«Новых ограничений не планируем»: власти Татарстана осторожны с обещаниями льгот бизнесу
Молельные комнаты в ТЦ, проверка антисептиков на контрафакт, фуд-траки и онлайн-торговля — какие инициативы МСБ готов поддержать президент Татарстана
Введение тотальных антиковидных мер несет негативные последствия для МСБ — поэтому никаких новых ограничений для бизнеса в Татарстане не планируется, успокаивал предпринимателей президент республики Рустам Минниханов. Организованная бизнес-омбудсменом Татарстана Фаридом Абдулганиевым встреча с представителями бизнеса прошла в зале Торгово-промышленной палаты РТ и транслировалась в Cети. Предприятия общепита просили татарстанского лидера ввести льготные ставки по «упрощенке» до конца 2021 года — однако если это и будет сделано, то очень осторожно, признался президент: бюджет уже недосчитался 42 млрд рублей. Газета «Реальное время», выслушав предложения бизнеса и ответы команды президента, узнала, что 70% антисептиков в продаже — не спасающие от вируса подделки, а в торговых центрах скоро могут появиться молельные комнаты.
Ограничений пока не предвидится
На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Татарстана в ТПП РТ президент республики Рустам Минниханов вместе с командой экономического блока правительства обсудил первоочередные меры поддержки, а также продление уже введенных, которые должны помочь предпринимателям пережить коронакризис. Всех желающих попасть на встречу собрать в зале в силу эпидситуации не смогли, поэтому многие главы районов, например, участвовали посредством Zoom.
В самом начале встрече Рустам Минниханов заверил бизнес, что дополнительных ограничений в ближайшее время, связанных с коронавирусом, вводить не планируется. К тому же, по его словам, «весна показала, что введение тотальных ограничительных мер несет негативные последствия для малого и среднего бизнеса».
— Мы видим, некоторые регионы сегодня ужесточают меры. Ситуация в Татарстане [тоже] напряженная, но стабильная. Мы пока новых ограничений не планируем. Наша задача обеспечить, чтобы бизнес функционировал, но, конечно, с соблюдением самых строгих требований Роспотребнадзора. Наша задача — максимально обеспечить работу бизнеса, — заявил президент.
По его словам, хотя все необходимые меры весной и были приняты — «какая-то поддержка бизнесу была оказана», но лучше, когда бизнес функционирует сам — когда он просто работает. Он считает, что вся система экономики должна также работать, а власти лишь должны обеспечить соблюдение требований, чтобы не было очагов заболевания. В пример Минниханов привел работу крупных предприятий Татарстана: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», КАМАЗ, «Татнефть» и другие.
— Должны сказать, на крупных предприятиях работает производство, и ситуация с пандемией там под контролем. На предприятиях малого и среднего бизнеса выдерживать требования значительно легче! — убежден Минниханов.
Стратегия по развитию онлайн-торговли оказалась удачной
Президент обратил внимание на трансформацию бизнеса, которая происходит на наших глазах и ускорена пандемией коронавируса. Речь идет о переходе торговли в «цифровую среду». Обеспечение электронных рынков сбыта — самая действенная на сегодня поддержка предпринимателей, считает он. В 2019 году власти договорились поддерживать ведущие инфраструктурные проекты, работающие в онлайне, такие как «Озон», «X5 Retail» и другие — всего на 12 млрд рублей. Несмотря на пандемию, все эти проекты уже реализованы, рассказал Минниханов, упомянув в том числе и площадку «Казань-Экспресс» (интернет-магазин с бесплатной доставкой):
— Ситуация с вирусом показала, что выбранная Татарстаном стратегия по развитию сферы электронной торговли оказалась своевременной. Сегодня мы видим 10-кратный рост числа татарстанских продавцов на этих площадках, уже более 3,5 тыс. поставщиков предлагают там товары.
Общепит просит льготы по «упрощенке»
Одним из первых со стороны предпринимателей РТ прозвучало предложение о продолжении уже введенных налоговых льгот, или введении новых с учетом отмены с начала 2021 года системы единого налога на вмененный доход. Как отметила в своем обращении Галина Шарафутдинова, президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани, большинство предпринимателей в итоге вынуждены будут перейти на «упрощенку» (УСН — упрощенная система налогообложения).
