«Мы не настолько богатая страна, чтобы на квартиру одно машино-место давать!»

Как Хуснуллин распек мэра Нижнекамска за парковки, а Минниханов привел в пример сингапурский опыт борьбы с пробками

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Где возьмете столько мест в городе?! Никто в мире так не делает, с пробками так не борются!» — российский вице-премьер поручил мэру Нижнекамска пересмотреть нормативы на парковки при растущей автомобилизации и попросил президента Татарстана организовать эту работу и по другим муниципалитетам. В целом, участвуя в итоговой коллегии республиканского Миндортранса, Марат Хуснуллин отметил Татарстан за первое место в стране по объемам дорожного строительства и доведение дорог до нормативного состояния с двухлетним опережением.



«На два года раньше люди получили более качественные дороги»



До начала коллегии замглавы российского правительства и президент республики обсудили реализацию крупных проектов в Татарстане: стройку М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с мостовым переходом через Волгу, М-7 с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов с продолжением маршрута Казань — Екатеринбург и другие.

Совещание прошло без журналистов и по времени выбилось из графика, так что после него Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов проследовали сразу на заседание коллегии Миндортранса РТ, оставив на потом церемонию подписания соглашения о сотрудничестве с РЖД, осмотр выставки и общение с прессой. Вице-премьер первым взял слово, рассказав о планомерном развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в России на протяжении последних 3 лет, несмотря на ковидные ограничения, санкционное давление и рост стоимости строительных ресурсов. Попутно отметил большой вклад Татарстана в это дело.

Прошлый год, по его словам, был рекордным для дорожной отрасли: было уложено 176 млн кв. м асфальта с учетом новых регионов, что на 14 млн больше, чем годом ранее. По ремонту региональных дорог достигнут показатель доведения до нормативного состояния на 49,7%.

— А в Татарстане этот показатель достигнут в прошлом году — с двухлетним опережением. На два года раньше люди получили более качественные дороги. Это огромное достижение, — отметил он.

Марат Хуснуллин рассказал, что в рамках пятилетнего плана дорожной деятельности до 2028 года предусмотрено выделение Татарстану средств федерального бюджета в размере 224 млрд рублей. Общая протяженность дорог, согласно плану, составит более 520 км дорог.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В Татарстане — самый системный подход к организации дорожного строительства. Мы сегодня подробно посмотрели, и хочу отметить, что вы первый регион, который все дороги — федеральные, региональные, муниципальные — увязал в одну сеть с деньгами, сроками, стоимостью каждого километра дорог, — заявил вице-премьер.

Отметил он роль республики и в реализации проекта транспортного коридора «Запад — Восток», сдано 107 км по трассе М-12. Оставшиеся 703 км будут сданы в этом году (в том числе 142,8 км по территории Татарстана). Время в пути по М-7 в Татарстане занимает 3 часа, по М-12 оно сократится вдвое. Отдельно остановился на дорожных проектах государственно-частного партнерства, таких как платная дорога Шали — Бавлы, которую в перспективе планируется связать с М-5 и М-7.

— По объемам транспортного строительства сегодня Татарстан на первом месте в России. Я не беру Москву. Поздравляю вас! Большая программа региональная собрана, все строители загружены, — похвалил Хуснуллин.

Далее речь зашла о реализации дорожных проектов в рамках инфраструктурных кредитов, снижении аварийности на дорогах республики и новой федеральной программе по обновлению общественного транспорта. В этом и следующем годах субъектам России планируется поставить 4 130 транспортных средств. Марат Хуснуллин призвал республику воспользоваться программой и подать заявку. Еще одна программа касается обновления электротранспорта в стране. В заключение вице-премьер призвал не снижать динамику работы и продолжить реализацию всех проектов.

В этом году на развитие дорожной инфраструктуры Татарстана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 млрд рублей. Из указанной суммы 5,8 млрд рублей из бюджета республики выделят на ремонт автодорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Из федерального бюджета 1,4 миллиарда направят на развитие дорог в Казани.

