Митрополит Феофан рассказал, «о чем болит душа», и попросил Минниханова остаться

На форуме в Казани православные обратились за поддержкой к власти и бизнесу

Фото: Максим Платонов

О том, что помогает сосуществовать людям разных конфессий в Татарстане, о воссоздании храмов и социальной поддержке нуждающихся говорили на пленарном заседании IV форума православной общественности Татарстана. Участники мероприятия, кроме того, попросили президента РТ поддержать социальные проекты и строительство общежития духовной семинарии и пожелали себе и Рустаму Минниханову снова встретиться через 2 года на следующем собрании православных региона. Подробности — в материале «Реального времени».

У «Умиления» закончились деньги

Бальный зал «Корстона» собрал на завершающее мероприятие форума, посвященного 440-летию обретения Казанской иконы Божией матери, что называется, весь цвет духовенства и светского Татарстана. Во время круглого стола и в четырех секциях люди разных профессий, возрастов и конфессий общались на темы межрелигиозного сотрудничества, образования, воспитания молодежи, социальной деятельности, благотворительности, а на пленарном заседании подвели итоги этой работы.

— Отрадно, что нынешний форум проходит в более содержательной форме. Думаю, не ошибусь, если скажу, что лейтмотивом деятельности Татарстанской митрополии РПЦ на протяжении последних лет стало возрождение собора Казанской иконы Божией матери Богородицкого монастыря. Благодаря совместным усилиям всемирно известный собор практически воссоздан. Этот общенародный проект, осуществленный одновременно со строительством Болгарской исламской академии, является одним из ярких примеров проводимого в республике курса на восстановление исторической справедливости и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, — открыл пленарное заседание президент РТ Рустам Минниханов.

Бальный зал «Корстона» собрал на завершающее мероприятие форума, посвященного 440-летию обретения Казанской иконы Божией матери, весь цвет духовенства и светского Татарстана

Модераторы мероприятий рассказали о дискуссиях, прошедших на круглом столе и по секциям. Руководитель организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Надежда Титова перечислила проблемы, с которыми сталкиваются общественники: нехватка специалистов, отсутствие единого интернет-портала для освещения значимых проектов и мероприятий некоммерческих организаций, разобщенность, удаленность приходов. Она говорила о том, что требуется обучать сотрудников финансовой грамотности, привлекать к волонтерству представителей организаций, вузов и школ.



Титова попросила у президента Татарстана помощи для центра «Умиление», который работает на средства Фонда президентских грантов. Сотрудники центра ведут работу с беременными, уговаривая их отказываться от абортов, помогают женщинам с детьми в трудных жизненных ситуациях. Женщины, пока у них «налаживается личная жизнь», находят приют в центре, им помогают найти работу. Но центру тоже необходима поддержка, в частности, ему нужны помещения. В этом году действие гранта завершается, сотрудники «Умиления» оформляют документы для новой программы. Но если ее одобрят, деньги начнут поступать только в следующем году. Поэтому организация и взывает к помощи властей и бизнеса.

«Страна богатая, а народу маловато»

— Когда видишь множество лиц, а в президиуме — руководство республики, одни из самых уважаемых людей у нас в стране, то невольно некая оторопь берет. Но придется с ней справляться. Послушал доклад президента Татарстана и думаю: «Ну и все, что еще говорить?». Он все сказал, и все очень правильно, я со всем соглашусь. Поэтому пусть простит меня мой секретариат, что доклад написан. Но я постараюсь говорить то, что передумано, что осмыслено, то, о чем болит душа, — отложил в сторону заготовленную речь митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Владыка поблагодарил главу республики за возрождение собора Казанской иконы Божией матери, Болгарской исламской академии, Казанской духовной семинарии.

— Всего только 2 года назад закладывали собор. И такой фундаментальный, величественный, он уже стоит. Это чудо стало возможным благодаря тому, о чем мы сегодня говорим, — соработничеству государства и общества, религиозных объединений и бизнеса, — отметил митрополит.

