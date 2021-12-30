Каким был 2021-й для одной из крупнейших инвестиционных компаний России: ТАИФ подводит итоги

Какие крупные мировые компании предлагают свои услуги в реализации инвестпроектов ТАИФа, и почему компании важно быть частью социально-благотворительной жизни республики. Продолжение

Фото: Роман Хасаев

2021 год запомнится российскому и мировому нефтехимическому сообществу крупнейшим событием в истории современной России: объединением бизнесов ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ». 2021-й вообще был для ТАИФа богат на события: ввод в эксплуатацию новых производств, работа по увеличению мощности действующих и строительству новых линий и комплексов. Новые партнеры и новые решения. О части этих значимых и масштабных событий, мы уже рассказали в первой части материала. «Реальное время» продолжает подводить предварительные итоги деятельности ТАИФа в уходящем году.

Намечены новые международные партнеры

2021 год был насыщен на встречи с деловыми партнерами. Хотя из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, часть переговоров проходила в дистанционном режиме — посредством видеосвязи. Так, в феврале, именно в режиме ВКС, состоялся диалог с руководством Siemens Energy. Ключевой темой для разговора стал реализуемый проект по строительству ПГУ-ТЭС для «Нижнекамскнефтехима».

Строительство ПГУ ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» для немецкой «Сименс Энергетики» стало первым EPC контрактом в России. Фото: Роман Хасаев

Участники совещания отметили важность проекта для обеих сторон. Президент «Сименс Энергетики» Кристиан Брух подчеркнул особую значимость успешного завершения проекта.

В апреле состоялось подписание «Меморандума о взаимопонимании» между АО «ТАИФ» и итальянской компанией Maire Technimont. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, старший вице-президент по корпоративным стратегиям компании Maire Technimont Джованни Сале и генеральный директор торгового дома Tatarstan Рамиль Мавлютов.

В апреле АО «ТАИФ» и Maire Technimont (Италия) подписали «Меморандум о взаимопонимании», а в августе — заключили контракт. Фото: Роман Хасаев

5 августа и уже в Милане состоялось еще одно подписание: ПАО «Казаньоргсинтез» определило итальянскую Maire Tecnimont S.p.A. в качестве подрядчика по проекту нового производства сополимеров этилена и винилацетата. Согласно основному контракту, Maire Tecnimont S.p.A. на условиях ЕР-контракта (инжиниринг и закупка оборудования) обязуется за 40 месяцев построить и ввести в эксплуатацию в Казани новое производство ЭВА-полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год. Общая предварительная стоимость контракта — 130 млн евро.

Несколько ранее — в мае 2021-го, перспективы сотрудничества руководство АО «ТАИФ» обсуждало также с представителями топ-менеджмента Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации «СС7». В числе проектов, в которых высказала готовность принять участие китайская сторона, планы ТАИФа по строительству производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год и установки по производству технического углерода мощностью по сырью 216 тыс. тонн в год.

Китайская корпорация «СС7» высказала готовность взяться за реализацию проектов по строительству производства метанола и технического углерода. Фото: Роман Хасаев

Значительный интерес в выстраивании деловых отношений с ТАИФом также высказали Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация (China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) в тандеме с компанией China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQC). Переговоры с их руководством состоялись в июне.

Китайская корпорация СМЕС выбрана исполнителем контракта по строительству производства полипропилена мощностью 400 тыс. тонн в год. Фото: Роман Хасаев

Претендентами на контракт по строительству нового производства полипропилена, проектной мощностью 480 тыс. тонн в год, выступали компании из Китая, Европы, Кореи и Японии. В итоге лучшие условия предложила именно китайская компания. 6 августа в центральном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание трехстороннего рамочного соглашения и трех контрактов: на оказание услуг по проектированию установки на основе технологии Spheripoll и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию. Основным субподрядчиком СМЕС по проектированию выступает компания China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (HQC) (Пекин).

В июне состоялся диалог между руководством АО «ТАИФ» и корейских корпораций Samsung C&T и Hyundai Engineering Co. Ltd. Темой для обсуждения стала реализация проектов в рамках Стратегии развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года. В частности, предстоящее строительство установок по производству этилбензола, стирола и метатезиса олефинов для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Стороны также обговорили возможность привлечения корейской стороной на конкурсной основе финансовых ресурсов для реализации проектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

Интерес к планируемым АО «ТАИФ» к реализации проектам проявили корейские корпорации Samsung C&T и Hyundai Engineering Co. Ltd. Фото: Ринат Назметдинов

Настрой на выстраивание долгосрочных деловых отношений с ТАИФом также высказывает Узбекистан. Председатель правления АО «Узкимёсаноат» Журабек Мирзамахмудов прибыл в Татарстан, чтобы предложить ТАИФу принять участие в реализуемых в Узбекистане нефтегазохимических проектах. Узбекистан нацелен на выстраивание прямых контактов для приобретения импорта полиэтилена, полипропилена, синтетических каучуков и другой продукции нефтехимии. Но еще больше Узбекистан заинтересован в опыте ТАИФа в организации крупнотоннажных производств.