Как уже писала газета «Реальное время», УСН можно будет начислять либо на всю совокупность доходов за отчетный период, либо на разницу между доходами и расходами. С разницы придется платить в бюджет 10% в Татарстане (в России — 15%), а с совокупного дохода — 6%. Кроме того, для ИП, рискнувших перейти на УСН с расчетом налога по доходам, без вычета расходов — саму сумму доходов можно будет уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. Для организаций вычет ограничен 50 процентами. Есть, впрочем, и льготные ставки для организаций и ИП с соответствующими видами экономической деятельности, включающими обрабатывающее производство, предоставление энергии, строительство — 5%. Пониженные ставки по УСН действуют в РТ для резидентов Иннополиса: 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, за вычетом расходов, и 1% — если объектом выбраны доходы.
Ассоциация рестораторов и отельеров предлагает снизить ставки УСН конкретно для общепита как минимум до конца 2021 года — до 1% (если расчет ведется на базе совокупного дохода организации) и до 6% (если расчет ведется на базе разницы между доходами и расходами). При этом Шарафутдинова отдельно поблагодарила татарстанские власти за то, что они оперативно приняли одно из предложений Ассоциации, разрешив продлить работу организаций общественного питания на один час, до полуночи.
— Для предприятий общепита это поистине «золотой час», который формирует существенную часть выручки. Насколько я понимаю, наша республика первой пошла на такой шаг. Мы понимаем и разделяем озабоченность властей республики ростом количества заболевания коронавирусом и просим вас рассмотреть еще несколько предложений, которые, по нашему мнению, не увеличат риск распространения заболеваний, но зато дадут шанс отрасли пережить трудное время, — попросила она.
Бюджет недобрал 42 млрд, поэтому вводить новые льготы будут осторожно
В ответ на предложение Рустам Минниханов с обещаниями новых льгот не торопился. Президент справедливо заметил, что из-за коронавируса и налоговых каникул республиканский бюджет за 10 месяцев 2020 года уже недосчитался 42 млрд рублей. Поэтому предложение рестораторов и отельеров Татарстана о снижении ставок по упрощенному налогообложению до 1—6% хоть и будет рассмотрено властями РТ, но «особенно внимательно».
— ЕНВД мы не смогли сохранить, понимания [у федерального центра] мы не нашли, — с сожалением заметил Рустам Минниханов. — Но сейчас правительство России продлило «налоговые каникулы» еще на 3 месяца. Давайте мы увидим через 3 месяца, какая ситуация будет, и тогда уже будем решать? Можно любую ставку поставить! Но сегодня за 10 месяцев у нас — минус 42 млрд рублей!
Тем не менее президент заверил, что услышал предпринимательское сообщество, и понимает: когда отсрочки закончатся — «бизнесу придется платить». Над возможными льготными ставками по УСН будет работать как Минфин РТ, так и Минэкономики РТ. Проблема, однако, в том, что льготы должны будут касаться всех — невозможно их давать выборочно, считает глава республики:
— Но мы понимаем, что общепит был закрыт в карантин, и на те объемы, которые вы планировали, выйти сегодня невозможно с учетом ограничения по числу мест. И туризм сократился, — согласился Минниханов.
«Мы в режиме ограничений работаем, и объективно выручка упала»
Помимо льготных временных ставок по УСН, Ассоциация рестораторов и отельеров РТ предложила также, во-первых, возобновить программы субсидирования доставки еды, что уже в свое время дало возможность сэкономить предпринимателям («когда персонал был под ударом — мы смогли сохранить производство»). Во-вторых: рассмотреть возможность снижения процента сохранения численности сотрудников на март 2021 года до 60% (на данный момент 90%) по программе льготного кредитования под 2% и продления действия данной программы до конца I квартала 2021 года.
