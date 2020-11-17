«Новых ограничений не планируем»: власти Татарстана осторожны с обещаниями льгот бизнесу

Молельные комнаты в ТЦ, проверка антисептиков на контрафакт, фуд-траки и онлайн-торговля — какие инициативы МСБ готов поддержать президент Татарстана

Введение тотальных антиковидных мер несет негативные последствия для МСБ — поэтому никаких новых ограничений для бизнеса в Татарстане не планируется, успокаивал предпринимателей президент республики Рустам Минниханов. Организованная бизнес-омбудсменом Татарстана Фаридом Абдулганиевым встреча с представителями бизнеса прошла в зале Торгово-промышленной палаты РТ и транслировалась в Cети. Предприятия общепита просили татарстанского лидера ввести льготные ставки по «упрощенке» до конца 2021 года — однако если это и будет сделано, то очень осторожно, признался президент: бюджет уже недосчитался 42 млрд рублей. Газета «Реальное время», выслушав предложения бизнеса и ответы команды президента, узнала, что 70% антисептиков в продаже — не спасающие от вируса подделки, а в торговых центрах скоро могут появиться молельные комнаты.

Ограничений пока не предвидится



На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Татарстана в ТПП РТ президент республики Рустам Минниханов вместе с командой экономического блока правительства обсудил первоочередные меры поддержки, а также продление уже введенных, которые должны помочь предпринимателям пережить коронакризис. Всех желающих попасть на встречу собрать в зале в силу эпидситуации не смогли, поэтому многие главы районов, например, участвовали посредством Zoom.

В самом начале встрече Рустам Минниханов заверил бизнес, что дополнительных ограничений в ближайшее время, связанных с коронавирусом, вводить не планируется. К тому же, по его словам, «весна показала, что введение тотальных ограничительных мер несет негативные последствия для малого и среднего бизнеса».

— Мы видим, некоторые регионы сегодня ужесточают меры. Ситуация в Татарстане [тоже] напряженная, но стабильная. Мы пока новых ограничений не планируем. Наша задача обеспечить, чтобы бизнес функционировал, но, конечно, с соблюдением самых строгих требований Роспотребнадзора. Наша задача — максимально обеспечить работу бизнеса, — заявил президент.

В самом начале встрече Рустам Минниханов заверил бизнес, что дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом, в ближайшее время вводить не планируется

По его словам, хотя все необходимые меры весной и были приняты — «какая-то поддержка бизнесу была оказана», но лучше, когда бизнес функционирует сам — когда он просто работает. Он считает, что вся система экономики должна также работать, а власти лишь должны обеспечить соблюдение требований, чтобы не было очагов заболевания. В пример Минниханов привел работу крупных предприятий Татарстана: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», КАМАЗ, «Татнефть» и другие.

— Должны сказать, на крупных предприятиях работает производство, и ситуация с пандемией там под контролем. На предприятиях малого и среднего бизнеса выдерживать требования значительно легче! — убежден Минниханов.

Стратегия по развитию онлайн-торговли оказалась удачной

Президент обратил внимание на трансформацию бизнеса, которая происходит на наших глазах и ускорена пандемией коронавируса. Речь идет о переходе торговли в «цифровую среду». Обеспечение электронных рынков сбыта — самая действенная на сегодня поддержка предпринимателей, считает он. В 2019 году власти договорились поддерживать ведущие инфраструктурные проекты, работающие в онлайне, такие как «Озон», «X5 Retail» и другие — всего на 12 млрд рублей. Несмотря на пандемию, все эти проекты уже реализованы, рассказал Минниханов, упомянув в том числе и площадку «Казань-Экспресс» (интернет-магазин с бесплатной доставкой):

— Ситуация с вирусом показала, что выбранная Татарстаном стратегия по развитию сферы электронной торговли оказалась своевременной. Сегодня мы видим 10-кратный рост числа татарстанских продавцов на этих площадках, уже более 3,5 тыс. поставщиков предлагают там товары.

Шарафутдинова отдельно поблагодарила татарстанские власти за то, что они оперативно приняли одно из предложений Ассоциации, разрешив продлить работу организаций общественного питания на один час, до полуночи

Общепит просит льготы по «упрощенке»



Одним из первых со стороны предпринимателей РТ прозвучало предложение о продолжении уже введенных налоговых льгот, или введении новых с учетом отмены с начала 2021 года системы единого налога на вмененный доход. Как отметила в своем обращении Галина Шарафутдинова, президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани, большинство предпринимателей в итоге вынуждены будут перейти на «упрощенку» (УСН — упрощенная система налогообложения).



