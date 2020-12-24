«Генералы» нефтехимии поспорили об актуальности нового полимерного производства в Татарстане
«Важно выбрать правильный курс, ведь ошибки в крупнотоннажном производстве чреваты», — так президент отреагировал на спорный новый проект по переделу бензола
Быть или не быть выпуску полимера «Полиамид 66» в Татарстане, обсудили сегодня участники совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». «Сейчас строить такой завод — все равно что ставить телегу впереди лошади, так как нет подтвержденного спроса на такие объемы», — раскритиковал идею одного из своих резидентов гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, упирая на отсутствие твердого финансового обеспечения. Он убеждал в том, что подобные проекты должны стимулироваться государством через обратный акциз на СУГ, а не иначе. Какие проекты поддержал президент РТ, а какие остались в режиме паузы — в репортаже «Реального времени».
«Зайдет» ли «Полиамид 66» на татарском бензоле
Заключительное в этом году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» отличилось острой дискуссией вокруг переделов дефицитного этана/этилена в нефтехимическом комплексе. Непримиримые суждения среди «генералов» большого бизнеса вызвал невинный, на первый взгляд, проект по выпуску полимера с интригующим названием «Полиамид 66».
Организовать малотоннажное производство этого сложного полимера на мощностях в республике предложила московская компания ООО «КамГеоТекс», которая является резидентом ОЭЗ «Алабуга» (компания зашла туда пять лет назад, но проект не реализован до сих пор). С изложением общей концепции проекта выступил заместитель генерального директора компании Владимир Смирнов.
Прежде всего он объяснил, насколько стратегически важен новый полимер для страны. По его словам, по заданию Минобороны РФ в этом году была предпринята первая попытка изготовления термокомплектов для нужд Российской армии. Опытные образцы из нового полимера выдержали проверку, сообщил он. Но для массового внедрения их в производство необходимо иметь отечественный материал, так как в изготовлении изделий для военных запрещено использовать зарубежное сырье. Основным сырьем для полимера является бензол, на который в стране дефицит.
Термокомплекты для военных
«Потребность военных оценивается в 1 млн единиц комплектов, в месяц — 80 тысяч, а пока есть только 5 тысяч», — рассказал Владимир Смирнов, давая понять, что первые образцы выпустили из импортируемого полимера. «Эти термокомплекты имеют уникальные свойства. Заслужили высокую оценку Минобороны РФ, и сам материал представляет большой интерес», — нахваливал он продукцию.
Рыночная конъюнктура для запуска производства нового полимера благоприятная, отметил он. По его подсчетам, в мире выпускается всего 6 млн тонн этого полимера. Наибольший спрос на него в автомобилестроении и авиации, так как на основе базовых марок создаются ударопрочные полимерные конструкции.
По оценкам компании, к 2027 году ожидается рост спроса на продукт в 2 раза. Объемы импорта в Россию этих марок составляют примерно 1000 тонн в год (в России не производится). Экспортная цена за тонну — 2,5—3,2 тысячи евро, продолжал Смирнов. И обратился к президенту с предложением дать поручение по подготовке ТЭО создания производства «Полиамида 66» в Татарстане. Объем инвестиций не назывался.
Как распределить бензол
В этом начинании Смирнова поддержал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. «Сейчас за каждой тонной бензола бегают по всему миру. Особенно те, кто делает «Полиамид 66», — заявил он. — Сделать ПА-66 — значит выйти на новую ступень развития, это тысячи рабочих мест, а изделия создадут новые производства», — убеждал он президента Татарстана. По его словам, по поводу открытия проекта были проведены встречи в Минпромторге республики, есть возможности поддержки в виде субсидий. Кроме того, руководство «Промсвязьбанка» готово рассмотреть проект на перспективу, уверял он.
Сырьевым источником запуска проекта может стать этиленник НКНХ, где появляются свободные 200 тысяч тонн бензола, и мощности «Татнефти», где есть возможность получить до 50 тысяч тонн бензола. Куда правильно направить? «Продукт новый, надо прозондировать перспективы этого рынка», — среагировал Минниханов.
Если нужен завод, то должен быть обратный акциз
Однако искра сомнения все-таки вспыхнула во время обсуждения. Слово попросил гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. «Сейчас строить завод по «Полиамиду 66» — это все равно что ставить телегу впереди лошади, так как нет подтвержденного спроса на такие объемы», — прямо сказал он.
По его словам, если Минобороны заинтересовано в строительстве такого завода, то стоит ожидать от него решительных действий. «Они должны сделать одну вещь: сделать долгосрочный оплачиваемый заказ, под который АББ («Ак Барс Банк», — прим. ред.) или ПСБ («Промсвязьбанк», — прим. ред.) могут заложить финансовую модель», — рассуждал он.
