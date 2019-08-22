В Казань прибыла вице-премьер России Татьяна Голикова

В Казань с рабочей поездкой прибыла вице-премьер России Татьяна Голикова. В международном аэропорту «Казань» ее встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Сразу по прибытии Голикова отправилась на площадку международного выставочного центра «Казань Экспо», где ознакомилась с готовностью соревновательных площадок WorldSkills.

Также вице-премьер в первой половине дня даст открывающую пресс-конференцию, передает пресс-служба президента РТ.