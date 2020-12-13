Главное о коронавирусе на 13 декабря: снижение тяжелых форм заболевания в РТ, жесткий карантин в Германии
Исследование популяционного иммунитета
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случая коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 502 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 076 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умер за весь период 164 человек.
- В Татарстане на портал Госуслуг загрузили почти 75 тысяч результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Данные будут обновлять по мере поступления новых результатов.
- В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1938 и 1939 годов рождения и мужчина 1948 года рождения.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строго соблюдать противокоронавирусные меры, а в случае нарушений наказывать руководителей объектов.
- В Татарстане в декабре доля тяжелых форм заболеваний коронавирусом и пневмонией снизилась на 15% и 10% соответственно.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану перешло к третьему этапу пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета жителей республики. Он завершится 18 декабря.
- На сегодняшний день в Татарстане на соблюдение противокороновирусных мер проверено 65 колледжей из 158. Нарушения выявлены в 11 из них, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Штрафы для посетителей концертов
За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случая коронавируса, выздоровели 20 277 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 653 928 человек, а выздоровевших — до 2 106 235 человек.
Зафиксировано 488 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 46 941 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 82,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 535 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 565 тыс. человек.
- Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках действия вакцин от коронавируса «Спутник V» и Pfizer — предположительно они будут защищать человека два года и четыре-пять месяцев соответственно.
- Иммунолог и академик РАН Александр Караулов рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме. Тяжесть заболевания и шансы на благополучное выздоровление зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем. Профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов.
- Слабость, мышечные боли, головокружение, чувство жжения в груди, быстрая утомляемость, кашель, снижение памяти, тахикардия, головная боль — все это возможные последствия перенесенного коронавируса, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- Русская православная церковь (РПЦ) не планирует переходить на одноразовые ложки для проведения причастия. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказал мнение, что действующих из-за пандемии коронавируса ограничений достаточно в условиях нынешней эпидемической ситуации. Он добавил, что переход на одноразовые ложки может вызвать протест у прихожан.
- Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила штрафовать за отсутствие масок на посетителях массовых мероприятий не заведения, а самих нарушителей.
Объединение AstraZeneca и «Спутник V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 71 708 243 человек, 1 605 141 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 062 476). На второй строчке — Индия (9 857 029), на третьей — Бразилия (6 880 127). Россия на четвертом месте (2 602 048, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 405 255).
Больше всего смертей зафиксировано в США (297 832). За ними следуют Бразилия (181 123), Индия (143 019), Мексика (113 704) и Великобритания (64 123).
- Американские ученые пришли к выводу, что зубные пасты, в составе которых есть цинк и олово, способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% всего за две минуты. Подтвердились и данные исследования о том, что ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния способны нейтрализовать вирус за полминуты.
- Власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну для россиян. Доступны аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. С сентября в Грецию еженедельно могут въезжать до 500 граждан России, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или другие документы, в которых указано их временное место жительства.
- Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество интересно для обеих сторон и может привести к повышению эффективности препаратов.
- Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.
- Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин выразил мнение, что распространение коронавируса возможно будет взять под контроль к концу лета 2021 года при условии применения вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.
- Федеральные и региональные власти Германии договорились о введении в стране жесткого карантина — самое позднее с 16 декабря. Планируется, что в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем максимум пяти людям. К детям младше 14 лет это правило не относится.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым