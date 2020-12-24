«Генералы» нефтехимии поспорили об актуальности нового полимерного производства в Татарстане

«Важно выбрать правильный курс, ведь ошибки в крупнотоннажном производстве чреваты», — так президент отреагировал на спорный новый проект по переделу бензола

Быть или не быть выпуску полимера «Полиамид 66» в Татарстане, обсудили сегодня участники совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». «Сейчас строить такой завод — все равно что ставить телегу впереди лошади, так как нет подтвержденного спроса на такие объемы», — раскритиковал идею одного из своих резидентов гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, упирая на отсутствие твердого финансового обеспечения. Он убеждал в том, что подобные проекты должны стимулироваться государством через обратный акциз на СУГ, а не иначе. Какие проекты поддержал президент РТ, а какие остались в режиме паузы — в репортаже «Реального времени».

«Зайдет» ли «Полиамид 66» на татарском бензоле

Заключительное в этом году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» отличилось острой дискуссией вокруг переделов дефицитного этана/этилена в нефтехимическом комплексе. Непримиримые суждения среди «генералов» большого бизнеса вызвал невинный, на первый взгляд, проект по выпуску полимера с интригующим названием «Полиамид 66».

Организовать малотоннажное производство этого сложного полимера на мощностях в республике предложила московская компания ООО «КамГеоТекс», которая является резидентом ОЭЗ «Алабуга» (компания зашла туда пять лет назад, но проект не реализован до сих пор). С изложением общей концепции проекта выступил заместитель генерального директора компании Владимир Смирнов.

Прежде всего он объяснил, насколько стратегически важен новый полимер для страны. По его словам, по заданию Минобороны РФ в этом году была предпринята первая попытка изготовления термокомплектов для нужд Российской армии. Опытные образцы из нового полимера выдержали проверку, сообщил он. Но для массового внедрения их в производство необходимо иметь отечественный материал, так как в изготовлении изделий для военных запрещено использовать зарубежное сырье. Основным сырьем для полимера является бензол, на который в стране дефицит.

Московская компания ООО «КамГеоТекс» является резидентом ОЭЗ «Алабуга» (компания зашла туда пять лет назад, но проект не реализован до сих пор). Фото: russez.ru

Термокомплекты для военных

«Потребность военных оценивается в 1 млн единиц комплектов, в месяц — 80 тысяч, а пока есть только 5 тысяч», — рассказал Владимир Смирнов, давая понять, что первые образцы выпустили из импортируемого полимера. «Эти термокомплекты имеют уникальные свойства. Заслужили высокую оценку Минобороны РФ, и сам материал представляет большой интерес», — нахваливал он продукцию.

Рыночная конъюнктура для запуска производства нового полимера благоприятная, отметил он. По его подсчетам, в мире выпускается всего 6 млн тонн этого полимера. Наибольший спрос на него в автомобилестроении и авиации, так как на основе базовых марок создаются ударопрочные полимерные конструкции.

По оценкам компании, к 2027 году ожидается рост спроса на продукт в 2 раза. Объемы импорта в Россию этих марок составляют примерно 1000 тонн в год (в России не производится). Экспортная цена за тонну — 2,5—3,2 тысячи евро, продолжал Смирнов. И обратился к президенту с предложением дать поручение по подготовке ТЭО создания производства «Полиамида 66» в Татарстане. Объем инвестиций не назывался.

Смирнова поддержал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Фото: tatarstan.ru

Как распределить бензол

В этом начинании Смирнова поддержал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. «Сейчас за каждой тонной бензола бегают по всему миру. Особенно те, кто делает «Полиамид 66», — заявил он. — Сделать ПА-66 — значит выйти на новую ступень развития, это тысячи рабочих мест, а изделия создадут новые производства», — убеждал он президента Татарстана. По его словам, по поводу открытия проекта были проведены встречи в Минпромторге республики, есть возможности поддержки в виде субсидий. Кроме того, руководство «Промсвязьбанка» готово рассмотреть проект на перспективу, уверял он.

Сырьевым источником запуска проекта может стать этиленник НКНХ, где появляются свободные 200 тысяч тонн бензола, и мощности «Татнефти», где есть возможность получить до 50 тысяч тонн бензола. Куда правильно направить? «Продукт новый, надо прозондировать перспективы этого рынка», — среагировал Минниханов.

Если нужен завод, то должен быть обратный акциз

Однако искра сомнения все-таки вспыхнула во время обсуждения. Слово попросил гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. «Сейчас строить завод по «Полиамиду 66» — это все равно что ставить телегу впереди лошади, так как нет подтвержденного спроса на такие объемы», — прямо сказал он.

