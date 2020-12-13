Главное о коронавирусе на 13 декабря: снижение тяжелых форм заболевания в РТ, жесткий карантин в Германии

Фото: Ринат Назметдинов

Исследование популяционного иммунитета

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случая коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 502 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 076 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умер за весь период 164 человек.

В Татарстане на портал Госуслуг загрузили почти 75 тысяч результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Данные будут обновлять по мере поступления новых результатов.

В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1938 и 1939 годов рождения и мужчина 1948 года рождения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строго соблюдать противокоронавирусные меры, а в случае нарушений наказывать руководителей объектов.

Фото: kpfu.ru

В Татарстане в декабре доля тяжелых форм заболеваний коронавирусом и пневмонией снизилась на 15% и 10% соответственно.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану перешло к третьему этапу пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета жителей республики. Он завершится 18 декабря.

На сегодняшний день в Татарстане на соблюдение противокороновирусных мер проверено 65 колледжей из 158. Нарушения выявлены в 11 из них, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Штрафы для посетителей концертов



За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случая коронавируса, выздоровели 20 277 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 653 928 человек, а выздоровевших — до 2 106 235 человек.



Зафиксировано 488 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 46 941 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 82,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 535 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 565 тыс. человек.



Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках действия вакцин от коронавируса «Спутник V» и Pfizer — предположительно они будут защищать человека два года и четыре-пять месяцев соответственно.

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Иммунолог и академик РАН Александр Караулов рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме. Тяжесть заболевания и шансы на благополучное выздоровление зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем. Профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов.



Слабость, мышечные боли, головокружение, чувство жжения в груди, быстрая утомляемость, кашель, снижение памяти, тахикардия, головная боль — все это возможные последствия перенесенного коронавируса, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует переходить на одноразовые ложки для проведения причастия. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказал мнение, что действующих из-за пандемии коронавируса ограничений достаточно в условиях нынешней эпидемической ситуации. Он добавил, что переход на одноразовые ложки может вызвать протест у прихожан.

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Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила штрафовать за отсутствие масок на посетителях массовых мероприятий не заведения, а самих нарушителей.

Объединение AstraZeneca и «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 71 708 243 человек, 1 605 141 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 062 476). На второй строчке — Индия (9 857 029), на третьей — Бразилия (6 880 127). Россия на четвертом месте (2 602 048, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 405 255).



Больше всего смертей зафиксировано в США (297 832). За ними следуют Бразилия (181 123), Индия (143 019), Мексика (113 704) и Великобритания (64 123).



Американские ученые пришли к выводу, что зубные пасты, в составе которых есть цинк и олово, способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% всего за две минуты. Подтвердились и данные исследования о том, что ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния способны нейтрализовать вирус за полминуты.

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Власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну для россиян. Доступны аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. С сентября в Грецию еженедельно могут въезжать до 500 граждан России, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или другие документы, в которых указано их временное место жительства.

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество интересно для обеих сторон и может привести к повышению эффективности препаратов.



Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.

Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин выразил мнение, что распространение коронавируса возможно будет взять под контроль к концу лета 2021 года при условии применения вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.

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Федеральные и региональные власти Германии договорились о введении в стране жесткого карантина — самое позднее с 16 декабря. Планируется, что в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем максимум пяти людям. К детям младше 14 лет это правило не относится.

Маргарита Головатенко