количество и характер жалоб пациентов.

Почему президент раскритиковал министерский отчет

Министру здравоохранения РТ Марату Садыкову вчера предложили отчитаться о результатах профилактики и пресечения коррупции. Тот рассказал про ротацию руководителей в клиниках — за два года они сменились в 28 учреждениях, про пятерых привлеченных к дисциплинарной ответственности — без фамилий, и про новые факты двойной оплаты медуслуг — сначала пациентами на платной основе, потом бюджетом по программе бесплатного медицинского страхования.

Так, если в 2018-м совместно с ФОМС «задвоение» выявили в детских больницах №1 и №8 Казани, а также клинике медуниверситета и клинической больнице №2, то в 2019-м в зону охвата проверяющих попали 19 клиник, начиная с Заинской ЦРБ и заканчивая МКДЦ и Республиканским онкодиспансером. Объемы вскрытых нарушений в отчете министра не прозвучали. Лишь успокоительное: «Нарушения устранены. Гражданам произведен возврат денежных средств, территориальным отделением ФОМС удержаны суммы, необоснованно перечисленные медицинским организациям»

В качестве положительного примера работы министр назвал экономию на закупках медоборудования вследствие анализа поставок других регионах, выхода на заводы-производители и прямых дистрибьюторов

Не решенной, по мнению Марата Садыкова, остается проблема коррупционных рисков при направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Уголовные дела в этой сфере появляются каждый год, но схемы становятся все изощреннее — дошло до продажи инвалидности путем фиктивной диагностики рака. Снизить число нарушений главный врач Татарстана надеется совместно с сотрудниками Бюро медико-социальной экспертизы и Минцифры РТ, пустив систему оформления инвалидности через электронный документооборот.

В качестве положительного примера работы министр назвал экономию на закупках медоборудования вследствие анализа поставок других регионах, выхода на заводы-производители и прямых дистрибьюторов. На слайде отразились пять позиций, среди них — коронарный стент с лекарственным покрытием за 40 тысяч рублей (по данным МЗ РТ, обошелся Татарстану вдвое дешевле, чем в среднем по РФ), электрокардиостимулятор однокамерный за 55 тысяч (против 90 тысяч по РФ) и эндопротез коленного сустава за 52 тысячи (против 80 тысяч по РФ). По данным Минздрава РТ, закупочные цены в Самаре выше татарстанских на 17%, в Уфе и Москве — на 45 и 47% соответственно.

— Бумаги писать мы научились, — оценил выступление министра президент РТ Рустам Минниханов. — Но если люди не чувствуют, что у нас в медучреждениях все правильно работает — это главная оценка, то отчеты все — это мнимое благополучие... Не надо тешить себя разными картинками, круглыми столами и семинарами. Жестко следите — сколько человек пробыл в очереди, какую услугу он получил...

Выборочное сравнение закупочных цен Минниханова также не впечатлило, он дал понять — при желании по другим позициям цифры могут быть куда печальней. Президент РТ попросил думать о пациентах и решении кадровой проблемы в медицине, в том числе на уровне менеджмента. «Мы очень надеемся, Марат Наильевич, не на показуху, а на более конкретную работу», — признался глава республики.

Президент РТ попросил думать о пациентах и решении кадровой проблемы в медицине, в том числе на уровне менеджмента

На заседании в Кремле здравоохранение и образование назвали лидерами республиканского рейтинга коррупционной пораженности. По итогам 2019 года факты неэффективного использования средств в этих сферах превысили 200 млн рублей, а завышение объемов выполненных работ и услуг — еще 50 млн рублей.

Первая часть разгромного заседания касалась недетских проблем образования в Татарстане.