Послание президента Госсовету Татарстана: прямая трансляция «Реального времени»

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к Государственному совету республики. «Реальное время» вело прямую трансляцию выступления.



11.02 «Наша республика с каждым годом преображается, впереди — самые амбициозные планы. Главное — что мы вместе, а значит, у нас все получится», — завершает выступление Минниханов.

11.01 Минниханов отмечает инфраструктурные проекты — создание БКК, готовящаяся трасса М-12 и многие другие.

10.57 Кроме того, Минниханов отметил и те предприятия АПК, которые больше всех преуспели во внедрении инновационных технологий в сельском хозяйстве. Такие технологии способствуют и повышению зарплаты в сельском хозяйстве, а значит, и привлекательности отрасли для молодежи.



10.56 2020 год оказался для сельхозпредприятий республики благоприятным. Собран рекордный урожай. Одним из первых закончил уборку урожая Атнинский район, отмечает Минниханов. Он также отметил передовые предприятия АПК и лучших комбайнеров и механизаторов.

10.55 Отдельно Минниханов акцентирует внимание на сохранении природы: «Предприятиям следует обеспечить строгий контроль за экологической безопасностью. Сегодня около 80% очистных сооружений в республике не соответствуют нормативам».

10.54 «Эффективный руководитель, который думает о будущем предприятия, должен в первую очередь заботиться о своем коллективе», — говорит Минниханов.

10.53 «На базе IT-парка мы планируем создать Центр цифровых возможностей — своего рода фабрику завтрашнего дня», — анонсировал Минниханов.

10.51 «К сожалению, не вся инфраструктура для бизнеса работает эффективно [...] Поручаю министерству экономики совместно с главами районов проработать предложения по улучшению эффективности промпарков», — говорит Минниханов.

10.50. Минниханов также напомнил об успехах в ТОСЭР и особых экономических зонах — в частности, «Алабуге» и «Иннополисе».

10.49 «Остается актуальным вопрос Набережночелнинской ТЭЦ. Поручаю правительству совместно с «Татэнерго» проработать включение ее в федеральную программу», — говорит Минниханов.

10.48 Минниханов отмечает успехи и других промышленных предприятий — так, он отметил работу КАМАЗа, завода им. Горького и компании Hаier в Челнах.

10.46 «В условиях усиления конкуренции на рынке полимеров необходимо строительство новых и реконструкция действующих производств ГК ТАИФ. Это новый олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», наращивание производства полимеров на «Казаньоргсинтезе», а также новые проекты по генерирующим мощностям. Кроме того, необходимо завершить комплекс глубокой переработки ТАИФ-НК», — говорит Минниханов.

10.45 Сегодня целый ряд стратегически важных проектов реализуется в нефтегазохимическом комплексе. В этом году исполняется 10 лет проекту «ТАНЕКО», инвестиции в который составили уже 424 млрд рублей, еще 55 млрд рублей вложат в этом году. Благодаря ему в республике перерабатывается до половины нефти.

10.44 Минниханов также представил залу и поблагодарил татарстанцев — отличников учебы.

10.40 Особое внимание уделяется развитию культуры и совершенствованию инфраструктуры этой сферы. «Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала», — добавляет Минниханов.



10.39 Минниханов также представил залу и поблагодарил представителей многодетных семей — в одной из них насчитывается 13 детей.

10.38 «Недавно с этой трибуны выступала студентка Иннополиса, которая сказала: «Не важно, где родился, — в Татарстане пригодился». Полностью поддерживаю эти слова», — говорит Минниханов.

10.37 «Сегодня в зале молодые люди, которыми мы можем по праву гордиться», — продолжает Минниханов. Он представляет залу двух молодых жителей республики, ранее спасших жизни людей в экстренных ситуациях.

10.36 «Важным местом притяжения молодежи стал недавно открытый в Казани экстрим-парк «Урам». Мы должны работать со всеми категориями молодежи», — продолжает Минниханов.

10.35 Еще один вопрос, непосредственно связанный со здравоохранением, — организация досуга и летнего отдыха для молодежи. Всего в республике планируют обновить 94 лагеря, каждый из которых станет площадкой для оздоровления нового поколения татарстанцев.

10.34 Развивается и спортивно-оздоровительная база — в республике построено более 1000 площадок для занятий спортом.

10.31 В республике за 8 лет в первичном звене приведены в порядок все поликлиники, обновлен парк скорой помощи, продолжает Минниханов. В планах — укрепление первичного звена, строительство инновационного детского онкоцентра, строительство онкоцентров в Челнах и Альметьевске и многое другое. Однако острым остается вопрос обеспечения этих учреждений кадрами.

10.30 Серьезные задачи поставлены и в рамках национального проекта по жилищному строительству, говорит Минниханов. Руководству республики и главам необходимо разработать единую документацию по территориальному планированию. Минниханов также отмечает, что рядом с жильем должны появляться и рабочие места — в виде, например, промышленных площадок.

10.29 Минниханов напомнил о множестве открытых и отремонтированных социальных объектов. Однако президент вновь обращает внимание, что недостаточно просто открыть объект — он должен быть полностью обеспечен кадрами и готов к работе. Кроме того, при выборе таких объектов необходимо учитывать мнение жителей республики, как это происходит, например, в вопросе выбора парков и скверов.

