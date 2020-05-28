В татарстанский «Сириус» за год вложили почти 400 млн

Региональный центр для одаренных детей после успешной апробации программ на время пандемии уходит на удаленку

Ровно год назад было принято решение о создании в Татарстане регионального центра одаренных детей — по модели «Сириуса». 28 мая 2019 года президент республики Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется проект нового образовательного центра. В какую сумму обошелся татарстанский «Сириус», где он будет работать, сколько детей примет и когда откроется, выяснило «Реальное время».

«Инкубатор» для юных талантов будет работать в Дербышках и на «Жилке»



— Спустя месяц после того, как было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи — 2 июля 2019 года, кабинет министров республики издал постановление о создании центра и определил для него опорную площадку — оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» в Дербышках, — рассказал «Реальному времени» Айдар Акмалов, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов», на базе которого реализуется проект. — А основной учебной базой станет здание политехнического колледжа на улице Малой Армавирской в Авиастроительном районе Казани (поблизости от микрорайона «Жилплощадка», — прим. ред.). Его передадут в ведение комплекса «Дуслык», и там будет оборудован лабораторный корпус, где и будут в дальнейшем проходить профильные смены с привлеченными преподавателями и экспертами.

По словам Акмалова, в татарстанском центре одаренных детей будут действовать 18 научно-исследовательских лабораторий, учебных кабинетов и площадок. Это лаборатории техногенных экотоксикантов для проведения экологических исследований, гидропонной установки для биологических, автоматизации и роботизации технологических процессов в АПК, лаборатория VR/AR/MR (виртуальной, дополненной и смешанной реальности), лазерных и аддитивных технологий, киберфизических систем, дистанционного зондирования земли и неземных территорий, направленного синтеза полифункциональных соединений, новых материалов и технологий, оценки функционального состояния человека, кабинеты ИЗО и дизайна, вокала и театрального искусства, музыкально-исполнительского искусства и хореографии, а также площадки для занятий футболом, легкой атлетикой, лыжными гонками и шахматами.

Основной учебной базой станет здание политехнического колледжа на улице Малой Армавирской в Авиастроительном районе Казани. Фото yandex.ru

На четверть оплатит республика

Финансируется проект из средств федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», общая сумма выделенной на эти цели субсидии составила 336 млн рублей.

— В этой сумме есть доля республики, — сообщил Айдар Акмалов. — Это порядка 61 миллиона рублей, а 276 миллионов — средства, которые выделены из федерального бюджета. Кроме того, Татарстан дополнительно выделил 49,9 миллиона рублей на проведение профильных программ. Эти средства идут на оплату питания и проживания детей в Казани во время обучения.

От химии до вокала, от ИЗО до математики

24 декабря на заседании Наблюдательного совета Университета талантов была представлена модель деятельности нового образовательного центра и были утверждены основные направления его деятельности: «Наука», «Искусство», «Спорт», а также критерии отбора обучающихся для организации и участия в профильных сменах по направлениям образовательной деятельности Республиканского центра.

Совместно с профильными республиканскими министерствами — Минобрнауки, Минспорта, Минмолодежи, Минкультом, Академией наук РТ, Казанским научным центром РАН, Советом ректоров вузов РТ, Общественной палатой РТ — была сформирована дорожная карта пилотного этапа проведения профильных программ до августа 2020 года. Партнерами профильных программ стали КФУ, КАИ им. А.Н. Туполева, Казанский национальный исследовательский технологический университет, КГЭУ и другие вузы.

— За год мы утвердили положение о деятельности Республиканского центра, создать попечительский и экспертный советы, принять критерии отбора обучающихся и педагогических кадров, сформировать годовой календарный план образовательных программ, — сообщил Айдар Акмалов. — По направлению «Наука» мы наладили контакты с разработчиками профильных программ, сформировали списки оборудования для учебных лабораторий по биологии, экологии, физике, химии, математике, информатике. По направлению «Искусство» определились с предметными направлениями — это будут вокал, театральное искусство и художественное слово, хореография, ИЗО, дизайн, музыкально-исполнительское искусство, литературное творчество. Разработка направления «Спорт» ведется с участием представителей спортивных федераций республики.

Разработчиками программ и преподавателями регионального центра одаренных детей стали известные в республике люди. ИЗО, например, преподает член правления Союза художников Татарстана Фарит Валиуллин. В числе разработчиков программ и преподавателей — доктор химических наук, доцент КФУ Игорь Седов. Выступает в качестве педагога и знаменитый студент КФУ — четверокурсник Булат Курамшин, трехкратный победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, двукратный золотой медалист Международной Менделеевской олимпиады, золотой медалист Международной олимпиады по химии.

Успели апробировать

Апробировать проект удалось еще в прошлом году: во время летних каникул в июле 2019-го в пилотном режиме на базе центра «Дуслык» были организованы профильные смены по биологии, изобразительному искусств и легкой атлетике, а во время осенних — математическая смена.

— Всего в прошлом году в профильных сменах приняли участие 377 школьников из 16 городов и районов — из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Менделеевска, Буинска, Чистополя, Арска и других, — рассказал Айдар Акмалов. — В том числе во время осенних каникул в математической смене приняли участие 98 школьников. Планировалось сто, но двое не смогли приехать. Летом продолжительность программ составила две недели, осенью — одну. Площадкой для их проведения стал ДК имени Ленина в Авиастроительном районе, а жили ребята в гостинице «Туполев».

«В онлайн-режиме стартуют образовательные программы по математике для шестиклассников, шахматам, изобразительному искусству и вокалу, а также по социальному творчеству», — сообщил Акмалов. Фото vk.com/siriusdeti

Пришлось уйти на дистант

Сейчас, по словам собеседника «Реального времени», началась закупка оборудования для лабораторий регионального центра. Также объявлены конкурсы на разработку учебных программ. В соответствии с требованиями «Сириуса» оборудование должно закупаться под конкретные программы и полностью им соответствовать.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но не остановила процесс запуска проекта: с 1 июня региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса» откроет первые смены дистанционно.

— В онлайн-режиме стартуют образовательные программы по математике для шестиклассников, шахматам, изобразительному искусству и вокалу, а также по социальному творчеству, — сообщил Акмалов. — Всего мы набрали 130 школьников, в том числе 45 — под математическую программу.

Победа в конкурсе как билет

На вопрос, как способному школьнику «поступить» в новый региональный образовательный центр, исполнительный директор Университета талантов ответил, что прежде всего надо подать заявление — это делается дистанционно. А вот далее предстоит пройти отбор, критериями которого являются, во-первых, участие (и, разумеется, высокие достижения) в тех же самых конкурсах, победы и призы в которых обеспечивают льготы при поступлении в вузы, а во-вторых, соответствие требованиям, установленным разработчиками программ регионального центра. Ну и, разумеется, необходимо согласие родителей — ведь одаренных детей будут привозить в Казань на время обучения из всех районов республики.

— Доставлять школьников мы будем бесплатно, за проживание и обучение одаренных детей родителям также не придется платить, — уточнил Айдар Акмалов. — Продолжительность обучения в будущем составит 21 день. Открытие Республиканского центра, как и в других регионах, запланировано на 1 сентября 2020 года.