Узбекистан настроен на выстраивание долгосрочных деловых отношений с АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

ТАИФ — для Татарстана

Активно инвестируя в собственное развитие, АО «ТАИФ» было, есть и остается социально-ответственным бизнесом, много внимания уделяющим вопросам, нацеленным на повышение комфорта жизни населения республики. Более 10 млрд долларов США за свою историю инвестировали компании Группы в реализацию социально-значимых программ и в благотворительность. На средства ТАИФа построены сотни объектов: жилых домов, спортивных и медицинских сооружений, восстановлены исторические объекты регионального, российского и мирового значения, облагорожены различные общественные пространства. И эта работа продолжается.

При непосредственном участии компаний Группы ТАИФ строятся, модернизируются и поддерживаются в должном состоянии многочисленные спортивные и социальные объекты. Спонсорская помощь оказывается объектам истории и культуры, научным центрам, системе здравоохранения и книгопечатной индустрии в Татарстане, а также землячествам за пределами республики.

АО «ТАИФ» бережно относится к сохранению истории. В марте текущего года по инициативе генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова был воссоздан календарь 1941 года. Подлинник издания для музея боевой славы, работая с историческими документами, обнаружила лидер поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова. Стоит ли удивляться, что передача библиотекам Нижнекамска еще пахнущих типографской краской экземпляров книги, которой была подарена вторая жизнь, состоялась именно на площадке музея.

По инициативе Руслана Шигабутдинова и поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году был перевыпущен настольный календарь 1941 года. Фото: Альберт Муклоков

Посылку весом более 200 кг, полностью сформированную из книг, в честь 15-летия сахалинского учебно-культурного центра «Туган тел» отправил в этом году ТАИФ на Сахалин. Основанием для этого послужило письмо, пришедшее на имя руководства компании. С одобрения и при поддержке генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и акционеров компании, от имени Татарстана и Группы ТАИФ были отобраны десятки книг на русском, татарском, английском и арабском языках. В отправление вошли в том числе такие книги, как семитомник «История татар с древнейших времен», шеститомник «Татарстан: в единстве — сила!», красочные фотоальбомы об истории и богатой культуре Татарстана, издания о таких сынах народа, как Абдрахман Гумари, братья Рамиевы, Газиз Губайдуллин, Шигабутдин Марджани, Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов и др., а также издания «Мечети Татарстана», «Храмы Татарстана», «Казанский кремль», «Татарская кухня» и многое другое.

Более 200 кг книг направил АО «ТАИФ» на Сахалин по просьбе местной татарской диаспоры. Фото: скриншот

На протяжении многих лет компаниями Группы ТАИФ поддерживается развитие любительского и профессионального спорта. Серьезную поддержку получают хоккейный клуб «Нефтехимик» и футбольные клубы — «Рубин» и «Нефтехимик». Продолжается активное взаимодействие АО «ТАИФ» с Российским футбольным союзом. В уходящем году Татарстан дважды встречал легенд российского футбола — экс-игроков сборной страны. Первый раз они приезжали в республику в мае и провели урок футбола для 300 казанских мальчишек и девчонок на поле стадиона «Трудовые резервы».

Во взаимодействии с РФС в 2021 году АО «ТАИФ» провело в Татарстане два цикла уроков футбола с приглашением легенд сборной России. Фото: Роман Хасаев

В октябре знаменитые игроки вновь вернулись в Татарстан, но уже в рамках гораздо более масштабного проекта РФС — автопробега «Наши парни» в поддержку главной футбольной команды страны. Вместе с ТАИФом они провели уроки футбола во всех крупнейших городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани.

Поддерживаемый ПАО «Казаньоргсинтез» ватерпольный «Синтез» второй раз подряд стал чемпионом России. Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» с момента основания — постоянный спонсор ватерпольной команды «Синтез», с годами выросшей в уникальный для республики и страны клуб водных видов спорта «Синтез». И клуб отвечает взаимностью. В уходящем году ватерпольный «Синтез» второй раз подряд стал чемпионом России. Стоит отметить, что удержать планку и вновь завоевать право подняться на высшую ступень пьедестала почета — стократ сложнее, чем сделать это впервые.

Гордостью не только для Татарстана, но и для России в целом, стало достижение пловца Александра Красных — эстафетное серебро Олимпиады в Токио — воспитанника казанского клуба водных видов спорта «Синтез».

Александр Красных стал серебряным призером Олимпиады в Токио. Фото: minsport.tatarstan.ru

На протяжении многих лет АО «ТАИФ» помогает медицинским учреждениям республики. В том числе Детской республиканской клинической больнице. 1 июня, на торжестве, приуроченном к Международному дню защиты детей, руководство больницы вручило своим благотворителям благодарственное письмо.