Тимур Шагивалеев: «Сейчас строить завод по «Полиамиду 66» — это все равно что ставить телегу впереди лошади, так как нет подтвержденного спроса на такие объемы». Фото: tatarstan.ru

По его словам, если Минобороны заинтересовано в строительстве такого завода, то стоит ожидать от него решительных действий. «Они должны сделать одну вещь: сделать долгосрочный оплачиваемый заказ, под который АББ («Ак Барс Банк», — прим. ред.) или ПСБ («Промсвязьбанк», — прим. ред.) могут заложить финансовую модель», — рассуждал он.

С другой стороны, такой завод мог построить и сам европейский нефтехимический гигант BASF, через который идет импорт полимера в Россию. «Почему сам BASF не построит завод в Алабуге, если они поставляют сырье?» — удивлялся он.

Впрочем, основной аргумент Шагивалеева заключался в том, что по-хорошему государство должно стимулировать такие проекты через налоговые инструменты. В качестве основного способа он назвал обратный акциз на СУГ, который выплачивают нефтехимическим компаниям СИБУР для переработки этилена в нужные переделы.

— Если государство захочет, оно скажет: «Хочу «Полиамид 66», и готово будет доплачивать... Тогда ТАИФ и «Татнефть» очень быстро сделают этот проект. Потому что обеспечит гарантированный сбыт. И даже подсластит пилюлю, — объяснял гендиректор ОЭЗ.

С ним согласился и глава КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков. «Мы у себя смотрели презентацию, приходило письмо Минпромторга, смотрели переделы по ПА-66. Возможно, здесь не самые маржинальные переделы, но эту тему надо анализировать, мы готовы к этой теме подключаться», — нашел он компромиссное решение.

С Шагивалеевым согласился и глава КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков. Фото: tatarstan.ru

Подвел черту президент Татарстана. По его словам, при выборе переделов надо выбрать выверенное направление. «Когда крупнотоннажное производство, то тут ошибки чреваты. Надо выверенно идти на тот или иной сегмент», — заключил глава республики.

Микрогранулы — на службу «Татнефти»

Зато гладко и без разногласий был поддержан проект по использованию микрореакторов в развитии малотоннажной химии. Его представил гендиректор АО «РЗМТ», дочерней структуры «Ростеха», Юрий Зозуля.

Впервые проект анонсировался в республике 7 лет назад на самой ранней стадии его зарождения, а сегодня разработчики ноу-хау показали возможности практического применения.

Суть разработки заключается в построении микрореакторов, или, как сказал Юрий Зозуля, «маленького химического завода», который способен заменить большие реакторы в малотоннажных производствах. В качестве примера перехода он привел компанию DSM, которая сменила 10-литровый реактор на миниатюрную емкость в 3 литра без ущерба для производительности.

Микрофлюидная технология работает на уровне микрочипа, а сам завод функционирует на базе матрицы. По словам Зозули, потоки в микрореакторах работают в микронных каналах до 4 мм. Нетрудно догадаться, что на выходе получают микрогранулы. Собственно говоря, в этом и есть преимущество — зона смешения опасных химических веществ почти как в пробирке и не представляет угрозы.

Скорость реакции по этим микрофлюидным технологиям — несколько минут. Технология микрореакторного синтеза легко интегрируется в «большую химию»: ей доступны традиционные химические процессы, биосинтез. Объем производства — 1 кубометр в час, или 8 тысяч кубов в год.

Проект по использованию микрореакторов в развитии малотоннажной химии представил гендиректор АО «РЗМТ», дочерней структуры «Ростеха», Юрий Зозуля. Фото: tatarstan.ru

Татарстану спикер предложил рассмотреть возможность выпуска микрофлюидных пропантов, что направлено на повышение нефтедобычи пластов. Модульные микроустановки способны производить 200 тонн в год. Второй возможный продукт — метионины (аминокислоты для кормления птицы) для сельского хозяйства. Завод на 50 тысяч обойдется в 30 млн евро, что в три раза дешевле, чем по традиционным технологиям.

Вместе с наукой внедрять

«Как мы можем «приземлить» эти технологии?» — заинтересовался президент. «Засучив рукава, надо работать, — воодушевился Рафинат Яруллин. — Направлений применения очень много — надо заключать соглашения. КФУ, КХТИ», — обозначил он точки приложения усилий. Президент согласился с ним.

Он рекомендовал ТАИФ и «Татнефти» внимательно посмотреть на эти технологии, так как малотоннажная химия находится на низком уровне. «Давайте вместе с наукой постараемся «приземлить» идеи. Если можно где-то заработать, то почему нет», — рассудил президент.

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