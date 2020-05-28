В татарстанский «Сириус» за год вложили почти 400 млн
Региональный центр для одаренных детей после успешной апробации программ на время пандемии уходит на удаленку
Ровно год назад было принято решение о создании в Татарстане регионального центра одаренных детей — по модели «Сириуса». 28 мая 2019 года президент республики Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется проект нового образовательного центра. В какую сумму обошелся татарстанский «Сириус», где он будет работать, сколько детей примет и когда откроется, выяснило «Реальное время».
«Инкубатор» для юных талантов будет работать в Дербышках и на «Жилке»
— Спустя месяц после того, как было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи — 2 июля 2019 года, кабинет министров республики издал постановление о создании центра и определил для него опорную площадку — оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» в Дербышках, — рассказал «Реальному времени» Айдар Акмалов, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов», на базе которого реализуется проект. — А основной учебной базой станет здание политехнического колледжа на улице Малой Армавирской в Авиастроительном районе Казани (поблизости от микрорайона «Жилплощадка», — прим. ред.). Его передадут в ведение комплекса «Дуслык», и там будет оборудован лабораторный корпус, где и будут в дальнейшем проходить профильные смены с привлеченными преподавателями и экспертами.
По словам Акмалова, в татарстанском центре одаренных детей будут действовать 18 научно-исследовательских лабораторий, учебных кабинетов и площадок. Это лаборатории техногенных экотоксикантов для проведения экологических исследований, гидропонной установки для биологических, автоматизации и роботизации технологических процессов в АПК, лаборатория VR/AR/MR (виртуальной, дополненной и смешанной реальности), лазерных и аддитивных технологий, киберфизических систем, дистанционного зондирования земли и неземных территорий, направленного синтеза полифункциональных соединений, новых материалов и технологий, оценки функционального состояния человека, кабинеты ИЗО и дизайна, вокала и театрального искусства, музыкально-исполнительского искусства и хореографии, а также площадки для занятий футболом, легкой атлетикой, лыжными гонками и шахматами.
На четверть оплатит республика
Финансируется проект из средств федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», общая сумма выделенной на эти цели субсидии составила 336 млн рублей.
— В этой сумме есть доля республики, — сообщил Айдар Акмалов. — Это порядка 61 миллиона рублей, а 276 миллионов — средства, которые выделены из федерального бюджета. Кроме того, Татарстан дополнительно выделил 49,9 миллиона рублей на проведение профильных программ. Эти средства идут на оплату питания и проживания детей в Казани во время обучения.
От химии до вокала, от ИЗО до математики
24 декабря на заседании Наблюдательного совета Университета талантов была представлена модель деятельности нового образовательного центра и были утверждены основные направления его деятельности: «Наука», «Искусство», «Спорт», а также критерии отбора обучающихся для организации и участия в профильных сменах по направлениям образовательной деятельности Республиканского центра.
Совместно с профильными республиканскими министерствами — Минобрнауки, Минспорта, Минмолодежи, Минкультом, Академией наук РТ, Казанским научным центром РАН, Советом ректоров вузов РТ, Общественной палатой РТ — была сформирована дорожная карта пилотного этапа проведения профильных программ до августа 2020 года. Партнерами профильных программ стали КФУ, КАИ им. А.Н. Туполева, Казанский национальный исследовательский технологический университет, КГЭУ и другие вузы.
Разработчиками программ и преподавателями регионального центра одаренных детей стали известные в республике люди. ИЗО, например, преподает член правления Союза художников Татарстана Фарит Валиуллин. В числе разработчиков программ и преподавателей — доктор химических наук, доцент КФУ Игорь Седов. Выступает в качестве педагога и знаменитый студент КФУ — четверокурсник Булат Курамшин, трехкратный победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, двукратный золотой медалист Международной Менделеевской олимпиады, золотой медалист Международной олимпиады по химии.
Успели апробировать
Апробировать проект удалось еще в прошлом году: во время летних каникул в июле 2019-го в пилотном режиме на базе центра «Дуслык» были организованы профильные смены по биологии, изобразительному искусств и легкой атлетике, а во время осенних — математическая смена.
— Всего в прошлом году в профильных сменах приняли участие 377 школьников из 16 городов и районов — из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Менделеевска, Буинска, Чистополя, Арска и других, — рассказал Айдар Акмалов. — В том числе во время осенних каникул в математической смене приняли участие 98 школьников. Планировалось сто, но двое не смогли приехать. Летом продолжительность программ составила две недели, осенью — одну. Площадкой для их проведения стал ДК имени Ленина в Авиастроительном районе, а жили ребята в гостинице «Туполев».
Пришлось уйти на дистант
Сейчас, по словам собеседника «Реального времени», началась закупка оборудования для лабораторий регионального центра. Также объявлены конкурсы на разработку учебных программ. В соответствии с требованиями «Сириуса» оборудование должно закупаться под конкретные программы и полностью им соответствовать.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но не остановила процесс запуска проекта: с 1 июня региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса» откроет первые смены дистанционно.
— В онлайн-режиме стартуют образовательные программы по математике для шестиклассников, шахматам, изобразительному искусству и вокалу, а также по социальному творчеству, — сообщил Акмалов. — Всего мы набрали 130 школьников, в том числе 45 — под математическую программу.
Победа в конкурсе как билет
На вопрос, как способному школьнику «поступить» в новый региональный образовательный центр, исполнительный директор Университета талантов ответил, что прежде всего надо подать заявление — это делается дистанционно. А вот далее предстоит пройти отбор, критериями которого являются, во-первых, участие (и, разумеется, высокие достижения) в тех же самых конкурсах, победы и призы в которых обеспечивают льготы при поступлении в вузы, а во-вторых, соответствие требованиям, установленным разработчиками программ регионального центра. Ну и, разумеется, необходимо согласие родителей — ведь одаренных детей будут привозить в Казань на время обучения из всех районов республики.
— Доставлять школьников мы будем бесплатно, за проживание и обучение одаренных детей родителям также не придется платить, — уточнил Айдар Акмалов. — Продолжительность обучения в будущем составит 21 день. Открытие Республиканского центра, как и в других регионах, запланировано на 1 сентября 2020 года.
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