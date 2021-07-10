Минниханов: В Татарстане ситуация с коронавирусом находится под контролем

Ситуация с коронавирусом в Татарстане находится под контролем, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.



По его словам, в республике для вакцинации населения созданы все необходимые условия — в настоящее время в РТ работают 153 прививочных пункта, в том числе 62 мобильных. Работа в мобильных коллективах и выездная вакцинация демонстрирует позитивные результаты.

По состоянию на 10 июля в республике всего привито 655 178 человек или 35,7% от плана, за вчерашний день привились порядка 16 тысяч человек. По словам Минниханова, в Татарстане готовы развернуть дополнительные мощности.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с массовой иммунизацией в РТ повысился спрос на вакцины, он превысил поставки. Пока осталось около 66 тысяч доз, при настоящих темпах вакцинации их должно хватить на 4 дня.

С понедельника, 12 июля, в ТЦ «Казанский ЦУМ» снова начнет работать пункт вакцинации против коронавируса. Пункт будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация проводится без предварительной записи в порядке живой очереди.

Маргарита Головатенко