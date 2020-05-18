Коронавирус откроет КОМЗу «голубой океан» приборов для потокового замера температуры?

Пандемия коронавируса открывает новый сегмент на рынке приборов для промышленной безопасности — недавно президенту Татарстана представили новый комплекс, способный дистанционно замерять температуру тела работников и блокировать вход для заболевших. Прибор будут производить на КОМЗе, и разработчики намерены найти клиентов на каждом более-менее крупном предприятии республики. Впрочем, есть и те, кто относятся к разработке скептически. Подробнее о перспективах таких приборов — в материале «Реального времени».

Тепловизор для президента

В майские праздники Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) презентовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову новый тепловизор, производство которого планируют наладить на предприятии для профилактики коронавирусной инфекции. Как сообщала пресс-служба президента РТ, речь идет о целом топографическом комплексе, который дистанционно замеряет температуру у входящих в помещение людей. Одномоментно такой комплекс способен сделать замер у 30 человек, при этом он распознает лица сотрудников. Заметив человека с высокой температурой, прибор может автоматически заблокировать его пропуск и дать сигнал на пост.

— Если охранник отвлечется — аппарат даст аудиосигнал, сделает фото и короткое видео, а также покажет тепловое изображение с температурой. Наш прибор делает снимки и может сопоставлять их с базой изображений, а в случае обнаружения человека с повышенной температурой произойдет автоматическая блокировка пропуска, и он просто не сможет попасть на предприятие. Мы полностью можем исключить фактор человеческой ошибки при прохождении на предприятие. Заказчик сам может устанавливать температурный порог реагирования системы, — рассказали разработчики аппарата «Реальному времени».

Устройство особенно востребовано в условиях пандемии на крупных предприятиях, сообщала пресс-служба президента. Внимание к разработке девайса на уровне первых лиц может говорить о том, что подобные тепловизоры могут в будущем стать неотъемлемым атрибутом крупных предприятий республики.

В Рязани этот прибор уже прошел «обкатку» на Рязанском железнодорожном вокзале. Фото НПП «Александр» / rv-ryazan.ru

До тысячи приборов в месяц

Устройство при этом не является разработкой КОМЗа: его сделали в рязанском НПП «Александр» (входит в группу компаний «МакроОптика») — это предприятие, впрочем, является давним партнером КОМЗа. В Рязани прибор уже прошел «обкатку» на Рязанском железнодорожном вокзале. Сейчас прибор уже серийно выпускается в Московской области, но ситуация с вирусом требует расширения производства. Конкретные объемы производства прибора на КОМЗе еще не утверждены, но речь может идти о нескольких тысячах приборов в месяц.

— Мы наблюдаем всплеск потребности в данном приборе на различных предприятиях. И мы уверенны, что необходимость оперативного контроля и получения статистики о здоровье сотрудников — эти задачи останутся актуальны и после завершения пандемии. Конкретных объемов пока не касались, но речь может идти о нескольких тысячах приборов. Нам осталось принципиально согласовать несколько важных моментов, после чего КОМЗ совместно с НПП «Александр» смогут начать производство. Это произойдет в самое ближайшее время, — рассказал «Реальному времени» Данил Сафронов, директор по развитию «МакроОптики».

Основной претензией к тепловизорам, в принципе, является высокий уровень погрешности: якобы показания таких приборов могут быть неточными в пределах целого градуса, что в вопросе замера температуры у человека играет важную роль. В НПП «Александр» эту проблему решили с использованием нейросетей — утверждается, что погрешность прибора составляет плюс-минус 0,1 градуса. Это сравнимо с погрешностью обычного ртутного градусника. Те же алгоритмы могут и распознавать лица людей в объективе тепловизора. В этом вопросе прибор будет работать и как камера видеонаблюдения.

В НПП «Александр» эту проблему решили с использованием нейросетей — утверждается, что погрешность прибора составляет плюс-минус 0,1 градуса. Фото novgaz-rzn.ru

«Выстрелит» ли тепловизор КОМЗа?

Сафронов также уверен, что приобретать приборы будут не только крупные заводы:

— Круг потенциальных покупателей достаточно широкий: это могут быть как предприятия с численностью свыше 200 человек, где пропускающие с бесконтактными термометрами просто не смогут справиться с потоком людей, так и малые предприятия со штатом менее 100 человек, где руководитель хочет получать достоверные и точные данные измерения своих сотрудников без влияния человеческого фактора и анализировать статистику за продолжительный период времени, — добавляет он.

В компании полагают, что такие тепловизоры могут появиться в дальнейшем «на каждой промышленной площадке, культурного или строительного объекта Республики Татарстан». Стоимость одного прибора при этом в компании не назвали.

По словам Сафронова, существующие альтернативы на рынке сейчас — продукты азиатского производства довольно невысокого качества: «Выбор предложений велик, но не ясны параметры сравнения. Многие решения — как китайские телефоны первой декады нулевых. Выглядят убедительно, работают со спорным качеством», — полагает он.

Вместе с тем есть и те, кто настроен к перспективам прибора скептически. По словам главы Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, существующие технологии обычных промышленных тепловизоров уже могли обеспечивать необходимую точность и для измерения температуры людей.

— Какое это новшество? Раньше подобные аппараты использовались в нефтянке, швы ими смотрели. Подобную штуку ГИПО (Государственный институт прикладной оптики, — прим. ред.) разработал достаточно давно. Это приспособление — такая двойная технология, которую используют в мирных целях. Погрешность там была нормальная. Раньше все космонавты перед полетом проходили через подобный прибор, а копия того прибора уже стояла на КОМЗе — и точность была такая…

Что касается перспектив прибора, по мнению Агеева, все зависит от того, насколько панически настроены будут «генералы» промышленности.

— Сначала температуру будут мерить, потом, например, потливость, потом — сколько кислорода. Это все условно […] Вот как сейчас все шарахнулись за перчатками, а потом оказывается, что они не так уж и нужны. Сначала все носили маски не снимая, а потом оказывается, что на свежем воздухе они не нужны. И сейчас ринутся покупать. Это как мода: раньше все носили брюки клеш, потом носили дудочки.