«Я призываю компании Татарстана получить комплексные экологические разрешения»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила итоговую коллегию Волжско-Камского управления

Новую систему обращения с ТКО, рекультивацию полигонов, природоохранные программы промышленных предприятий обсудили на коллегии Волжско-Камского управления в Казани. Глава ведомства поделился планами по реализации нацпроекта «Экология», на него в Татарстане выделят 10,7 млрд рублей, в Чувашии — 8,4 млрд рублей, а в Марий Эл — 6,3 млрд рублей. При этом Фарит Хайрутдинов заявил, что управление видит задачу в предотвращении нарушений, а не в наказании предприятий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекультивация свалок и оздоровление Волги

Главные итоги 2019 года Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора озвучил руководитель ведомства Фарит Хайрутдинов. Прошлый год стал знаковым для управления, поскольку был дан старт новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. На реализацию мероприятий нацпроекта «Экология» в Республике Татарстан на 2019—2022 годы планируется выделить 10,7 млрд рублей, в Чувашии на 2019—2024 годы — 8,4 млрд рублей, в Марий Эл — 6,3 млрд рублей.

В 2019 году на оздоровление Волги выделено 11,6 млрд рублей для строительства и реконструкции очистных сооружений в Волжском бассейне Татарстана, начато строительство дождевых стоков в Чебоксарах и реконструкция очистных сооружений в Марий Эл.

Одной из главных тем коллегии стала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Фарит Хайрутдинов рассказал, что Татарстан планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая страна». Для этого республика направила предложение о включении в проект пять объектов накопленного вреда на общую сумму 11,8 млрд рублей.

Речь идет о рекультивации загрязненных земель в селе Шемордан Сабинского района и свалки в селе Прости Нижнекамского района. От Главгосэкспертизы уже получено положительное заключение. Реализация проектов запланирована на 2020 год. Еще четыре рекультивации свалок Тукаевского и Мензелинского районов Татарстана, Комсомольского и Чемуршинского районов Чувашии находятся на экологической экспертизе.

Фарит Хайрутдинов рассказал, что Татарстан планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая страна»

Штрафы на сумму 28,5 млрд рублей

Переходя к результатам надзорной деятельности управления, Фарит Хайрутдинов отметил, что реорганизация ведомства позволила увеличить численность инспекторского состава до 64%. Между тем, Волжско-Камское управление Росприроднадзора по количеству объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, занимает четвертое место в РФ и первое среди управлений ПФО. Санитарно-экологическому надзору подлежат более 5,5 тыс. объектов, 8% предприятий вошли в перечень ТОП-300 объектов, загрязняющие выбросы которых суммарно составляют не менее 60%.

Между тем, следуя политике государства, ведомство снизило количество плановых проверок в 2019 году до 69. Количество внеплановых по обращениям граждан составило 546 надзорных мероприятий. Инспектора выявили более тысячи нарушений, выдали 286 предписаний. Фарит Хайрутдинов отчитался, что все предписания, сроки исполнения которых истекли, выполнены. Ведомством наложены штрафы на сумму 28,5 млрд рублей, взыскано на конец года 27%. Предъявлено более 89 млрд рублей ущерба.

— Мы видим свою задачу в предотвращении нарушений, а не наказании предприятий. Поэтому в 2019 году управлением было направлено 224 предостережения о недопустимости нарушения законодательства и выдано 540 предупреждений. В части водного законодательства основное количество нарушений связаны с самовольным использованием водных объектов и занятием береговой полосы, — сказал Фарит Хайрутдинов.

После подведения итогов работы Волжско-Камского управления Росприроднадзора в 2019 году Светлана Радионова поинтересовалась у Фарита Хайрутдинова, количеством выполненных предписаний. Она обратила внимание на неточность в докладе, поскольку хоть Фарит Хайрутдинов и отчитался, что все предписания были выполнены, штрафы взысканы оказались не в полном объеме. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководителю Волжско-Камского управления Росприроднадзора признаться, что «перевод с татарского на русский оказался не точным».

Позднее в заключительном слове Светлана Радионова отметила, что «не против того, чтобы предписания исполнялись на 100%. Я просто к тому, чтобы мы не делали вид, что они исполняются».

Фарит Ханифов заострил внимание на проблеме, с которой столкнулась республика при переходе на новую систему обращения с ТКО

Планы на 2020 год — рекультивация полигонов

Первые итоги перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Татарстан подвел министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов. Объем оказанных услуг жилищно-коммунального комплекса в республике в 2019 году составил 41,5 млрд рублей. Рост по сравнению с 2018 годом произошел на 13,3%.

Фарит Ханифов заострил внимание на проблеме, с которой столкнулась республика при переходе на новую систему обращения с ТКО. У девяти полигонов по размещению отходов прекратилось действие лицензии. «Отходы пришлось возить на другие полигоны, затраты на транспортировку увеличились. Получение лицензии осложнено отсутствием у полигонов документации», — сказал министр. В пример он привел Черемшанский полигон.

