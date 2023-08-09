В Татарстане сформировали оргкомитет по подготовке к саммиту БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Его возглавил раис республики Рустам Минниханов.

Заместителями председателя республиканского оргкомитета по подготовке и проведению саммита БРИКС в Казани назначены премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем определен помощник раиса региона Газинур Бакиров.

Всего в состав республиканского оргкомитета включили 42 человека. Среди них главы министерств и ведомств Татарстана.

Заседания оргкомитета планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Они будут считаться правомочными, если на них присутствует более половины членов его состава.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмину Татарстана поручено создать рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятий, который пройдут в Казани в рамках председательства России в БРИКС. Правительство республики также должно принять иные решения, необходимые для реализации указа Рустама Минниханова.

Напомним, в следующем году в Казани состоится саммит БРИКС. Указ о его проведении в столице Татарстана президент России Владимир Путин подписал в апреле.

На федеральном уровне также создан оргкомитет по подготовке и проведению к встрече глав государств БРИКС. Его возглавляет помощник президента России Юрий Ушаков.



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Татьяна Демина