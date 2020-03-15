«Он был одним из самых ярких руководителей в Татарстане»

Проститься с Иреком Миннахметовым в «Ак Барс Арену» пришли сотни людей

Фото: Максим Платонов

В Казани простились с бывшим генеральным директором «Татспиртпрома», экс-руководителем «Татмедиа», спортсменом, бизнесменом и активным меценатом Иреком Миннахметовым. В декабре 2019 года он отпраздновал свой 39-й день рождения, а 13 марта ему стало плохо во время занятий в тренажерном зале. Спасти Ирека Джаудатовича, несмотря на все старания, врачи не смогли. О том, как проходила церемония прощания, — в репортаже «Реального времени».

Владимир Леонов: «Ирек — герой нашего времени»

Начало церемонии, местом которой определили фойе стадиона «Ак Барс Арена», было назначено на 9 утра. Уже к этому времени на площадке у входа собралось множество людей. Коллеги Ирека Миннахметова по команде, соратники по бизнесу и работе в бытность его руководителем республиканского агентства «Татмедиа» и «Татспиртпрома», друзья по увлечениям, просто люди, которым он когда-то помог. Взгляд собравшихся сам поднимался вверх, где с огромного медиафасада стадиона на людей с легкой и такой знакомой улыбкой смотрел сам Ирек Миннахметов. Такой, каким его привыкли видеть, — в гоночном комбезе, словно только что вставший из-за руля своего автомобиля, на котором он завоевал множество наград под флагом Татарстана.

И сам болид, и кубки встречали участников траурной церемонии на входе. Поток людей был разбит на две части: одна на вход, вторая — на выход.

Вместить всех желающих проститься фойе даже такого огромного стадиона оказалось не в силах. Люди заходили, кто-то едва сдерживаясь и скрывая слезы, кто-то не стесняясь их. У тела любимого мужа, не сводя с него глаз, застыла Алина Миннахметова.

С огромного медиафасада стадиона на людей с легкой и такой знакомой улыбкой смотрел сам Ирек Миннахметов

— Ирек… Про таких людей говорят, не побоюсь этого слова: герой нашего времени. Человек во всех смыслах очень яркий, настоящий, крепкий. Такой — человечище! Очень амбициозный в хорошем смысле этого слова. И, конечно, очень больно терять… Если бы даже я его не знал, просто даже на том уровне, на котором он находился в свои неполные 40 лет — это показатель трудоспособности, деятельности, креативности и в целом — уровня человека. А я еще и лично знал его — мы дружили, проводили вместе массу громких проектов, он очень сильно помогал всегда, вникал. И сам человек всегда — суперспортивный. В последнее время увлекся еще массовым спортом. И последнюю фотографию он разместил с нашего старта на лыжах в Зеленодольске вместе со всей семьей.

Мне и сейчас кажется, что он где-то в командировке, что завтра позвонит. Очень деятельный возраст, и не представляю, что творится с родителями. С семьей… Он постоянно кипел планами. В последнее время работали плотно по проекту TIMERMAN, то есть мы думали дальше его продвигать, тиражировать на всю страну. Работать в этом ключе. Именно по массовому спорту. Он прикипел к этому, сам начал увлекаться. Он ведь больше автогонщик был, а тут переключился. Благодаря супруге, которая давно уже с нами. Она и марафоны бегала. И он к этому пришел. Мы в любом случае будем продолжать это. Но, к сожалению, уже без Ирека… Конечно, это — трагедия. Правда трагедия. Просто не верится. Я до сих пор не верю, что это могло произойти, — поделился министр спорта РТ Владимир Леонов.

Олег Шатов: «Я помню его первые соревнования»

На время прощания фойе «Ак Барс Арены» превратилось в фотогалерею, посвященную Иреку Миннахметову. Вот он — на рабочем месте еще во времена, когда руководил республиканским агентством, здесь — на фоне логотипа «Татспиртпома», вот — на пьедестале почета после очередного крупного заезда.

— Помню, приезжаю на автодром, на занятия с группой. Смотрю: стоит автомобиль, и парень какой-то ходит. Подошел поближе, смотрю — Ирек, с которым мы познакомились на горнолыжной базе. У него тогда еще прав не было, но был первый автомобиль. И он начинал делать свои первые шаги в автоспорте.

На время прощания фойе «Ак Барс Арены» превратилось в фотогалерею, посвященную Иреку Миннахметову

В какой-то степени я могу назвать его своим учеником, потому что он проходил у меня обучение. Потом первые его соревнования помню. Ходили, смотрели, кто как едет. Я ему что-то подсказывал. Ну и постепенно, постепенно, буквально на глазах, он становился выдающимся автогонщиком. Это та часть его жизни, с которой он был неразрывно связан. Все его начинания так или иначе заканчивались автоспортом. Он ездил на всем, что имеет двигатель внутреннего сгорания. Постоянно участвовал и в наших соревнованиях — любительских. Одновременно участвовал и в больших соревнованиях. Завоевал кубок «Серебряная ладья». А после «Серебряной ладьи» тут же приезжает к нам на соревнования. Он помогал что-то проводить, организовывать. Человек на колесах, постоянно в действии… И это известие — это шок. Вспоминаю слова из песни Пугачевой: «Не приведи Господь на склоне дней мне пережить родных своих детей»… Подошел сейчас к Джаудату Мидхатовичу… Я просто не знаю, что ему сказать… Это ужасно. Ужасная трагедия. Не знаю, какие слова утешения найти. Но у них есть дети, есть внуки. Дай Бог им здоровья и сил, чтобы их воспитать, — поделился руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

Марат Ахметов: «Мы, старшее поколение, любим давать советы. У Ирека нам самим было чему поучиться…»

Каждый, с кем удалось поговорить журналисту «Реального времени», еще не смирился с тем, что Ирека Джаудатовича больше нет. О нем говорили в настоящем времени, затем сами поправляли себя, и снова сбивались на настоящее. Марат Ахметов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а сегодня — первый заместитель председателя Госсовета РТ, Ирека Миннахметова знал буквально с детства.

