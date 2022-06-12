Цитаты недели: Медведев — о ненависти, Меркель — о счастье, Захарова — об обиде за Пушкина
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Текущая неделя в России началась с празднования Дня русского языка, и пока в стране говорили о величии и гениальности поэзии Александра Пушкина, посольство США в Москве забыло его имя. Дмитрий Медведев наконец-то объяснил эмоциональность своих постов в Telegram, а Ангела Меркель рассказала, как ей живется после ухода с поста канцлера ФРГ в столь непростое для мира время. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О ненависти к Западу
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который активно пишет посты в личном telegram-канале, не стесняется в выражениях: председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен называет просто «европейской тетей Урсулой», западные санкции — идиотскими, власти в Варшаве — ублюдочными, а западных политиков — «сообществом политических имбецилов». И вот, наконец, он объяснил свою эмоциональность. Экс-президент России заявил, что ненавидит Запад, который, как он считает, желает уничтожить его Родину. Медведев отступать не собирается — в его планах свести угрозы стране на нет.
О засаде нулевой инфляции
Президент России Владимир Путин поспешил обрадовать граждан отсутствием роста цен, но сразу же поспешил спустить с небес на землю: с одной стороны, нулевая инфляция — это хорошо, с другой — не очень. Учитывая такую «засаду», глава государства призвал правительство и чиновников бдеть и не допускать подорожания товаров. По последним данным Росстата, в мае годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле.
О чрезмерном укреплении рубля Набиуллиной
Рубль стойко переносит санкционное давление, что признают даже на Западе. Посол США в России Джон Салливан видит в этом заслугу председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По его мнению, пытаясь укрепить национальную валюту, глава регулятора где-то даже «перестаралась». Вместе с этим Салливан заявил, что, будь он россиянином, его бы беспокоило влияние западных санкций на отечественную экономику. По его прогнозу, ограничения серьезно ударят по ней.
О выходе Болонской системы из России
Российские вузы больше не являются частью Болонского процесса, объявил замминистра образования и науки России Дмитрий Афанасьев. Нашу страну такой разрыв не расстраивает — многие Болонскую систему критиковали и призывали отказаться от нее еще до спецоперации на Украине. Сам глава Минобрнауки страны Валерий Фальков обращал внимание на проблему несоответствия профиля бакалавриата и магистратуры. Как преобразится система высшего образования, пока остается лишь размышлять. К слову, в сентябре следующего года исполнилось бы 20 лет, как Россия присоединилась к Болонскому процессу.
О контрпродуктивности подражания Жириновскому
Сменивший Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что не будет подражать отцу-основателю партию. Менять стиль своих выступлений, чтобы сохранить популярность детища Жириновского, он не планирует, хотя многие считают, что успех партии во многом объяснялся харизмой скончавшегося Владимира Вольфовича. Слуцкий вспоминает, что Жириновский учил не бояться выступлений, говорить просто и по делу.
О защите русского языка
Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики с Днем русского языка и 223-летием со дня рождения поэта Александра Пушкина, заявил, что в современных реалиях государственному языку России как никогда нужна защита. Он напомнил, что русский язык был и остается одним из важнейших в мире — на нем разные народы общаются как внутри страны, так и за ее пределами. Минниханов подчеркнул, что в Татарстане развитию русского, наравне с татарским и другими национальными языками, традиционно придается приоритетное значение.
О хороших русских словах
Пока в Крыму презентуют словарь по замещению слов-заимствований из английского языка, в Татарстане ограничиваются призывами говорить на государственном, то есть русском языке, не забывая при этом и про татарский. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сделал замечание главе управления образования города Рустему Хузину, напомнив, что всякому англицизму в русском языке найдется достойная замена. Символично, что замечание прозвучало в День русского языка — 6 июня.
Об обиде за Александра «Ивана» Пушкина
В день 223-летия со дня рождения Александра Пушкина посольство США в Москве призналось, что любит и уважает «солнце русской поэзии». В сообщении, опубликованном в Telegram 6 июня, оно рассказало, что именем великого русского поэта назван институт в Висконсине. Вот только как зовут Пушкина, американское посольство запамятовало и поздравило с днем рождения некого Ивана Сергеевича. Эту оплошность без внимания не оставила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявив, что родине поэта обидно за то, что его имя перепутали. «Высокоинтеллектуальным» друзьям из США Захарова напомнила, что Иван Сергеевич — это Тургенев. День рождения у него осенью.
О счастье вне политики
Первая женщина-канцлер ФРГ Ангела Меркель, пребывающая на заслуженном отдыхе в эпоху, когда ее преемнику Олафу Шольцу приходится решать проблемы страны из-за событий на Украине, рассказала, что счастлива. Решение президента России Владимира Путина от 24 февраля она не одобряет, считая его катастрофическим и фатальным. Однако вмешиваться в ситуацию политик со стажем не собирается. Меркель объяснила, что никто ее о посредничестве в урегулировании ситуации не просил — ни Москва, ни Киев.
О санкционной потехе
Украина на этой неделе нанесла России санкционный удар — в черный список попали российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, его заместитель Марат Хуснуллин и представители российских вузов, в том числе и исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, попавший под украинские санкции, заявил, что ответных мер от Москвы ждать не стоит. Как что-то серьезное их не расценили.
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