Цитаты недели: Медведев — о ненависти, Меркель — о счастье, Захарова — об обиде за Пушкина

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Текущая неделя в России началась с празднования Дня русского языка, и пока в стране говорили о величии и гениальности поэзии Александра Пушкина, посольство США в Москве забыло его имя. Дмитрий Медведев наконец-то объяснил эмоциональность своих постов в Telegram, а Ангела Меркель рассказала, как ей живется после ухода с поста канцлера ФРГ в столь непростое для мира время. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О ненависти к Западу

Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который активно пишет посты в личном telegram-канале, не стесняется в выражениях: председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен называет просто «европейской тетей Урсулой», западные санкции — идиотскими, власти в Варшаве — ублюдочными, а западных политиков — «сообществом политических имбецилов». И вот, наконец, он объяснил свою эмоциональность. Экс-президент России заявил, что ненавидит Запад, который, как он считает, желает уничтожить его Родину. Медведев отступать не собирается — в его планах свести угрозы стране на нет.



О засаде нулевой инфляции

Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем.

Президент России Владимир Путин поспешил обрадовать граждан отсутствием роста цен, но сразу же поспешил спустить с небес на землю: с одной стороны, нулевая инфляция — это хорошо, с другой — не очень. Учитывая такую «засаду», глава государства призвал правительство и чиновников бдеть и не допускать подорожания товаров. По последним данным Росстата, в мае годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле.



О чрезмерном укреплении рубля Набиуллиной

Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос.

Рубль стойко переносит санкционное давление, что признают даже на Западе. Посол США в России Джон Салливан видит в этом заслугу председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По его мнению, пытаясь укрепить национальную валюту, глава регулятора где-то даже «перестаралась». Вместе с этим Салливан заявил, что, будь он россиянином, его бы беспокоило влияние западных санкций на отечественную экономику. По его прогнозу, ограничения серьезно ударят по ней.



О выходе Болонской системы из России

С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса... Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее.

Российские вузы больше не являются частью Болонского процесса, объявил замминистра образования и науки России Дмитрий Афанасьев. Нашу страну такой разрыв не расстраивает — многие Болонскую систему критиковали и призывали отказаться от нее еще до спецоперации на Украине. Сам глава Минобрнауки страны Валерий Фальков обращал внимание на проблему несоответствия профиля бакалавриата и магистратуры. Как преобразится система высшего образования, пока остается лишь размышлять. К слову, в сентябре следующего года исполнилось бы 20 лет, как Россия присоединилась к Болонскому процессу.



О контрпродуктивности подражания Жириновскому

Пытаться копировать или изображать Жириновского — это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям. ЛДПР — это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу. И «Жириновский — навсегда» — теперь это один из наших главных лозунгов».

Сменивший Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что не будет подражать отцу-основателю партию. Менять стиль своих выступлений, чтобы сохранить популярность детища Жириновского, он не планирует, хотя многие считают, что успех партии во многом объяснялся харизмой скончавшегося Владимира Вольфовича. Слуцкий вспоминает, что Жириновский учил не бояться выступлений, говорить просто и по делу.



О защите русского языка

В настоящее время, в связи с известными международными событиями, русский язык, как и вся наша многонациональная российская культура, нуждается в защите и активном продвижении на всех уровнях. В этой связи уместно вспомнить поучительные строчки известного советского поэта Ярослава Смелякова: «Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка». Уверен, что история со временем расставит все на свои места и великая русская культура неизбежно займет подобающее ей место на европейском пространстве и во всем мире.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики с Днем русского языка и 223-летием со дня рождения поэта Александра Пушкина, заявил, что в современных реалиях государственному языку России как никогда нужна защита. Он напомнил, что русский язык был и остается одним из важнейших в мире — на нем разные народы общаются как внутри страны, так и за ее пределами. Минниханов подчеркнул, что в Татарстане развитию русского, наравне с татарским и другими национальными языками, традиционно придается приоритетное значение.



О хороших русских словах

Вы сказали про возврат средств. Кешбэк, по-моему, да? Ну давайте на русском языке говорить! <...> Что мы все: кешбэк, брендбук?.. Есть хорошие русские слова. Кешбэк — это с английского возврат наличных. Английский знать нужно, но нужно уважать государственный язык нашей страны. В республике два государственных языка — русский и татарский. Поэтому говорите на нормальном русском языке. Можно еще на татарском.

Пока в Крыму презентуют словарь по замещению слов-заимствований из английского языка, в Татарстане ограничиваются призывами говорить на государственном, то есть русском языке, не забывая при этом и про татарский. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сделал замечание главе управления образования города Рустему Хузину, напомнив, что всякому англицизму в русском языке найдется достойная замена. Символично, что замечание прозвучало в День русского языка — 6 июня.

Об обиде за Александра «Ивана» Пушкина

Хотела бы сказать, что в июне, в день рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в мире празднуется День русского языка. Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья? Просто расскажите, интересно. Я к тому, что американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим.

В день 223-летия со дня рождения Александра Пушкина посольство США в Москве призналось, что любит и уважает «солнце русской поэзии». В сообщении, опубликованном в Telegram 6 июня, оно рассказало, что именем великого русского поэта назван институт в Висконсине. Вот только как зовут Пушкина, американское посольство запамятовало и поздравило с днем рождения некого Ивана Сергеевича. Эту оплошность без внимания не оставила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявив, что родине поэта обидно за то, что его имя перепутали. «Высокоинтеллектуальным» друзьям из США Захарова напомнила, что Иван Сергеевич — это Тургенев. День рождения у него осенью.



О счастье вне политики

У меня лично сейчас все очень хорошо. Конечно, я по-другому представляла себе время после ухода со своего поста. 24 февраля стало переломным моментом <...> За 30 лет в политике у меня всегда были встреча за встречей, но оказалось, что и в этой, новой жизни я могу быть очень счастлива.

Первая женщина-канцлер ФРГ Ангела Меркель, пребывающая на заслуженном отдыхе в эпоху, когда ее преемнику Олафу Шольцу приходится решать проблемы страны из-за событий на Украине, рассказала, что счастлива. Решение президента России Владимира Путина от 24 февраля она не одобряет, считая его катастрофическим и фатальным. Однако вмешиваться в ситуацию политик со стажем не собирается. Меркель объяснила, что никто ее о посредничестве в урегулировании ситуации не просил — ни Москва, ни Киев.



О санкционной потехе

Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Ну чем бы дитя не тешилось.

Украина на этой неделе нанесла России санкционный удар — в черный список попали российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, его заместитель Марат Хуснуллин и представители российских вузов, в том числе и исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров, попавший под украинские санкции, заявил, что ответных мер от Москвы ждать не стоит. Как что-то серьезное их не расценили.