Износ автобусов более 70%

Об итогах деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства за год доложил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. По его словам, вклад предприятий республики по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в валовый региональный продукт Татарстана оценочно составил 6,2%, по виду экономической деятельности «Строительство» в части автомобильных дорог — 1,48%.

Среднемесячная зарплата на предприятиях наземного транспорта составила 57 803 рублей (+19,1%). В дорожно-строительных предприятиях темп роста зарплаты — 25,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В железнодорожную инфраструктуру республики РЖД инвестировала более 4 млрд рублей.

Ж/д транспортом отправлено более 7 млн пассажиров (+6,5%), перевезено более 16,5 млн тонн грузов (+9,4%).

Оператор пригородных ж/д перевозок АО «Содружество» отправило более 6 млн человек (+3%).

В минувшем году по новому маршруту Казань — Нижний Новгород — Казань начали ходить две пары поездов. Открылось движение 14 пригородных поездов по маршрутам Алнаши — Нижнекамск и Набережные Челны — Светлое Озеро (Заинский район).

Ввели в эксплуатацию новый транспортно-пересадочный узел «Компрессорный», а в Лаишевском районе на пригородном маршруте Казань — Аэропорт — пассажирскую платформу «Южный парк».

Среди задач на этот год:

— выполнить работы по развитию пассажирской пригородной железнодорожной инфраструктуры;

— завершить разработку проектно-сметной документации по реконструкции вокзального комплекса «Ст. Зеленый Дол» в Зеленодольске и по первому этапу кольцевого железнодорожного движения Казани с получением заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

— реализация проекта строительства новой железнодорожной ветки общего пользования ст. Тихоново — ст. Тракторная для резидентов ОЭЗ «Алабуга» (здесь министр попросил Марата Хуснуллина поддержать инициативу профинансировать проект за счет средств федерального бюджета или на паритетных условиях между ОАО «РЖД» и республикой).

Общий объем пассажиропотока воздушным транспортом за год по всем аэропортам республики составил более 4,5 млн человек (+2,2%):

— Если статистика говорит о снижении международных рейсов, то внутренние авиалинии не только избежали снижения, но и сделали так, что перевозки у нас выросли на 2%, — отметил министр.

За навигацию 2022 года в пригородном сообщении речными судами перевезено 330 тысяч пассажиров. Разработан план по обновлению и ремонту пассажирских судов и дебаркадеров. На Зеленодольском заводе им. А.М. Горького ведется строительство двух скоростных «Метеоров-2020». Срок завершения строительства июнь—июль 2023 года. Задачи — увеличить количество перевезенных пассажиров, с учетом туристов, до 500 тысяч человек в год

Пассажирские транспортные предприятия республики за год перевезли 370,7 млн пассажиров (+14%), грузооборот увеличился до 112,5 млн тонн (на 34,3%). На субсидирование автотранспортной отрасли направлено 2,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Маршрутная сеть республики насчитывает 215 маршрутов, объем субсидирования на этот год из республиканского бюджета — 205,4 млн рублей.

— Следует отметить, что износ автобусов, задействованных в пассажирских перевозках, составляет более 70%. Аналогичная ситуация сложилась и на городских автобусных маршрутах, только автобусов старше 10 лет — более 400 единиц, — сообщил Фарид Ханифов.

По итогам обследований во всех муниципальных образованиях республики выявлены проблемы: низкий пассажиропоток, неудовлетворительное состояние общественного транспорта, большие интервалы движения. Главам муниципалитетов министр поручил уделить особое внимание работе общественного транспорта.

Стоит отметить, что в прошлом году в республике в 3 раза упало количество выданных разрешений на таксомоторные перевозки — до 606. Количество самих такси также уменьшилось на 28%, что составляет 3 892 единицы.

По линии дорожного хозяйства продолжаются работы на скоростной автомобильной трасе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 142 км, стоимостью 241,96 млрд рублей. Начато строительство южного обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. В рамках концессионного соглашения по платной дороге Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск начато строительство 145 километров дорог.