Как уже писала газета «Реальное время», УСН можно будет начислять либо на всю совокупность доходов за отчетный период, либо на разницу между доходами и расходами. С разницы придется платить в бюджет 10% в Татарстане (в России — 15%), а с совокупного дохода — 6%. Кроме того, для ИП, рискнувших перейти на УСН с расчетом налога по доходам, без вычета расходов — саму сумму доходов можно будет уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. Для организаций вычет ограничен 50 процентами. Есть, впрочем, и льготные ставки для организаций и ИП с соответствующими видами экономической деятельности, включающими обрабатывающее производство, предоставление энергии, строительство — 5%. Пониженные ставки по УСН действуют в РТ для резидентов Иннополиса: 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, за вычетом расходов, и 1% — если объектом выбраны доходы.

Ассоциация рестораторов и отельеров предлагает снизить ставки УСН конкретно для общепита как минимум до конца 2021 года — до 1% (если расчет ведется на базе совокупного дохода организации) и до 6% (если расчет ведется на базе разницы между доходами и расходами). При этом Шарафутдинова отдельно поблагодарила татарстанские власти за то, что они оперативно приняли одно из предложений Ассоциации, разрешив продлить работу организаций общественного питания на один час, до полуночи.

— Для предприятий общепита это поистине «золотой час», который формирует существенную часть выручки. Насколько я понимаю, наша республика первой пошла на такой шаг. Мы понимаем и разделяем озабоченность властей республики ростом количества заболевания коронавирусом и просим вас рассмотреть еще несколько предложений, которые, по нашему мнению, не увеличат риск распространения заболеваний, но зато дадут шанс отрасли пережить трудное время, — попросила она.

В ответ на предложение Рустам Минниханов с обещаниями новых льгот не торопился

Бюджет недобрал 42 млрд, поэтому вводить новые льготы будут осторожно

В ответ на предложение Рустам Минниханов с обещаниями новых льгот не торопился. Президент справедливо заметил, что из-за коронавируса и налоговых каникул республиканский бюджет за 10 месяцев 2020 года уже недосчитался 42 млрд рублей. Поэтому предложение рестораторов и отельеров Татарстана о снижении ставок по упрощенному налогообложению до 1—6% хоть и будет рассмотрено властями РТ, но «особенно внимательно».

— ЕНВД мы не смогли сохранить, понимания [у федерального центра] мы не нашли, — с сожалением заметил Рустам Минниханов. — Но сейчас правительство России продлило «налоговые каникулы» еще на 3 месяца. Давайте мы увидим через 3 месяца, какая ситуация будет, и тогда уже будем решать? Можно любую ставку поставить! Но сегодня за 10 месяцев у нас — минус 42 млрд рублей!

Тем не менее президент заверил, что услышал предпринимательское сообщество, и понимает: когда отсрочки закончатся — «бизнесу придется платить». Над возможными льготными ставками по УСН будет работать как Минфин РТ, так и Минэкономики РТ. Проблема, однако, в том, что льготы должны будут касаться всех — невозможно их давать выборочно, считает глава республики:

— Но мы понимаем, что общепит был закрыт в карантин, и на те объемы, которые вы планировали, выйти сегодня невозможно с учетом ограничения по числу мест. И туризм сократился, — согласился Минниханов.

Тем не менее президент заверил, что услышал предпринимательское сообщество, и понимает: когда отсрочки закончатся — «бизнесу придется платить»

«Мы в режиме ограничений работаем, и объективно выручка упала»

Помимо льготных временных ставок по УСН, Ассоциация рестораторов и отельеров РТ предложила также, во-первых, возобновить программы субсидирования доставки еды, что уже в свое время дало возможность сэкономить предпринимателям («когда персонал был под ударом — мы смогли сохранить производство»). Во-вторых: рассмотреть возможность снижения процента сохранения численности сотрудников на март 2021 года до 60% (на данный момент 90%) по программе льготного кредитования под 2% и продления действия данной программы до конца I квартала 2021 года.

