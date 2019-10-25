Нефтегазохимический комплекс Татарстана делает ставку на инвестпроекты

С начала года нефтехимические гиганты перечислили в бюджет республики 57 млрд рублей

Об особенностях развития нефтегазохимического комплекса республики в непростой экономической ситуации, новых инвестиционных проектах «Татнефтехиминвест-холдинга» и предстоящем праздновании 90-летнего юбилея его основателя Николая Лемаева говорили накануне в Казани на заседании совета директоров холдинга под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Рост производства кормит бюджет



Предприятиями нефтегазохимического комплекса республики за 9 месяцев года отгружено продукции на 1,26 триллиона рублей, что соответствует прошлогодним уровням. Итоги работы в отрасли озвучил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. По его словам, объемы производства увеличились на 2%, добыча нефти выросла на 2,1%, уровень производства — на 5,5%, пластмассовых изделий — на 14,5%.

— С начала года добыто 27,5 миллиона тонн нефти, произведено свыше 13 миллионов тонн нефтепродуктов, — рассказал Яруллин. — Произведено 506 тысяч тонн каучуков, 1,32 млн тонн пластиков, 7,5 миллиона шин.



По его словам, это позволило базовым предприятиям комплекса увеличить отчисления в бюджеты всех уровней на 14%, до 338 млрд рублей. Рост отчислений наблюдается в «Татнефти», «Нижнекамскнефтехиме», «Аммонии», «Химграде».

— В консолидированный бюджет республики перечислено 57 млрд рублей, это соответствует уровню прошлого года, — уточнил докладчик. По его словам, снизили выплаты «Нэфис Косметикс», шинный комплекс «Татнефти», «Кварт» и ряд других предприятий.

На чем заработать в кризис

В докладе Яруллина прозвучало, что на фоне негативных факторов, связанных с общемировыми экономическими тенденциями и снижением реальных доходов российского населения, которое сместило спрос в сторону бюджетных продуктов, производство на базовых предприятиях нефтегазохимического комплекса Татарстана в январе — сентябре 2019-го снизилось на 3%.

Проблемы с контрагентами обернулись сокращением производства каучуков, технического углерода и автомобильных шин. Чтобы обеспечить стабильные поставки сырья заводам республики, «Татнефть» заключила соглашение с СИБУРом о приобретении активов в Тольятти, сообщил Рафинат Яруллин.

Глава холдинга рассказал, что объемы производства на «Аммонии» упали на 5% в связи с сокращением выпуска метанола и капитальным ремонтом предприятия.

При этом «Казаньоргсинтез» увеличил выпуск полиэтилена и сэвилена. А рост цен на карбамид в сочетании со снижением стоимости природного газа позволил «Аммонию» увеличить рентабельность продаж с 10 до 15%.

Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

«Кварт» в III квартале восстановил выпуск продукции до уровня 2018 года, несмотря на кризис. Предприятиям шинного комплекса «Татнефти» удалось восстановить объемы продаж обычных грузовых шин до уровня прошлого года. Снизилось отставание по реализации легковых шин.

Инвестиционные проекты в помощь

Благодаря реализации инвестиционных проектов, на НПЗ «Татнефти» было произведено 810 тыс. тонн бензина, удвоен выпуск дизельного топлива, а доходы от реализации нефтепродуктов увеличились на 17%.

До конца 2019 года в нефтегазохимическом комплексе Татарстана планируется завершить реализацию проектов по запуску гидроочистки тяжелого газойля коксования на АО «ТАНЕКО», расширению производства шин в Нижнекамске и производству рукавной трехслойной пленки на Камском заводе полимерных материалов, сообщил глава «Татнефтехиминвест-холдинга».

По его словам, шесть инвестпроектов этого года, включая запуск производства полимерных изделий в Ростовской области и производства гибкой упаковки в Чехии, уже реализованы.

Фото 24smi.org

Гений Лемаева и технологии будущего

С интересом выслушали участники совещания воспоминания заместителя председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Владимира Разумова о личных встречах с первым руководителем «Нижнекамскнефтехима» Николаем Лемаевым, 90-летие со дня рождения которого отмечается в 2019 году.

По окончании его выступления президент Татарстана попросил передать эти воспоминания в совет директоров холдинга «в письменной форме для публикации»:

— Мы мало говорим о таких людях, которые изменили республику, — отметил Рустам Минниханов.

Чисто прагматический интерес вызвали три последующих выступления. завлабораторией Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук Александр Пономарев рассказал о применении в отрасли промышленных ускорителей электронов, в частности, для очистки воды. Управляющий директор UROS GROUP СНГ, Центральной и Восточной Европы Владимир Олещенко также говорил о технологиях, которые можно использовать на татарстанских промышленных объектах. В частности, Олещенко рассказал о системах, основанных на принципе электрохимической реакции и позволяющих осуществлять контроль за загрязнениями природных водоемов промышленными стоками. Он отметил, что такая система уже смонтирована на Казанском водоканале.

Фото eco.tatarstan.ru

А директор Института проблем экологии и недропользования Рифгат Шафигуллин представил предложения по рекультивации иловых карт казанского МУП «Водоканал» с применением метода обработки осадка сточных вод с использованием негашеной извести и активированного цеолита. Рустам Минниханов поинтересовался стоимостью проекта, докладчик сообщил, что его реализация может обойтись от 4 до 6 млрд рублей. На вопрос об источниках финансирования Шафигуллин ответил, что можно использовать средства, выделяемые Татарстану в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги». При дальнейшем обсуждении выяснилось, что у института есть конкуренты — свои предложения по рекультивации осадка сточных вод для Казани разработали финские специалисты.