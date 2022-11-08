Рустам Минниханов заявил, что у Татарстана и Сенегала хорошие возможности для расширения сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сенегала в России Жаном-Батистой Тиатьи Тина, который прибыл в Казань с рабочим визитом.

Рустам Минниханов обратил внимание, что у Татарстана и Сенегала хорошие возможности для наращивания сотрудничества и укрепления российско-сенегальских отношений в целом. По его словам, республика заинтересована в развитии взаимодействия с африканской страной, сообщает пресс-служба президента РТ.



Фото: tatarstan.ru

Напомним, в конце марта Рустам Минниханов встретился с президентом Сенегала Маки Саллом. Они обсудили сотрудничество, в том числе товарооборот, который в последние два года держатся на уровне $2 миллона.

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Елизавета Пуншева