В азанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонный комплекс

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросу строительства в республике лыжно-биатлонного комплекса.

Его планируется построить в пять этапов рядом со спортивным центром «Динамо» в казанском поселке Мирный. Проект включает лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины. На территории нового спортивного комплекса будут созданы все условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов выразил уверенность, что лыжно-биатлонный комплекс будет востребован среди татарстанцев, и поручил профильным ведомствам разработать проект нового спортивного объекта.

Ранее сообщалось, что лыжно-биатлонный комплекс появится в казанском поселке Юдино появится на базе стадиона «Локомотив».