— Мы в режиме ограничений работаем, и объективно выручка упала. Нам сложно сохранять сотрудников, поваров. И если условия сохранения численности были бы — они нам помогли бы, — предложила Галина Шарафутдинова от имени Ассоциации, на что Рустам Минниханов пообещал написать соответствующее обращение в адрес правительства РФ и Госдумы РФ, так как изменения эти — прерогатива федерального центра.
В-третьих, рестораторы отметили, что для доставки еды, ставшей «настоящим спасением для общепита во время весеннего локдауна» неплохо бы раскрутить соответствующую интернет-платформу, чтобы компаниям самим не искать курьеров, а пользоваться зарегистрированными службами. Такая платформа работает в ОАЭ довольно успешно. На платформе у каждого ресторана был бы личный кабинет, не было бы комиссий от заказов, а бралась бы абонентская плата в 5 тыс. рублей ежемесячно с каждого предприятия.
Платформа сама уже создана и находится в режиме тестирования. Интересно, что партнером Ассоциации выступил конкретный банк — «Ак Барс»: совместно с командой OpenHubService была организована республиканская платформа организации службы доставки еды и продуктов OpenHub. «Хаб» должен помочь запустить доставку в заведении за одну неделю «со всеми сайтами, приложениями, ботами и соцсетями, даст возможность видеть сквозную отчетность и аналитику, прорабатывать маркетинговые акции и бонусные программы для своих гостей».
Власти Татарстана одобрили инициативу, а Фонд поддержки предпринимательства даже готов профинансировать рестораторам услугу по размещению на OpenHub.
Вопрос с «фуд-траками»
Еще одно предложение касалось мобильных торговых объектов — «кухонь на колесах». Так, по словам предпринимателя Константина Иванова, открывшего, по его собственным словам, с 1997 года более 20 ресторанов и накормившего 4 млн человек, сегодня такие кухни — самый оптимальный вариант для вхождения новичков в отрасль общепита. Дело в том, что аренда помещения для кафе и закупка оборудования ресторатору обойдется в несколько миллионов рублей, а аренда «фуд-трака» — всего в несколько сотен тысяч.
Однако работа таких «фуд-траков», отметил бизнесмен, ограничена федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», который позволяет реализовывать места под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов только на один сезон. Из-за этих ограничений по всей России фуд-траков меньше, чем в одном городе США, по расчетам Иванова. По данным мэрии города, в Казани их всего семь.
При этом 5 декабря 2018 года на рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект, который уточняет требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов. Однако с 3 апреля 2019 года рассмотрение этого законопроекта приостановлено без срока. Власти Татарстана пообещали подтолкнуть инициативу, по их словам, реализовывать места под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов не только на один сезон, а на более долгий срок позволило бы внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.
«Мы их караулили возле офиса, звонили им по телефонам»
Коронавирус стал лейтмотивом всего разговора между бизнесом и властью. Внимание привлек вопрос производства и продажи антисептиков. Поднял его один из бугульминских производителей, руководитель ООО «ТРИС» Тимур Булушев, чья компания работает в данной области аж с 2013 года и выпускает по несколько миллионов экземпляров продукции в год. Только в эту пандемию выпустили более 1,2 млн антисептиков, заявил он (среди клиентов «ТРИС», к слову, «РЖД»).
В эпидемию коронавируса, быстро сориентировавшись, компания успешно, по ее словам, запустила производство антисептиков с высоким эффективным содержанием спирта (более 70%). На сегодня «ТРИС» имеет производственную мощность в 30 тысяч баллонов в день. Проблема — в сбыте продукции. Как это часто и бывает с торговыми сетями — к ним очень сложно пробиться местным производителям без федеральных связей.
— Да, мы представлены на «Казань-Экспресс» тоже, быстро набрала обороты эта площадка. Но основной наш сбыт все-таки идет через офлайн-сети. Например, в «Пятерочке». Мы их караулили возле офиса даже, звонили им по телефонам — потом наши звонки просто перестали брать — на сайт писали, но реакции нет! — с сожалением рассказал Булушев.