— Мы в режиме ограничений работаем, и объективно выручка упала. Нам сложно сохранять сотрудников, поваров. И если условия сохранения численности были бы — они нам помогли бы, — предложила Галина Шарафутдинова от имени Ассоциации, на что Рустам Минниханов пообещал написать соответствующее обращение в адрес правительства РФ и Госдумы РФ, так как изменения эти — прерогатива федерального центра.

В-третьих, рестораторы отметили, что для доставки еды, ставшей «настоящим спасением для общепита во время весеннего локдауна» неплохо бы раскрутить соответствующую интернет-платформу, чтобы компаниям самим не искать курьеров, а пользоваться зарегистрированными службами. Такая платформа работает в ОАЭ довольно успешно. На платформе у каждого ресторана был бы личный кабинет, не было бы комиссий от заказов, а бралась бы абонентская плата в 5 тыс. рублей ежемесячно с каждого предприятия.



Платформа сама уже создана и находится в режиме тестирования. Интересно, что партнером Ассоциации выступил конкретный банк — «Ак Барс»: совместно с командой OpenHubService была организована республиканская платформа организации службы доставки еды и продуктов OpenHub. «Хаб» должен помочь запустить доставку в заведении за одну неделю «со всеми сайтами, приложениями, ботами и соцсетями, даст возможность видеть сквозную отчетность и аналитику, прорабатывать маркетинговые акции и бонусные программы для своих гостей».



Власти Татарстана одобрили инициативу, а Фонд поддержки предпринимательства даже готов профинансировать рестораторам услугу по размещению на OpenHub.

Из-за этих ограничений по всей России фуд-траков меньше, чем в одном городе США, по расчетам Иванова

Вопрос с «фуд-траками»

Еще одно предложение касалось мобильных торговых объектов — «кухонь на колесах». Так, по словам предпринимателя Константина Иванова, открывшего, по его собственным словам, с 1997 года более 20 ресторанов и накормившего 4 млн человек, сегодня такие кухни — самый оптимальный вариант для вхождения новичков в отрасль общепита. Дело в том, что аренда помещения для кафе и закупка оборудования ресторатору обойдется в несколько миллионов рублей, а аренда «фуд-трака» — всего в несколько сотен тысяч.

Однако работа таких «фуд-траков», отметил бизнесмен, ограничена федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», который позволяет реализовывать места под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов только на один сезон. Из-за этих ограничений по всей России фуд-траков меньше, чем в одном городе США, по расчетам Иванова. По данным мэрии города, в Казани их всего семь.



При этом 5 декабря 2018 года на рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект, который уточняет требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов. Однако с 3 апреля 2019 года рассмотрение этого законопроекта приостановлено без срока. Власти Татарстана пообещали подтолкнуть инициативу, по их словам, реализовывать места под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов не только на один сезон, а на более долгий срок позволило бы внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.

«Мы их караулили возле офиса, звонили им по телефонам»

Коронавирус стал лейтмотивом всего разговора между бизнесом и властью. Внимание привлек вопрос производства и продажи антисептиков. Поднял его один из бугульминских производителей, руководитель ООО «ТРИС» Тимур Булушев, чья компания работает в данной области аж с 2013 года и выпускает по несколько миллионов экземпляров продукции в год. Только в эту пандемию выпустили более 1,2 млн антисептиков, заявил он (среди клиентов «ТРИС», к слову, «РЖД»).



В эпидемию коронавируса, быстро сориентировавшись, компания успешно, по ее словам, запустила производство антисептиков с высоким эффективным содержанием спирта (более 70%). На сегодня «ТРИС» имеет производственную мощность в 30 тысяч баллонов в день. Проблема — в сбыте продукции. Как это часто и бывает с торговыми сетями — к ним очень сложно пробиться местным производителям без федеральных связей.

— Да, мы представлены на «Казань-Экспресс» тоже, быстро набрала обороты эта площадка. Но основной наш сбыт все-таки идет через офлайн-сети. Например, в «Пятерочке». Мы их караулили возле офиса даже, звонили им по телефонам — потом наши звонки просто перестали брать — на сайт писали, но реакции нет! — с сожалением рассказал Булушев.

Президент в ответ предложил составлять перечень эффективной и качественной продукции татарстанских производителей, которые республика хотела бы продвигать на федеральных площадках

Минниханов: «70 процентов продающихся в Татарстане антисептиков — контрафакт»

Президент в ответ предложил составлять перечень эффективной и качественной продукции татарстанских производителей, которые республика хотела бы продвигать на федеральных площадках, в том числе на электронных платформах и в федеральных сетях.