В Казани реализуются крупные проекты:

— строительство Вознесенского тракта: 1-й этап (от ул. Гвардейской до проспекта Победы), 2-й этап (от проспекта Победы до М-7 «Волга»);

— строительство автомобильной дороги от ул. Несмелова до автодороги М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе г. Казани, 1-й этап;

— БКК: ул. Меховщиков на участке от ул. Магистральной до ул. Девятаева (работы завершены);

— реконструкция Горьковского шоссе Кировского района г. Казани;

— реконструкция ул. Осиновской (работы завершены).

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть») в трех крупных агломерациях на территории республики обновлены 233 км дорог.

Под конец выступления министр рассказал о том, как снижается налоговая задолженность предприятий отрасли. На начало октября она достигла пика — свыше 1 млрд рублей, к декабрю заметно снизилась. Было выплачено более 400 млн рублей просроченных налогов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Где вы возьмете столько денег?

— С каждым годом объемы работы начали расти. В прошлом году превысили объем работ, финансируемых Росавтодором на дорожной сети страны, в 1 трлн рублей. Это абсолютный максимум, — подчеркнул выступивший следом глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский рассказал о перспективах развития городской электрички в Казани и строительстве двух остановочных пунктов. Отметил открытие нового межрегионального маршрута — поезда Казань — Нижний Новгород — Казань.

— Этот маршрут самоокупаемый, мы ни копейки не взяли из бюджета. Поэтому очень удачный маршрут, — отметил он.

Выступивший следом глава Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в городе. Поблагодарил за приобретенные в прошлом году 50 автобусов, которые помогли решить проблему общественного транспорта. Когда мэр столицы нефтехимиков рассказал о растущей автомобилизации и мерах борьбы с пробками, вице-премьер России поинтересовался нормативами на парковки в городе. Ответ его не порадовал.

— У нас на одну квартиру 0,8 места. Это конечно мало. Нужно как-то решать. Вот новые площадки, где мы строим дома, мы просим, чтобы там было 1,2 и 1,4 места на квартиру. Это многоуровневый паркинг или уже плоскостные площадки, — сообщил Муллин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Я кардинально с этим не согласен, — прервал его Марат Хуснуллин и раскритиковал за такой подход к решению проблемы.

Замглавы правительства отметил, что при таком уровне автомобилизации город никогда не избавится от пробок. Он привел в пример Казань, где был снижен норматив по парковкам в городе.

— В Нижнекамске хотят довести коэффициент до 1,2. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно. Вы пересмотрите этот вопрос, — поручил Хуснуллин.

Парковки, по его словам, нужно строить там, где есть такая возможность.

— Человек купил однокомнатную квартиру, а вы будете строить для нее 35 метров парковки. Где вы возьмете столько места в городе? Где вы возьмете столько денег? За все это будет платить потребитель. Никто в мире так не делает, коллеги. С пробками так не борются, — подчеркнул вице-премьер.

Марат Хуснуллин попросил Рустама Минниханова поручить Минстрою и Миндортрансу проанализировать нормативы парковок в городах республики.

Президент Татарстана, выступая с заключительным словом, привел в пример Сингапур, где ради борьбы с пробками ввели ряд правил. В частности, прежде чем приобрести автомобиль, нужно выиграть право на его покупку; во-вторых, внедрено платное движение; в-третьих, активно развивается служба такси.

Рустам Минниханов поручил Минтрансу РТ и Минфину РТ подготовить предложения по решению проблем с нехваткой туристических автобусов.

— В прошлом году туристическая отрасль столкнулась с проблемой нехватки транспортных средства для перевозки туристов. Необходимо внести предложения по программе обновления и расширения парка туристических автобусов. Мы один раз это проходили, но, видимо, автобусы износились, нужно найти какие-то подходы, решения, чтобы необходимое количество туристических автобусов у нас в республике было, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент также поручил активнее работать над повышением качества пассажирских перевозок: «Необходимо снижать затраты на перевозки путем рационального планирования маршрутной сети, использования парка подвижного состава. С 2018 года работает программа субсидирования сельских маршрутов. Но зачастую даже выделенные средства не используются полностью. Я обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов — вы же сами просили, у нас в бюджете это есть. Это обслуживание вашего населения», — призвал Минниханов.