Минниханов: «70 процентов продающихся в Татарстане антисептиков — контрафакт»
Президент в ответ предложил составлять перечень эффективной и качественной продукции татарстанских производителей, которые республика хотела бы продвигать на федеральных площадках, в том числе на электронных платформах и в федеральных сетях.
— Не брать телефонную трубку — не лучшая реакция, все эти торговые сети всегда пытаются попасть ко мне на прием, к премьер-министру. К сожалению, много антисептиков, которые сейчас находятся в продаже — контрафакт. Меня проинформировали — 70 процентов это обман. Надо обеспечить проверку. Прошу прокурора республики разрешения, чтобы Роспотребнадзор проверил качество антисептиков, а то люди покупают и надеются, что защищены! А на самом деле — может быть обман! Надо проверить торговые сети на соответствие требованиям Роспотребнадзора! — возмутился Рустам Минниханов, пообещав закупать бугульминские антисептики и в ТПП, и в Аппарат президента.
Технические правила маркетплейсов не всегда понятны
Развитие электронных площадок торговли, помимо федеральных торговых сетей, у властей РТ сегодня в приоритете, судя и по вчерашней встрече с предпринимателями. Так, один из них, Алмаз Габидуллин, занимающийся изготовлением обуви, больше года торгует на маркетплейсах «Вайлдбериз» и «Озон», оформляясь на них самостоятельно. Однако это не всегда просто, заметил он, так как электронные площадки тоже имеют «свои жесткие технические правила, которые не всегда понятны продавцам».
— Мне сейчас в блог пишут предприниматели, которые тоже хотели бы реализовывать товары на этих площадках, просят проконсультировать, как и что нужно делать. Еще больше вопросов вызывает работа зарубежных маркетплейсов, таких как eBay, AliExpress, Amazon. Я регистрировался на них через Центр поддержки экспорта, но это тоже непросто, — рассказал о сложностях бизнесмен, предложив властям республики провести обучающие курсы для товаропроизводителей РТ или же создать «что-то типа школы электронной торговли».
Кроме того, считает предприниматель, неплохо было бы разработать новые меры поддержки предпринимателей, реализующих продукцию через маркетплейсы (например, субсидирование затрат на создание цифрового профиля, обучение, логистику и т. д.). И создать программу кредитования и покрытия кассового разрыва предпринимателя при торговле через маркетплейсы.
Почему бизнесу сложно играть по правилам Amazon
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что уже в настоящее время его ведомство ведет активную работу по популяризации электронной торговли и устройству обучающих вебинаров по размещению и работе на электронных торговых площадках (маркетплейсах OZON, Aliexpress, Kazanexpress, Wildberries). Однако в 2020 году в данных вебинарах приняли участие более 1,5 тыс. участников — прямо скажем, негусто.
Впрочем, еще с конца августа этого года в рамках пакета дополнительных мер поддержки, разработанных правительством РТ, власти оказывают действующим поставщикам российских маркетплейсов услуги по финансированию получения сертификатов, деклараций соответствия, свидетельств о госрегистрации на производимую продукцию в целях размещения продукции на маркетплейсах, а также финансируют продвижение продукции. Кроме того, через центр поддержки экспорта предприниматель РТ может безвозмездно разместить свою продукцию на платформах: Alibaba, Europages, Epinduo, Amazon.сom, eBay, MedicalExpo, Etsy, Amazon.de + Edeka, рассказал министр.
Однако в виду того, что регистрация аккаунта на Amazon возможна только на зарубежное юридическое лицо (российские компании проходят регистрацию только в 5% случаев, по данным Шагиахметова), «Сервисный партнер Татарстана» лишь на платной основе (7% с продаж) предоставляет возможность разместить продукцию предпринимателя на своем аккаунте, зарегистрированном в соответствии с законодательством США.
Создавать отдельный аккаунт для малого бизнеса зачастую нерационально, так как предприниматель сталкивается со множеством расходов: оплата регистрационной пошлины, оплата юристам за подготовку документов для регистрации юрлица ($1000—$2000 в зависимости от штата), обязательная ежемесячная оплата налогов (от $300 в месяц), оплата заработной платы одного обязательного сотрудника зарегистрированной организации (средняя заработная плата сотрудника в США составляет в месяц $4000). Тем не менее Рустам Минниханов попросил Минэкономики проработать этот вопрос и помочь местным предпринимателям наладить продажу продукции онлайн.