10.26. «Несомненным приоритетом нашей работы является забота о людях», — продолжает Минниханов. На это нацелены республиканские и федеральные программы: «Удовлетворенность населения уровнем жизни — главная оценка нашей работы»

10.24 «Мы должны создавать условия для сохранения всех языков и культур народов, проживающих в республике. Следующий год в Татарстане предлагаю объявить Годом сохранения родных языков и народного единства», — говорит Минниханов.







10.23 Минниханов продолжает послание уже на татарском — напоминает, например, о создании Комиссии по сохранению татарского языка под руководством депутата Госсовета Татарстана Марата Ахметова.

10.22 Особое внимание следует уделить воспитанию молодежи в духе этнокультурного развития. Проекты в этой сфере реализует фонд «Возрождение» — под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева созданы полилингвальные комплексы «Адымнар», где обучение ведется на трех языках.

10.21 «Еще один базис стабильности — сохранение межрелигиозного и межнационального мира и согласия», — говорит Минниханов.

10.20 Власть должна уметь быстро реагировать на запрос народа, продолжает Минниханов. Для этого необходимо использовать цифровые проекты. Среди таких — система «Народный контроль» (где отработано уже 300 тысяч обращений) и «Цифровой Татарстан». Возрастает и роль Общественной палаты республики.

10.19 Минниханов также поблагодарил татарстанцев за участие в выборах президента Татарстана и органов представительной власти: «В ходе выборов было высказано много предложений, и все они должны быть учтены».

10.17 Еще одно важное событие — голосование по поправкам в Конституцию. «Результаты голосования продемонстрировали высокий уровень поддержки татарстанцами курса руководства страны и Владимира Владимировича Путина», — говорит Минниханов.



10.16 В пандемию был реализован масштабный комплекс поддержки бизнеса — ведущие предприятия не остановили работу ни на один день. Кроме того, Минниханов благодарит волонтеров и благотворителей, которые в пандемию оказали поддержку жителям республики. Среди компаний-благотворителей — ТАИФ, КАМАЗ, «Татнефть», «Бахетле», а также Духовное управление мусульман и Татарстанская митрополия.

10.15 В зал приглашены и медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Им Минниханов также выражает признательность.

10.14 «Главный удар в пандемию приняли на себя медицинские работники», — продолжает Минниханов. Он перечисляет меры по борьбе с пандемией — в их числе и строительство нового корпуса РКИБ за 100 дней. Также он отметил вклад предприятий в обеспечение населения средствами защиты.

10.12 В зал приглашены простые рабочие и госслужащие, работающие на благо республики. Минниханов представляет их поименно. Среди них — доярки, слесари, участковые и пожарные. Минниханов под общие аплодисменты выразил им признательность за самоотверженный труд.

10.11 Минниханов также напомнил, что для Татарстана это юбилейный год — год 100-летия ТАССР. В этот год проделана большая работа как в культурной сфере, так и в вопросе инфраструктурных проектов.

10.10 Сегодня в зале — герои Великой Отечественной войны, напоминает Минниханов. Он называет их поименно под общие аплодисменты.

10.09 Многим знаковым объектам в республике присвоены имена ветеранов войны — уроженцев Татарстана. Казани же присвоено почетное звание Города трудовой доблести. Многие предприятия также получили знаки отличия.

10.07 Минниханов напомнил, что в этом году страна отпраздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он призвал почтить память участников сражений и напомнил, что в этом году в Татарстане открыт целый ряд памятников в честь героев войны.

10.06 Свое послание Минниханов начал на татарском. «В основе стабильного развития республики — опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие года, а также поддержка руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина», — продолжает Минниханов уже на русском.

10.06 Слово предоставляется президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

10.03 Можно заметить, что большая часть собравшихся (но не все) дисциплинированно носит маски.



10.02 Мухаметшин напомнил, что ввиду значимости послания его транслируют онлайн и по телевидению.

10.00 Начинает мероприятие спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. В зале наряду с депутатами Госсовета — представители правительства республики, местных исполнительных органов власти, сенаторы и депутаты Госдума от Татарстана, руководители крупных предприятий, представители образовательных учреждений, творческой интеллигенции, спортсмены, врачи, представители религиозных конфессий, СМИ.

09.59 Первые кадры послания.

09.45 Как сообщает наш корреспондент, в связи с посланием президента этим утром закрыты парковки на площади Свободы. Возле памятника Ленину и здания Верховного суда — полностью пустые парковки, у здания республиканского Минкульта — ни одной машины, кроме правоохранительных органов.

Кстати, на подъезде к площади Свободы — пробки.

09.40. Напомним, что Рустам Минниханов обращается к Госсовету с посланием ежегодно — ранее «Реальное время» подробно разбирало темы посланий президента Татарстана с момента его первого срока на этом посту.

Также во многом знаковым стало послание 2019 года — последнее перед новым сроком Минниханова. Это обращение представляло собой своеобразный доклад о выполненных задачах за 10-летний срок президентства. Минниханов тогда поставил и новые задачи, которые и сейчас решает правительство республики.