— На проведение лицензирования объекта потребуется несколько миллионов рублей и не менее полугода на экологическую и республиканскую экспертизу. В 2019 году эксплуатация этих объектов не осуществлялась. И у собственников полигонов есть три варианта выхода из ситуации. Первый вариант — приведение документов в соответствие для получения лицензии и эксплуатации полигонов. Это длительная и дорогостоящая процедура, поскольку у объектов нет государственной экологической экспертизы, проектной документации, — отметил Фарит Ханифов.

Последние слова об экологической экспертизе вызвали возражения со стороны главы Росприроднадзора.

— Почему вы решили, что экологическая экспертиза — это дорого?

— Время, — ответил министр, подразумевая, что получение экспертизы процедура длительная.

— Так и пишите, что время. Вы очень некорректны, почему обращаю на это внимание. Часто собственники полигонов говорят о том, что у нас проблема потому что это дорогостоящая и длительная процедура, а экологическая экспертиза — это не дорого. И это не быстро, если вы долго раскачиваетесь. Экологическую экспертизу можно сделать за 15 дней, если ее делает качественный подрядчик, — заявила Светлана Радионова.

Она предложила обращаться к опытным подрядчикам. Министр также коснулся вопросов рекультивации полигонов. В ближайшие годы Татарстане необходимо будет обновить девять свалок. Фарит Ханифов для ускорения работы предложил создать рабочую группу для подготовки техзадания по рекультивации полигонов.

Шигабутдинов рассказал об общей стратегии предприятий ГК ТАИФ в обеспечении экологической безопасности

Инвестиции в охрану окружающей среды ГК ТАИФ составил более 19 млрд рублей

На совещании также выступили и представители крупных промышленных компаний, которые реализуют масштабные экологические проекты. Так, о вопросах экологической безопасности в условиях перехода на новую систему нормирования рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Начиная свой доклад, он поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова и главу Росприроднадзора за постоянное внимание и поддержку ГК ТАИФ в области экологии.

Шигабутдинов рассказал об общей стратегии предприятий ГК ТАИФ в обеспечении экологической безопасности.

— В основе стратегии технического перевооружения и строительства новых производственных комплексов лежит использование наилучших доступных технологий (НДТ). Это позволяет обеспечивать технологические процессы производства, снижать себестоимость продукции и увеличивать конкурентоспособность. Результатом этой ежедневной кропотливой работы становится уменьшение и негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов, уменьшения использования сырьевых энергетических ресурсов, снижения потери тепла, газа. Ярким примером, который отражает суть такого подхода, является Казанская ТЭЦ-3, где внедрена самая современная в России ГТУ, мощностью 405,6 МВт производства компании General Electric. Аналогичные подходы были использовании и при модернизации печи пиролиза на «Казаньоргсинтезе»

Принята досрочная стратегия максимального вторичного использования природных ресурсов в технологическом цикле. Учитывая опыт стран Западной Европы, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии для централизованного отопления и производственных нужд является зеленым производством. Мы полностью исключили работу котельных, подключив все потребление тепла на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1, что привело к уменьшению выбросов загрязняющих веществ от мелких котельных, — рассказал Руслан Шигабутдинов.

По его словам, самым значимым водоохранным мероприятием экологической программы ГК ТАИФ явились проекты новых очистных сооружений ТАИФ-НК и «Нижнекамскнефтехима», реконструкция сооружений «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16 взамен устаревших.

3,7 млрд рублей было потрачено на очистные сооружения ТАИФ-НК. Степень очистки воды составляет 99,99%. Это позволяет вновь использовать воду в технологических процессах. Это практически питьевая вода.

Шигабутдинов также отметил, что общие инвестиции в охрану окружающей среды предприятиями ГК ТАИФ за последние три года составил более 19 млрд рублей

Огромная работа стоимостью более 3 млрд рублей проведена по реконструкции биологических очистных сооружений по «Нижнекамскнефтехиму», которая предназначена для очитки промышленных и городских стоков. Работа проводилась поэтапно без остановки снижения качества очистки сточных вод.

Шигабутдинов также отметил, что общие инвестиции в охрану окружающей среды предприятиями ГК ТАИФ за последние три года составил более 19 млрд рублей. «Однако все выше сказанное не означает, что у нас нет проблем. Вопросов много и задач. Мы их ставим, анализируем и обязаны решать. Все инциденты, возникающие на предприятиях, подвергаются детальному анализу для принятия исчерпывающих решений не только по привлечению ответственности виновных, но и что более важно — для недопущения повторения их в будущем», — заключил генеральный директор АО «ТАИФ».

Модернизация ради экологической безопасности

Перед началом коллегии президент республики Рустам Минниханов вместе с главой федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой ознакомились со стендовыми выступлениями участников заседания. Руководители крупнейших промышленных компаниях Татарстана рассказали о том, какие меры предпринимаются для сохранения окружающей среды и какие для этого экологические программы реализуются.