Многолетняя поддержка ДРКБ со стороны АО «ТАИФ», была отмечена благодарственным письмом медучреждения. Фото: Роман Хасаев

«Администрация ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» выражает глубокое уважение и признательность вам и вашей команде за систематическую помощь. Ваша поддержка, оказываемая детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеет огромное значение. Благодарим вас за человеческую сердечность, милосердие, чуткое отношение к больным детям, за способность сопереживать. В период инфекционного хаоса в мире особенно благодарим вас за стремление окружить теплом и заботой жизнь семей, нуждающихся в социальной поддержке и защите», — адресовал главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов слова благодарности генеральному директору АО «ТАИФ» Руслану Шигабутдинову и в его лице всему многотысячному коллективу предприятий Группы.

Компании АО «ТАИФ» в 2021 году продолжили обеспечение госпиталей республики и соседних регионов жизненно необходимым для больных COVID-19 кислородом. Производится антисептик, разработанный ПАО «Нижнекамскнефтехим», выпускаются медицинские маски и материал для их пошива. Смертельно опасная болезнь продолжает нести угрозу населению и снижать темпы и объемы производства столь необходимой для противостояния инфекции продукции, ответственный бизнес — не в праве.

Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от имени Русской православной церкви награжден орденом «Славы и чести» III степени. Фото: пресс-служба президента РТ

В конце июля в Казани состоялось торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Значимую финансовую поддержку святому делу оказало АО «ТАИФ». Заслуги по достоинству оценила Русская православная церковь. В день освящения храма прибывший на торжество патриарх Кирилл наградил председателя совета директоров АО «ТАИФ» орденом «Славы и чести» III степени.

Руководство АО «ТАИФ» удостоено Благодарности президента Татарстана за активное участие в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Фото: пресс-служба президента РТ

Активное участие АО «ТАИФ» в богоугодном деле отметил и Рустам Минниханов. «Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери служит благородному делу восстановления исторической справедливости, развития духовности и укрепления традиционных ценностей. Возрождая свои религиозные святыни, мы не только отдаем дань прошлому, но и созидаем будущее. Отрадно, что Ваша деятельность является этому ярким примером!», говорится в Благодарственном письме президента Татарстана.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступило партнером проводимого ПАО «СИБУР Холдинг» отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — SIBUR PetroСhemSkills. Фото: Альберт Муклоков

А в сентябре ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало партнером проводимого ПАО «СИБУР Холдинг» отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — SIBUR PetroСhemSkills. Одним из пяти городов, принимающих уже вторые по счету состязания профессионалов нефтехимической отрасли, стал Нижнекамск. Позже он передал эстафету Тюмени, Тобольску, Томску и Санкт-Петербургу. Участие в турнире приняли и молодые мастера, представляющие ПАО «Казаньоргсинтез».

При поддержке АО «ТАИФ» издана монография к 100-летию профессора КАИ и основателя Казанской (и мировой) научной школы дробных операторов — Рашида Нигматуллина. Фото: Арсений Фавстрицкий

Еще одно важное для научного сообщества событие также не обошлось без участия АО «ТАИФ». При спонсорской поддержке компании, в уходящем году был выпущен ограниченный (всего 300 экземпляров) тираж монографии «Фрактальные элементы: пионерские конструктивно-технологические реализации».

Книга, вобравшая в себя концентрат научной мысли за более чем полувековой отрезок времени — печатный памятник основателю Казанской (и мировой) научной школы дробных операторов — профессору КАИ Рашиду Нигматуллину, которому в 2023 году исполнилось бы ровно 100 лет. Монография уже разослана в ведущие мировые научные библиотеки.

Компании ТАИФа на всем протяжении своей деятельности оказывают спонсорскую и благотворительную поддержку образовательным и детским учреждениям, вузам и ссузам, деятелям культуры и искусства, книжным издательствам. На средства и при участии ТАИФа ведется социальное строительство. Значительная помощь оказывается агропромышленному комплексу республики. Десятки тысяч востребованных и достойно оплачиваемых рабочих мест созданы в подрядных, субподрядных организациях, привлекаемых к реализации инвестиционных проектов ТАИФа. И это — не говоря о многомиллиардных вложениях в проекты по сохранению экологии и реновации природных объектов.

Более 10 миллиардов долларов, уже инвестированных компаниями Группы в реализацию социально-значимых программ, направленных на повышение качества жизни населения республики и России — то, что уже сделано. Сложно переоценить вклад ТАИФа в экономику Татарстана и России в целом. Он был и остается одним из основных налогоплательщиков и источником пополнения бюджета республики. Впереди еще более масштабные производственные планы, а значит — будут выше экономические результаты, больше будет и возможностей для воплощения самых смелых, важных и нужных проектов и в социальной сфере.

И возвращаясь к ключевому событию года — объединению АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», на всех этапах развития сделки ее участники неоднократно отмечали и подчеркивали: объединение бизнесов означает объединение сил и возможностей в развитии экономического потенциала сторон, становящихся одной мощной компанией. А это — еще больше возможностей, в том числе и для решения важнейших социально значимых задач в интересах жителей как регионов присутствия, так и государства в целом.