— Не брать телефонную трубку — не лучшая реакция, все эти торговые сети всегда пытаются попасть ко мне на прием, к премьер-министру. К сожалению, много антисептиков, которые сейчас находятся в продаже — контрафакт. Меня проинформировали — 70 процентов это обман. Надо обеспечить проверку. Прошу прокурора республики разрешения, чтобы Роспотребнадзор проверил качество антисептиков, а то люди покупают и надеются, что защищены! А на самом деле — может быть обман! Надо проверить торговые сети на соответствие требованиям Роспотребнадзора! — возмутился Рустам Минниханов, пообещав закупать бугульминские антисептики и в ТПП, и в Аппарат президента.

Технические правила маркетплейсов не всегда понятны



Развитие электронных площадок торговли, помимо федеральных торговых сетей, у властей РТ сегодня в приоритете, судя и по вчерашней встрече с предпринимателями. Так, один из них, Алмаз Габидуллин, занимающийся изготовлением обуви, больше года торгует на маркетплейсах «Вайлдбериз» и «Озон», оформляясь на них самостоятельно. Однако это не всегда просто, заметил он, так как электронные площадки тоже имеют «свои жесткие технические правила, которые не всегда понятны продавцам».

— Мне сейчас в блог пишут предприниматели, которые тоже хотели бы реализовывать товары на этих площадках, просят проконсультировать, как и что нужно делать. Еще больше вопросов вызывает работа зарубежных маркетплейсов, таких как eBay, AliExpress, Amazon. Я регистрировался на них через Центр поддержки экспорта, но это тоже непросто, — рассказал о сложностях бизнесмен, предложив властям республики провести обучающие курсы для товаропроизводителей РТ или же создать «что-то типа школы электронной торговли».

Кроме того, считает предприниматель, неплохо было бы разработать новые меры поддержки предпринимателей, реализующих продукцию через маркетплейсы (например, субсидирование затрат на создание цифрового профиля, обучение, логистику и т. д.). И создать программу кредитования и покрытия кассового разрыва предпринимателя при торговле через маркетплейсы.

Мидхат Шагиахметов заявил, что уже в настоящее время его ведомство ведет активную работу по популяризации электронной торговли и устройству обучающих вебинаров по размещению и работе на электронных торговых площадках

Почему бизнесу сложно играть по правилам Amazon

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что уже в настоящее время его ведомство ведет активную работу по популяризации электронной торговли и устройству обучающих вебинаров по размещению и работе на электронных торговых площадках (маркетплейсах OZON, Aliexpress, Kazanexpress, Wildberries). Однако в 2020 году в данных вебинарах приняли участие более 1,5 тыс. участников — прямо скажем, негусто.



Впрочем, еще с конца августа этого года в рамках пакета дополнительных мер поддержки, разработанных правительством РТ, власти оказывают действующим поставщикам российских маркетплейсов услуги по финансированию получения сертификатов, деклараций соответствия, свидетельств о госрегистрации на производимую продукцию в целях размещения продукции на маркетплейсах, а также финансируют продвижение продукции. Кроме того, через центр поддержки экспорта предприниматель РТ может безвозмездно разместить свою продукцию на платформах: Alibaba, Europages, Epinduo, Amazon.сom, eBay, MedicalExpo, Etsy, Amazon.de + Edeka, рассказал министр.

Однако в виду того, что регистрация аккаунта на Amazon возможна только на зарубежное юридическое лицо (российские компании проходят регистрацию только в 5% случаев, по данным Шагиахметова), «Сервисный партнер Татарстана» лишь на платной основе (7% с продаж) предоставляет возможность разместить продукцию предпринимателя на своем аккаунте, зарегистрированном в соответствии с законодательством США.

Создавать отдельный аккаунт для малого бизнеса зачастую нерационально, так как предприниматель сталкивается со множеством расходов: оплата регистрационной пошлины, оплата юристам за подготовку документов для регистрации юрлица ($1000—$2000 в зависимости от штата), обязательная ежемесячная оплата налогов (от $300 в месяц), оплата заработной платы одного обязательного сотрудника зарегистрированной организации (средняя заработная плата сотрудника в США составляет в месяц $4000). Тем не менее Рустам Минниханов попросил Минэкономики проработать этот вопрос и помочь местным предпринимателям наладить продажу продукции онлайн.