— Когда я об этом узнал, был в шоке. Речь потерял, если честно. Какой-то ужасный високосный год... С самого начала. Одного за другим таких прекрасных ребят забирает. Тем более что с Иреком мы часто и много общались и в те годы, когда он еще руководил «Татмедиа», потом — «Татспиртпромом». Я всегда удивлялся его аккуратности, вежливости и в то же время жесткости внутреннего стержня, несгибаемости его аргументов. Он очень деловой человек. Очень был деловой человек. Жалко, что человек не прожил и половины своей жизни, а мы уже говорим о нем в прошедшем времени. Очень обидно. Близкие, родные тяжело переживают…

Марат Ахметов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а сегодня — первый заместитель председателя Госсовета РТ, Ирека Миннахметова знал буквально с детства

Он очень много успел сделать. Если бы жил дальше, он еще столько мог совершить. Я его очень серьезно уважал. Вот мы — старшее поколение людей, у нас есть привычка посоветовать молодым. После каждой встречи с ним у меня оставалось мнение, что нам самим нужно было у Ирека учиться. Мы дружим семьями с его родителями. Ирек рос на глазах. И я с радостным удивлением наблюдал за его успехами. И в собственном бизнесе, и в государственных делах. Жалко таких людей терять…

Асгат Сафаров: «Это очень тяжелый день…»

— Мы все сейчас в таком состоянии, что просто невозможно говорить… Это очень тяжелый день, — вежливо отказался от интервью руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров.

Справиться с эмоциями и найти слова было трудно многим. Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов также отказался от интервью. Не смогли найти сил для общения со СМИ и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и его брат — Тимур Шигабутдинов, а также приехавший из Москвы экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, ныне — первый заместитель федерального министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Владимир Чагин — известный автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер», депутат Госсовета Татарстана — пообщаться с журналистами согласился. Но говорил сквозь слезы:

— Трудно произносить что-то в эту минуту. Ужасно видеть молодое лицо в гробу. Это, наверное, самое страшное, что могут видеть люди. Ирек — очень волевой человек с сильным характером. Очень способный бизнесмен. Сверхбыстрый пилот. Он мне хорошо знаком по миру автоспорта. Очень талантливый человек… Он очень многое еще мог сделать для нашей республики. Для страны. Его жизнь только начиналась…

Справиться с эмоциями и найти слова было трудно многим

С трудом сдерживал эмоции и Ленар Сафин — министр транспорта и дорожного хозяйства РТ:

— Хороший, добрый, светлый человек. Большая трагедия для родителей. Самое страшное — хоронить детей. Он очень активный парень был. Спортсмен. Жалко, что такие люди уходят. Мог бы еще много добрых и полезных дел совершить. У него было много проектов, в том числе связанных с логистическими услугами. В частности, с аэропортом. По этим вопросам мы в последнее время часто общались. Соболезную родным, — отметил он.

Ильшат Аминов: «Он всегда был готов помочь…»

Замечательным парнем, готовым в любой момент откликнуться, подставить плечо, помочь, поддержать, — таким запомнит Ирека Миннахметова генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов:

— Мы с ним вместе работали, еще когда он был руководителем «Татмедиа». Ирек был абсолютно позитивный человек, готовый всегда на решительные действия. Такой весь энергичный, спортивный, Всегда в хорошем настроении. Всегда бодр: «Давайте ребята, сделаем что-нибудь». С ним всегда было интересно работать.

И после того, как он ушел из «Татмедиа», мы продолжали общаться. Он всегда был готов помочь, с какой бы просьбой к нему не обращались: помочь Союзу журналистов, помочь подарки для ветеранов организовать… любая просьба находила отклик. Однажды прислал на ТНВ целую фуру яблок… Он был замечательный человек с огромным количеством жизненных планов, с огромным желанием работать, с огромным желанием помогать людям. Честно говоря, все остальное пока не укладывается в голове.

Рустам Минниханов: «Его планы оборвались так рано…»

Ровно в 10.30 началась траурная церемония. Первым слово взял президент Татарстана Рустам Минниханов:

— К сожалению, его планы оборвались так рано. Он был одним из самых ярких руководителей в республике. Мы будем помнить его и его дела, — подчеркнул он.

— Он все и всегда делал от чистого сердца и очень правильно прожил свою короткую жизнь. Стремился все делать лучше, чем другие. Быть первым. На него были большие надежды… Он на прошлой неделе побывал в четырех городах. Я его спрашиваю: «Куда ты торопишься?», а он мне: «Хочу успеть сделать все», — поделился последними воспоминаниями отец Ирека — Джаудат Миннахметов. Он поблагодарил всех пришедших проститься с его сыном.

К месту, подготовленному для последней молитвы — дженаза-намаза, Ирека Миннахметова несли друзья.

Похороны состоятся в родном селе семьи Миннахметовых — Мингере Сабинского района.