Для «Нижнекамскнефтехима», безусловно, самым значимым природоохранным мероприятием стала реконструкция БОС в рамках четвертой экологической программы, которая рассчитана на 2014-2020 годы. В целом программа реализуется с 2001 года.

Модернизация биологических очистных сооружений не прекращается и по сей день. В 2019 году были начаты работы по замене мазутной котельной на газовую. Это позволит сократить выбросы в атмосферу на 75% по сравнению со старой котельной. Также снизятся затраты на потребление и доставку топлива для обслуживания котельной на 44%.

Другое нефтехимическое предприятие «Казаньоргсинтез» за последние 15 лет реализовало целый ряд мероприятий ради улучшения экологической обстановки

Другое нефтехимическое предприятие «Казаньоргсинтез» за последние 15 лет реализовало целый ряд мероприятий ради улучшения экологической обстановки. Для сокращения сбора загрязняющих веществ со сточными водами водозабора в 2005 году была разработана и реализована схема доочистки промывных вод фильтров и отстойников. Узел возврата промывных вод фильтров был построен в 2006 году, а через год запущен в работу. Впоследствии это позволило сократить количество сбросов в Волгу с 2100 тыс.м3/год до 36,5 тыс.м3/год, снизить расходы на приобретение реагентов и песка, а также увеличить производительность очистных сооружений на 7-10%.

Модернизация основных производств повышает не только эффективность предприятия в целом, но и его экологическую безопасность. Так, в 2018 году на КОСе в эксплуатацию была запущена штабелеформирующая машина. Сохраняя возможность удобной отгрузки, оборудование позволило исключить использование деревянных поддонов, что снизило стоимость отправки продукции заказчикам и сберегло от вырубки тысячи деревьев.

В этот же год были введены в эксплуатацию четыре пиролизные печи, которые по объемам производства успешно заменили 10 старых, а их суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 4 с лишним раза ниже: 284 тонн в год против прежних 1 176 тонн.

Как «Реальному времени» напомнил заместитель главного инженера — начальник отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Андрей Смолко, с 2018 года предприятие активно принимает участие в региональном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан». На предприятии разработан перспективный план мероприятий. Проект состоит из трех программ, рассчитанных до 2025 года и общей стоимостью 1 млрд рублей. Что планируется — модернизация системы очистки промышленных стоков цеха нейтрализации, реконструкция с увеличением производительности до 40 тыс. куб. м в сутки цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций, реконструкция подземной части самотечного канализационного коллектора до выпуска в Волгу.

Светлана Радионова обратила внимание на то, что Татарстан, как одна из республик в составе ведомства, лично вовлечен в решение экологических проблем

«Татарстан лично вовлечен в решение экологических проблем»

Подводя итоги работы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2019 году Светлана Радионова обратила внимание на то, что Татарстан, как одна из республик в составе ведомства, лично вовлечен в решение экологических проблем.

— Татарстан славится введением новых мощностей. Они отвечают экологическим стандартам. Никто не будет строить предприятие, не отвечающее экологическим требованиям, потому что это не выгодно. Мы внедряем лучшие технологии, говорим о мировых практиках, потому что это экономически выгодно и наверно этот баланс между экономической выгодностью и потребностями государства самое главное достичь, — сказала Светлана Радионова.

Она отметила, что перед поездкой в Казань в инстаграм и пресс-службу Росприроднадзора поступило много вопросов от граждан об экологии. Жителей больше всего волновала тема утилизации ТКО. На втором месте находились чистый воздух и на третьем — вода.

— Мне бы хотелось, чтобы в таком технологичном регионе, как Татарстан, были компании-первопроходцы, которые получат в этом году комплексные экологические разрешения. 80 компаний в этом году должны получить такие разрешения. Этот документ объявляет о том, что у вас новый подход в области экологического ведения. Я призываю компании Татарстана получить комплексные экологические разрешения, — добавила Светлана Радионова.

После реновации ведомство будет проводить больше внеплановых проверок, а работа будет строиться на взаимопонимании. «Нам здесь жить. Я надеюсь, наша требовательность будет объективной. Если кто-то на себе почувствует, извините, давайте жить по-другому. Профилактика в первую очередь, да, я вижу количество штрафов, замененных на предупреждение. Давайте жить дружно, но экологически выдержанно и давайте попробуем поменять нашу ментальность окончательно», — заявила глава Росприроднадзора.

Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что республика участвует в программах нацпроекта «Экология»

Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что республика участвует в программах нацпроекта «Экология».

— Идет большая работа по Казани. У нас были проблемы по очистным сооружениям, сейчас решаем вопросы по иловым полям. При поддержке федерального центра реализуются большие проекты. Мы видим, какое напряжение было в Нижнекамске и шаг за шагом снимаем эти вопросы, — сказал президент Татарстана.