С другой стороны, такой завод мог построить и сам европейский нефтехимический гигант BASF, через который идет импорт полимера в Россию. «Почему сам BASF не построит завод в Алабуге, если они поставляют сырье?» — удивлялся он.
Впрочем, основной аргумент Шагивалеева заключался в том, что по-хорошему государство должно стимулировать такие проекты через налоговые инструменты. В качестве основного способа он назвал обратный акциз на СУГ, который выплачивают нефтехимическим компаниям СИБУР для переработки этилена в нужные переделы.
— Если государство захочет, оно скажет: «Хочу «Полиамид 66», и готово будет доплачивать... Тогда ТАИФ и «Татнефть» очень быстро сделают этот проект. Потому что обеспечит гарантированный сбыт. И даже подсластит пилюлю, — объяснял гендиректор ОЭЗ.
С ним согласился и глава КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков. «Мы у себя смотрели презентацию, приходило письмо Минпромторга, смотрели переделы по ПА-66. Возможно, здесь не самые маржинальные переделы, но эту тему надо анализировать, мы готовы к этой теме подключаться», — нашел он компромиссное решение.
Подвел черту президент Татарстана. По его словам, при выборе переделов надо выбрать выверенное направление. «Когда крупнотоннажное производство, то тут ошибки чреваты. Надо выверенно идти на тот или иной сегмент», — заключил глава республики.
Микрогранулы — на службу «Татнефти»
Зато гладко и без разногласий был поддержан проект по использованию микрореакторов в развитии малотоннажной химии. Его представил гендиректор АО «РЗМТ», дочерней структуры «Ростеха», Юрий Зозуля.
Впервые проект анонсировался в республике 7 лет назад на самой ранней стадии его зарождения, а сегодня разработчики ноу-хау показали возможности практического применения.
Суть разработки заключается в построении микрореакторов, или, как сказал Юрий Зозуля, «маленького химического завода», который способен заменить большие реакторы в малотоннажных производствах. В качестве примера перехода он привел компанию DSM, которая сменила 10-литровый реактор на миниатюрную емкость в 3 литра без ущерба для производительности.
Микрофлюидная технология работает на уровне микрочипа, а сам завод функционирует на базе матрицы. По словам Зозули, потоки в микрореакторах работают в микронных каналах до 4 мм. Нетрудно догадаться, что на выходе получают микрогранулы. Собственно говоря, в этом и есть преимущество — зона смешения опасных химических веществ почти как в пробирке и не представляет угрозы.
Скорость реакции по этим микрофлюидным технологиям — несколько минут. Технология микрореакторного синтеза легко интегрируется в «большую химию»: ей доступны традиционные химические процессы, биосинтез. Объем производства — 1 кубометр в час, или 8 тысяч кубов в год.
Татарстану спикер предложил рассмотреть возможность выпуска микрофлюидных пропантов, что направлено на повышение нефтедобычи пластов. Модульные микроустановки способны производить 200 тонн в год. Второй возможный продукт — метионины (аминокислоты для кормления птицы) для сельского хозяйства. Завод на 50 тысяч обойдется в 30 млн евро, что в три раза дешевле, чем по традиционным технологиям.
Вместе с наукой внедрять
«Как мы можем «приземлить» эти технологии?» — заинтересовался президент. «Засучив рукава, надо работать, — воодушевился Рафинат Яруллин. — Направлений применения очень много — надо заключать соглашения. КФУ, КХТИ», — обозначил он точки приложения усилий. Президент согласился с ним.
Он рекомендовал ТАИФ и «Татнефти» внимательно посмотреть на эти технологии, так как малотоннажная химия находится на низком уровне. «Давайте вместе с наукой постараемся «приземлить» идеи. Если можно где-то заработать, то почему нет», — рассудил президент.
Резидент казанского технополиса «Химград» компания «Патфил» представила разработки в области аэрационных систем. Гендиректор компании Андрей Михайлов рассказал о системах АКВА-ТОР и АКВА-ПЛАСТ для насыщения кислородом канализационных стоков. Президент рекомендовал Минстрою взять их на вооружение.
Другой резидент «Химграда» — ООО «Энергопроект-Инжиниринг» представил программно-технические комплексы «Татинтес», «Сура» и Siemens, которые позволяют автоматизировать работу объектов ТЭК и ЖКХ, и тоже получил добро.
комментарии
Сильно сказано.
Но мало понятно.
Как в рекламе.