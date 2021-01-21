Главное о коронавирусе на 21 января: испытание третьей российской вакцины в РТ, Москва смягчает ограничения

Фото: Минздрав РФ

Татарстанцы против «ковидных паспортов»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19. Всего на 21 января в Татарстане зарегистрировано 15 189 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 11 577 человек, в том числе 97 за минувшие сутки. Умерли за весь период 233 человека.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что Татарстан выбрали в качестве пилотной площадки для проведения испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова. Третья российская вакцина от коронавируса будет готова примерно в феврале текущего года.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».

В Татарстане за последние сутки подтвердились еще четыре летальных случая от коронавируса: среди скончавшихся три женщины 1932, 1939 и 1947 годов рождения и мужчина 1941 года рождения.

В Татарстане на вакцинацию от коронавируса записались 6,5 тысячи человек. Только в Нижнекамске очереди на прививку ожидают 575 человек. Первый этап вакцинации прошли 346 человек, второй этап — 145 человек.

Среди тяжелых последствий у пациентов, переболевших COVID-19, могут наблюдаться депрессия, нейроковид, панкреатиты, язвы и поражение печени, рассказала заместитель главврача по медчасти, руководитель терапевтического отделения клиники Казанского федерального университета Эмма Мухаметшина.

В Татарстане у работников крупных предприятий Татарстана и пожилых людей старше 65 лет наблюдается невысокий уровень иммунитета к COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первые выполняют все предписания ведомства, вторые — находятся на самоизоляции. Коллективный иммунитет, согласно итогам исследования, имеет половина населения РТ.

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане не было допущено резкого роста случаев коронавируса и возникновения очагов в трудовых коллективах, сохранена экономическая и предпринимательская активность.

Туристам из Татарстана, которые не смогли посетить зарубежные страны в 2020 году, возвратили около 9 млн рублей. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Опрос показал, что больше половины татарстанцев против введения COVID-паспортов — идею не поддерживают 66% опрошенных.

Анна Попова на итоговой коллегии татарстанского управления заявила, что в Татарстане не было панических настроений из-за коронавируса. Она отметила, что в республике лучший показатель заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день — доля заболевших в среднем 2,6 на 100 тысяч населения в сутки.

Продление дистанта для студентов в Москве



За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 902 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 655 839 человек, а выздоровевших — до 3 054 218 человек.



Зафиксировано 612 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 67 832 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 98 млн тестов на коронавирус, в том числе 410 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 634,2 тыс. человек.



Замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов сообщил, что у людей, которые сделали прививку вакциной «Спутник V», наблюдается более высокий титр антител IgG, чем у переболевших коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже привилась от коронавируса. Причем сделала это еще осенью 2020 года. Она призвала вакцинироваться тех, кто еще не переболел.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ковид-паспорт «изобретением общественного мнения» и заявила, что в России их вводить не будут.

Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России более чем вдвое ниже, чем в Европе: в РФ зафиксировано 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей, в странах ЕС показатель достигает 50—70.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Так, с 22 января возобновляется работа колледжей, спортивных школ и детских досуговых учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомстве московского правительства. Также разрешена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей разрешено увеличить с 25% до 50% от общей вместимости зала.

При этом студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы.

Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется значительно меньше случаев, чем в конце декабря.

В Роскачестве предупредили россиян о том, что не стоит ни в коем случае приобретать вакцину от коронавируса через сеть Интернет.

Прививка для Шварценеггера

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 96 857 826 человек, 2 074 629 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 434 282). На второй строчке — Индия (10 610 883), на третьей — Бразилия (8 638 249). Россия на четвертом месте (3 595 136, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 515 796).



Больше всего смертей зафиксировано в США (406 001). За ними следуют Бразилия (212 831), Индия (152 869), Мексика (144 371) и Великобритания (93 469).



Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Врачи констатировали вторичные случаи коронавируса среди 273 пациентов, находящихся под наблюдением. Оказалось, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2. От предыдущего он отличается генетической стуктурой.

Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19. Он призвал всех последовать его примеру. «Идем со мной, если хочешь жить», — написал фразу из «Терминатора» актер.

Италия подаст иск против американской фармацевтической компании Pfizer из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил итальянский министр по делам регионов Франческо Бочча.

Венгерское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало властям одобрить применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о получении проекта контракта на закупку вакцины, отметив, что контракт может быть подписан, если венгерские регуляторы одобрят использование российской вакцины.

Правительство Таиланда приняло решение продлить период разрешенного пребывания с 30 до 45 дней для российских туристов, въезжающих в страну в безвизовом порядке. С конца декабря 2020 года россияне могли приезжать без виз, при условии нахождения в Королевстве до 30 дней, 15 из которых отводилось на обязательную оплачиваемую за свой счет изоляцию в отелях.

Маргарита Головатенко