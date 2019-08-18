Видео недели: посадка A321 в поле, Минниханов в Туркменистане и музыка от вице-президент Сбербанка

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: ugorodok / VK

Самолет в кукурузе

В четверг «Эйрбас» А321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.

После взлета в двигатель лайнера попала стая чаек, и командир воздушного судна решил провести экстренную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле нескольких километрах от аэропорта.

В Сети появился ролик, снятый одним из пассажиров. Двухминутное видео охватило весь процесс от взлета до посадки.



Минниханов в Туркменистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Туркменистан, приняв участие в работе I Каспийского экономического форума. Он встретился с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым и премьером Казахстана Аскаром Маминым. Также Минниханов побывал на газохимическом комплексе по производству полиэтилена и полипропилена.



Урок коммуникации от вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, курирующий в компании GR, выступил на форуме «Территория смыслов» еще на прошлой неделе. Однако ролик стал вирусным только на этой. Банкир, по его собственным словам, преподал молодым слушателям урок коммуникации. Вместо ответа на вопрос о разнице в ставках Шаров предложил послушать музыку, которую пишет сам.



Нацпроект «Здоровье» в Татарстане

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков появился в ролике, посвященном реализации в республике нацпроекта «Здоровье». Он проводит экскурсию по центру экстренной медицины для двух пенсионеров.



Арест Рашида Джамбульского

Татарстанская полиция задержала в Оренбурге криминального авторитета Рашида Хачатряна, известного как Рашид Джамбульский. Ему инкриминируют попытку вымогательства денег у предпринимателей из Чистополя.



Свадебный беспилотник

В Иннополисе прошла церемония бракосочетания, в которой роль свадебного кортежа исполнил беспилотный автомобиль. Автономное такси от «Яндекса» доставило молодоженов к месту регистрации — зданию Технопарка им. А. Попова.



Дрифт на КАМАЗе

Один из самых популярных авто-каналов на YouTube AcademeG опубликовал видеозапись дрифтующего челнинского грузовика.



Танцы волейболисток

Женская сборная Нидерландов по волейболу показала необычный вариант разминки перед матчем. Тренер команды по физподготовке Ретт Ларсон разработал комплекс танцевальных движений для спортсменок. Получилось любопытное шоу.



Вот это поворот

Промоутер Fanta внезапно стала одним из популярных героев сервиса TikTok. Причиной стали усердность и артистичность, с которыми девушка произносила заученные рекламные фразы. Можно сказать, что известный мем «Вот это поворот» приобрел теперь новый оттенок.



Метал-кавер на Prodidgy

Живущий в Норвегии музыкант и видео-блогер Лео Марачиолли выпустил новый кавер на известную песню Prodidgy. Как и все другие композиции, он исполнил трек в метал-обработке. Получился бодрый боевик, который почти не потерял в энергетике по сравнению с оригиналом.



Фестиваль цветов в Брюсселе

В столице Бельгии прошел фестиваль цветов. Цветочные композиции в Брюсселе были выполнены на художественном уровне 30 флористами с мировым именем. Кроме главной площади города в поле зрения художников попал и символ города — скульптура «Писающий мальчик».

