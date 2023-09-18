Раис Татарстана и руководство корпорация «Туризм.РФ» обсудили проект курорта «Казань марина»

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили мастер-план будущей туристской территории курорта «Казань марина», сообщает его пресс-служба.



Сергей Суханов поблагодарил Рустама Минниханова за личную вовлеченность и внимание к проекту. Раис республики, в свою очередь, отметил важность проекта для Татарстана.

Туристская территория «Казань марина» — первый проект на Волге, включающий марину полного цикла на 300 яхт. Рассчитывается, что на площади 73 га построят объекты для всесезонного размещения туристов — гостиницы, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктуру для пляжного отдыха. Объем номерного фонда составит более 1 250 номеров.

На позапрошлой неделе Совет директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» под руководством зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко утвердил мастер-планы развития туристической территории «Казань марина» в Татарстане.

Как рассказали «Реальному времени» в АО «Корпорация Туризм.РФ», «Казань марина» — коммерческое название проекта развития туристической территории «Лаишево». Она рассчитана на посещение 620 тысяч человек в год. Курорт планируется открыть около Лаишево в Татарстане в 2027 году.

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Маргарита Головатенко