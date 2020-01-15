На коллегии Минэкологии отметили эффективную работу БОС «Нижнекамскнефтехима»

Общая сумма двух этапов реконструкции составила более 3 млрд рублей

14 января в Академии наук РТ на совместном заседании коллегии Минэкологии и Минсельхоза РТ министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков, подводя итоги 2019 года, отметил эффективную работу ПАО «Нижнекамскнефтехима». Предприятие в прошлом году завершило второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, тем самым улучшив качество очистки стоков. В ходе заседания упомянули и об улучшении экологической ситуации в регионе, визите в Нижнекамск ученых РАН, с которыми нефтехимики наладили тесное сотрудничество. А президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о роли крупных предприятий в сохранении экологии. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Вопросам экологии «Нижнекамскнефтехим» всегда уделял особое внимание

Глава природоохранного ведомства РТ Александр Шадриков, говоря о значимых экологических событиях 2019 года, отметил весомый вклад «Нижнекамскнефтехима» в сохранение окружающей среды.

— В 2019 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило второй этап биологических очистных сооружений. Увеличена пропускная способность в условиях роста городского населения, — сказал Александр Шадриков, зачитывая доклад.

Министр экологии и природных ресурсов РТ отметил весомый вклад «Нижнекамскнефтехима» в сохранение окружающей среды

Вопросам экологии «Нижнекамскнефтехим» всегда уделял особое внимание. Еще в 2003 году компания первой в Татарстане ввела систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001. И сегодня по уровню обеспечения экологической безопасности соответствует самым современным требованиям. На балансе предприятия имеются все необходимые природоохранные сооружения, на содержание которых ежегодно выделяется колоссальная сумма — порядка 3 миллиардов рублей.

Начиная с 2001 года нефтехимики реализуют четвертую экологическую программу, рассчитанную на 2014—2020 годы. В ее рамках 7,2 миллиарда рублей направлено на осуществление 414 мероприятий. Бережное отношение к природным ресурсам, использование выбрасываемых газов в качестве топлива, оптимизации режимов ведения технологических процессов, внедрение самых современных технологий — отличительная черта работы предприятия. Показатели экологической эффективности снизились, как, например, удельный расход сырья — на 9,8%, тепловой энергии — на 4%, удельные выбросы в атмосферу снизились на 17,0%.

Приоритет — экологическая безопасность

Реконструкция БОС стала самым значимым природоохранным мероприятием в рамках четвертой экологической программы. Грандиозная модернизация БОС началась в 2016 году. Тогда были завершены строительные работы первого этапа реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков.

Были заново построены приемная камера хозбытового стока, здание решеток, современные аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химстока, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы установки обезвреживания парогазовой смеси от здания решеток, песколовок и смесителей.

Проводимые работы в разы улучшили очистку стоков, улавливая даже минимальные отбросы размером 5 мм, при этом максимально сохраняя бытовую органику.

В августе 2019 года был завершен второй этап реконструкции БОС, связанный с модернизацией узла механической очистки химзагрязненных стоков. Вопрос о реконструкции БОС назревал давно. Существующая технология считалась устаревшей, очистка стоков была недостаточно эффективной, испарения попадали в атмосферный воздух с поверхности незакрытых сооружений.

Удалось заново построить здания и сооружения узла очистки — приемную камеру, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Дополнительно установили новейшие газоочистные сооружения — биофильтры. Населяющие блок-боксы фильтров особые микроорганизмы действуют круглосуточно, нейтрализуя неприятные запахи.

Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников, эффективность очистки достигает 95%.

Лабораторные исследования подтверждают высокую степень очистки промышленных и городских стоков. Вот некоторые показатели: в прошлом году по сравнению с 2018-м в очищенном стоке после БОС снизилась концентрация метанола (на 95%), хрома (на 95%), алюминия (на 78%), меди (на 66%), цинка (на 49%), поверхностно-активных веществ (на 47%), марганца (на 44%), нитритов (на 31%).

Модернизация на БОС не прекращается. В 2019 году начаты работы по замене мазутной котельной на газовую. Она позволит сократить выбросы в атмосферу на 84 т/год (или на 75%) по сравнению со старой котельной. Кроме того, снизятся затраты на потребление и доставку топлива для обслуживания котельной на 44%. Котельная может работать в автономном режиме при временном отключении подачи газа.

Также завершены строительно-монтажные работы по новому внеплощадочному коллектору промливневых стоков протяженностью около 15 километров. Он увеличит пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, что также снизит негативную нагрузку на экологию.



Отметим, что в реконструкцию БОС, в том числе и строительство коллектора, «Нижнекамскнефтехим» вложил более 3 млрд рублей.

Нефтехимики и ученые РАН объединились

Также в ходе коллегии Александр Шадриков рассказал, что в 2019 году в Татарстан были приглашены представители РАН для решения проблем окружающей среды. В конце декабря академики посетили Нижнекамск и побывали на БОС, которые произвели на ученых большое впечатление. По их мнению, это один из самых современных и высокоэффективных очистных объектов на территории России.

— В Нижнекамске хорошие очистные сооружения, мы были на прошлой неделе на очистных сооружениях в Сочи, на олимпийских объектах. Могу сказать, что нижнекамские БОС ничем им не уступают, но здесь задача гораздо сложнее, потому что имеются еще и промышленные стоки, — отметил тогда Евгений Кузнецов, руководитель департамента водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербургской электротехнической компании.

Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, в настоящее время нефтехимики ведут активную совместную работу с РАН.

— С Российской академией наук занимаемся работами по улучшению наших процессов. После внедрения контроля над сточными водами ситуация изменилась. Мы приняли ряд мероприятий как организационных, так и технических для того, чтобы уменьшить влияние сбросов не только в водные ресурсы, но и также в атмосферу. Это позволяет значительно улучшить показатели и дисциплинировать наше производство, — прокомментировал результаты сотрудничества Азат Бикмурзин.

В Татарстан были приглашены представители РАН для решения проблем окружающей среды

Ранее три института Российской академии наук дали согласие возглавить в Нижнекамске центр компетенций для комплексного решения проблемы с вредными выбросами и улучшения экологического фона в целом. Начата работа по созданию методов моделирования движения воздушных масс для выявления залповых выбросов.

Также глава Минэкологии РТ, в свою очередь, отметил, что «Нижнекамскнефтехим» уже внедряет на предприятии самые современные способы контроля сточных вод и атмосферного воздуха. Система автоматического мониторинга позволяет в круглосуточном режиме отслеживать ситуацию, предвидеть и предотвращать внештатные моменты.

— «Нижнекамскнефтехим» с целью контроля сбросов сточных вод внедрило систему автоматического мониторинга. Это в перспективе позволит в непрерывном режиме контролировать качество стоков, поступающих от абонентов промышленного узла, и принимать предупредительные меры загрязнения атмосферного воздуха, — отметил в ходе итоговой коллегии Шадриков.

К слову, автоматический контроль сточных вод нефтехимики ввели осенью прошлого года. Все три точки контроля, расположенные на колодцах первой зоны, второй и общем стоке двух зон, оснащены автоматическими средствами измерения, которые определяют рН и общий органический углерод в сточных водах. Вся информация в режиме онлайн передается в автоматизированную систему диспетчерского учета ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Эффективное использование воды

Ежегодно для производственных нужд компания потребляет порядка 67 миллионов кубометров свежей воды. В водоемы сбрасывает порядка 45 миллионов кубометров очищенных стоков. Эффективное использование речной воды — еще одна приоритетная задача предприятия. Работа в этом направлении ведется всегда.

Так, в рамках четвертой экологической программы 567 млн рублей было направлено на реконструкцию 11 градирен, экономия энергии составила 15 млн кВт·ч/год. А потребление речной воды за последние 6 лет уменьшилось на 2 миллиона 167 тысяч кубометров (3,1%).

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 году завершены работы по чистке буферного пруда №1 на реке Тунгуче и обезвоживанию изъятых осадков с использованием высокоэффективной фильтрующей тканевой системы геоконтейнера Geotube.

Всего за три года нефтехимиками было изъято и обезвожено 67,4 тысячи тонн осадка. Затраты составили 106,5 миллиона рублей. Проводимые мероприятия позволят предотвратить аварийный сброс накопившегося в пруду осадка.

Еще один интересный факт: в стоке, сбрасываемом после буферных прудов на реке Тунгуче, после проведенных мероприятий уменьшилась концентрация взвешенных веществ, нефтепродуктов, иона аммония, сульфатов меди и цинка, алюминия и железа.

«Экологическое направление очень важно для любого региона, в том числе и для нашего»

На заседании коллегии отметили, что значимую роль в решении важных экологических проблем играют крупные промышленные предприятия республики, а также участие Татарстана в национальном проекте «Экология».

Рустам Минниханов выразил слова благодарности крупным предприятиям республики, которые вкладывают собственные средства в сохранение экологии

— Хочу выразить слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину, что у нас появилась возможность решать экологические проблемы. Экологическое направление очень важно для любого региона, в том числе и для нашего, — сказал Рустам Минниханов.

Глава республики также выразил слова благодарности крупным предприятиям республики, которые вкладывают собственные средства в сохранение экологии. Это такие компании, как ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ.

— Мы республика промышленная, техногенная. Мы расширим перечень промышленных объектов, которые будут под контролем Министерства экологии и природных ресурсов РТ, — заключил Рустам Минниханов.

Предприятие развивается, выбросы сокращаются

За последние 20 лет «Нижнекамскнефтехим» сократил выбросы в атмосферу на 58% (с 48 тысяч 74 тонн в 2001 году до 20 тысяч 100 тонн в 2019 году). И это притом, что выработка продукции увеличилась почти в 2 раза (84%) (с 1 миллиона 429 тысяч тонн в 2001 году до 2 миллионов 632 тысяч тонн в 2019 году).

На достигнутом в компании останавливаться не собираются, продолжится курс на улучшение экологии региона. По мнению нефтехимиков, в ближайшее время совместно с природоохранными структурами, властями города, учеными РАН, предприятиями промышленного узла необходимо разработать и реализовать программу по улучшению качества сточных вод и атмосферного воздуха.

Нерешенным остается вопрос бесхозного коллектора в поселке Строителей. Также необходимо провести ревизию предприятий, расположенных в поселке Строителей и БСИ, на предмет исполнения ими природоохранного законодательства. Исследовать стоки крупных промышленных объектов торговли, производства пищевых продуктов, АЗС, химчисток.

Важно внедрить интерактивную схему коллекторов с указанием всех абонентов, а точки сброса оснастить автоматизированными системами реагирования. Провести тщательную инвентаризацию по добыче нефти и станций перекачки, выявить количество выбрасываемых в воздух вредных веществ и определить влияние на окружающую среду.

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