В Минэкономики РТ сообщили предпринимателям о том, какие меры уже предприняла команда Шагиахметова для помощи в пандемию. Фото: rt.rbk.ru

Что подготовили в Минэкономики для помощи МСБ

В Минэкономики РТ сообщили предпринимателям о том, какие меры уже предприняла команда Шагиахметова для помощи в пандемию. Во-первых, с 24 августа был дан старт дополнительным мерам поддержки бизнеса, в которые вошли новые микрофинансовые продукты, направленные на восстановление и оживление экономики республики, которые рассчитаны на максимально широкую аудиторию предпринимателей. Это, в частности, программа «Перезагрузка» на любые обоснованные предпринимателем цели (выдан уже 121 микрозайм на сумму 233 млн рублей), программа «Развитие», стимулирующая рост экспорта и занятость промышленных парков и площадок республики (выдано семь микрозаймов на сумму 25 млн рублей), «Старт» — в помощь начинающим молодым предпринимателям (пока выдан лишь один микрозайм на сумму 300 тыс. рублей).

С 13 ноября возобновилась программа «Поток», в рамках которой предприниматель сможет получить кредитные средства с минимальным пакетом документов, средний срок одобрения — 1-2 дня. В ведомстве также пообещали реализовывать и в 2021 году программу субсидирования процентной ставки (действует с 2017 года), только в 2020 году 124 предпринимателя получили субсидирование на сумму 100 млн рублей. Кроме того, на поддержку самозанятых будет направлено 34,273 млн рублей (27,761 млн рублей — федеральный бюджет, 6,511 млн рублей — бюджет РТ).

Обустроить ТЦ молельными комнатами для намаза

Под занавес встречи прозвучало еще одно предложение, автором которого выступила Ассоциация предпринимателей-мусульман России, от лица которой выступил Айдар Шагимарданов. Он предложил обустроить все торговые центры молельными комнатами для намаза. Спикер обратил внимание, что в исламских странах во всех ТЦ такие условия уже созданы. В Татарстане же молельная комната есть пока лишь в аэропорту — «это хорошее начинание». В торговых центрах Казани Ассоциация за собственные средства снимает помещения под молельные комнаты, внося ежемесячные арендные и коммунальные платежи, делая ремонт. Такие проекты уже реализованы в ТЦ «Сувар Плаза» и «Караван», отметил Шагимарданов.

— Хотелось бы обратиться в крупнейшие торговые центры РТ, чтобы они предоставили помещение (20—25 кв. метров) для организации молельных комнат. Ремонт, ежемесячную аренду и коммунальные платежи мы берем на себя. Считаю открытие молитвенных комнат важной составляющей развития Halal LifeStyle, — объяснил он.

Если у бизнесменов есть срочные вопросы, они могут не ждать встречи, а передавать их сразу в Минэкономики Татарстана или бизнес-омбудсмену республики Фариду Абдулганиеву

Рустам Минниханов приветствовал инициативу, заявив, что «дело это хорошее», и власти Татарстана готовы обратиться к владельцам ТЦ по этому поводу:



— Это покажет нашу толерантность, ничего плохого в этом нет, — резюмировал президент.



Ассоциация в рамках развития того же «Халяль Лайфстайла» в настоящий момент запускает «мобильное приложение предпринимателя-мусульманина», которое должно стать удобной программой, в которой будет собрана база данных бизнесменов, которые развивают халяль-индустрию (фото-видео каталог товаров и услуг, контакты). Также здесь будет доступна скидочно-бонусная программа и собраны уроки по исламской экономике и финансам. Прямо сейчас активно оцифровывается каталог товаров и услуг, производимых бизнесменами-мусульманами Татарстана, но в Ассоциации хотят татарстанский опыт реализовать и в соседнем Башкортостане, «чтобы придать дополнительный импульс бизнес-сотрудничеству наших братских республик и народов».

В финале встречи президент Татарстана предложил в подобном формате встречаться обязательно хотя бы один раз в 3 месяца. Однако если у бизнесменов есть срочные вопросы, они могут не ждать встречи, а передавать их сразу в Минэкономики Татарстана или бизнес-омбудсмену республики Фариду Абдулганиеву.