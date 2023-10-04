Глава Минпромторга России передал раису Татарстана первый комплект азбуки промышленности

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Они обсудили совместные проекты республики и Узбекистана, а также перспективные направления в работе.

Во время встречи Денис Мантуров передал Рустаму Минниханову первый комплект азбуки промышленности. Это проект, созданный Минпромторгом России ко Дню знаний, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, Денис Мантуров прибыл в Казань для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В рамках деловой программы планируется обсудить вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан планирует посетить и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он намерен провести переговоры с Рустамом Миннихановым. В планах также встреча с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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Айрат Назипов