Владыка поблагодарил главу республики за возрождение собора Казанской иконы Божией матери, Болгарской исламской академии, Казанской духовной семинарии. Фото Дмитрия Резнова

По его словам, собор «укрепляет дух народа, возвеличивает Казань и Татарстан», который становится визитной карточкой мирного, доброго сосуществования.

— И я вижу, как развивается милосердное служение. Смотрю на сестер милосердия и думаю — они идут не зарабатывать. Несут свое сердце к болящим, обездоленным. А наш дом «Умиление» для матерей-одиночек, женщин, оказавшихся в трудном положении! Вы посмотрели только ролик, а за ним — спасенные люди, не убитые в утробе матери, а увидевшие свет дети, не матери, опечаленные потерей ребенка, а счастливые, держащие на руках детей. Разве этого мало? — вопрошал митрополит и ректор Казанской духовной семинарии.

— Страна богатая, но народу маловато. Тратим огромные деньги на материнский капитал, государство много делает. Но беда другая: не рожают — аборты окаянные. Не было ни у татар, ни у русских, чтобы так мы губили своих детей. Вот здесь за этим президиумом президент республики, главы администраций — из больших семей, и никто по миру не пошел. Вопрос противоабортной деятельности — надо понять всем нам — это оружие нашего самосохранения, может быть, посильнее нашей технической оснащенности. Будет у нас заселена наша земелька, мы будем еще более крепкой, великой и сильной страной. И не надо мечтать, тому, кто сунется к нам, есть кому сказать: «Мы сами справляемся на нашей родной земле», — рассуждал Феофан.

«Сейчас скажу что-то такое, за что меня, может быть, покритикует пресса»

Владыка говорил и о том, что нужно и дальше заботиться о престарелых, «развивая институт богаделен». Необходимо работать с молодежью «без верхоглядства и вечного смотрения на нее сверху вниз», «пробуждая в ней вкус к доброделанию», восстанавливать памятники культуры и православия, «пробуждая любовь к красоте» и интерес к истории. Митрополит сообщил о преображении духовной семинарии — там отремонтировали помещения, спортзал, завезли компьютеры, о том, что решен для нее очередной вопрос с земельным участком. Но необходимо общежитие. С этой просьбой он и обратился к президенту.

Прежде чем перейти к следующей волнующей теме, владыка Феофан попытался подготовить публику и президента

Затрагивая межнациональную повестку, митрополит заверил, что каждый день общается с муфтием Татарстана, его заместителем — даже больше, чем с православными:

— Когда встречаемся с зарубежными представителями по вопросам межконфессиональных отношений, говорю: «Да что вы голову ломаете?! Есть же лаборатория». Спрашивают: «Где? Какая?». Отвечаю: «Межнационального мира и согласия. Приезжайте к нам в Татарстан и увидите, как мы живем. У нас бывают и американские делегации. Приезжали из Германии и Австрии, из Эмиратов и Ирана. И обращаюсь к братьям нашим мусульманам. Мы были, есть и будем всегда вместе. Хранит нас всех Всевышний Господь!

Прежде чем перейти к следующей волнующей теме, владыка Феофан попытался подготовить публику и президента.

— Рустам Нургалиевич, сейчас скажу нечто такое, за что меня потом, может быть, покритикует пресса. Ни с кем не советовался, знает мое сердце только. В этом году у нас прошли выборы в Госсовет. На мой непросвещенный взгляд, неплохо все получилось с добрым старым председателем Госсовета Мухаметшиным. А в 2020 году, говорят, пойдет речь о главе республики. Так вот, я обращаюсь к вам: если меня поддержите вы, сидящие в зале, то мы вас делегируем. Чтобы на следующем — оно будет через 2 года — собрании православной общественности мы увидели нашего лидера Рустама Нургалиевича. Это будет своевременно, — сказал митрополит, спровоцировав бурные аплодисменты зала.



1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов