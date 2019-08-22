В Казань прибыла вице-премьер России Татьяна Голикова
В Казань с рабочей поездкой прибыла вице-премьер России Татьяна Голикова. В международном аэропорту «Казань» ее встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
Сразу по прибытии Голикова отправилась на площадку международного выставочного центра «Казань Экспо», где ознакомилась с готовностью соревновательных площадок WorldSkills.
Также вице-премьер в первой половине дня даст открывающую пресс-конференцию, передает пресс-служба президента РТ.ОбществоВласть Татарстан
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