Что подготовили в Минэкономики для помощи МСБ
В Минэкономики РТ сообщили предпринимателям о том, какие меры уже предприняла команда Шагиахметова для помощи в пандемию. Во-первых, с 24 августа был дан старт дополнительным мерам поддержки бизнеса, в которые вошли новые микрофинансовые продукты, направленные на восстановление и оживление экономики республики, которые рассчитаны на максимально широкую аудиторию предпринимателей. Это, в частности, программа «Перезагрузка» на любые обоснованные предпринимателем цели (выдан уже 121 микрозайм на сумму 233 млн рублей), программа «Развитие», стимулирующая рост экспорта и занятость промышленных парков и площадок республики (выдано семь микрозаймов на сумму 25 млн рублей), «Старт» — в помощь начинающим молодым предпринимателям (пока выдан лишь один микрозайм на сумму 300 тыс. рублей).
С 13 ноября возобновилась программа «Поток», в рамках которой предприниматель сможет получить кредитные средства с минимальным пакетом документов, средний срок одобрения — 1-2 дня. В ведомстве также пообещали реализовывать и в 2021 году программу субсидирования процентной ставки (действует с 2017 года), только в 2020 году 124 предпринимателя получили субсидирование на сумму 100 млн рублей. Кроме того, на поддержку самозанятых будет направлено 34,273 млн рублей (27,761 млн рублей — федеральный бюджет, 6,511 млн рублей — бюджет РТ).
Обустроить ТЦ молельными комнатами для намаза
Под занавес встречи прозвучало еще одно предложение, автором которого выступила Ассоциация предпринимателей-мусульман России, от лица которой выступил Айдар Шагимарданов. Он предложил обустроить все торговые центры молельными комнатами для намаза. Спикер обратил внимание, что в исламских странах во всех ТЦ такие условия уже созданы. В Татарстане же молельная комната есть пока лишь в аэропорту — «это хорошее начинание». В торговых центрах Казани Ассоциация за собственные средства снимает помещения под молельные комнаты, внося ежемесячные арендные и коммунальные платежи, делая ремонт. Такие проекты уже реализованы в ТЦ «Сувар Плаза» и «Караван», отметил Шагимарданов.
— Хотелось бы обратиться в крупнейшие торговые центры РТ, чтобы они предоставили помещение (20—25 кв. метров) для организации молельных комнат. Ремонт, ежемесячную аренду и коммунальные платежи мы берем на себя. Считаю открытие молитвенных комнат важной составляющей развития Halal LifeStyle, — объяснил он.
Рустам Минниханов приветствовал инициативу, заявив, что «дело это хорошее», и власти Татарстана готовы обратиться к владельцам ТЦ по этому поводу:
— Это покажет нашу толерантность, ничего плохого в этом нет, — резюмировал президент.
Ассоциация в рамках развития того же «Халяль Лайфстайла» в настоящий момент запускает «мобильное приложение предпринимателя-мусульманина», которое должно стать удобной программой, в которой будет собрана база данных бизнесменов, которые развивают халяль-индустрию (фото-видео каталог товаров и услуг, контакты). Также здесь будет доступна скидочно-бонусная программа и собраны уроки по исламской экономике и финансам. Прямо сейчас активно оцифровывается каталог товаров и услуг, производимых бизнесменами-мусульманами Татарстана, но в Ассоциации хотят татарстанский опыт реализовать и в соседнем Башкортостане, «чтобы придать дополнительный импульс бизнес-сотрудничеству наших братских республик и народов».
В финале встречи президент Татарстана предложил в подобном формате встречаться обязательно хотя бы один раз в 3 месяца. Однако если у бизнесменов есть срочные вопросы, они могут не ждать встречи, а передавать их сразу в Минэкономики Татарстана или бизнес-омбудсмену республики Фариду Абдулганиеву.
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