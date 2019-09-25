Доверительные отношения с Москвой, 100-летие ТАССР и этнические реалии: о чем говорил Минниханов

Послание депутатам и министрам как доклад о 10-летке президентства Рустама Минниханова и задачи на будущее

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с традиционным ежегодным Посланием Госсовету РТ. Выступление представляло собой своеобразный доклад о выполненных задачах за 10-летний срок президентства, о которых писало «Реальное время». Минниханов поставил и новые задачи, которые предстоит решить правительству республики. Корреспондент «Реального времени» собрал ключевые положения послания, начиная с курса на «доверительные отношения» с Москвой и заканчивая глобальной реконструкцией инфраструктуры детских лагерей Татарстана.

Послание Госсовету как доклад о 10-летке

Сегодня на втором заседании Госсовета Татарстана шестого созыва президент Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием о положении в республике. Речь его то и дело прерывалась аплодисментами в зале, где присутствовали не только депутаты, но и главы районов, министерств и ведомств, общественные и культурные деятели.

Фактически же его обращение к депутатам стало отчетом о состоянии республики за почти 10-летний период его президентства. Одновременно своим посланием он поставил и задачи на будущую пятилетку, которые будут выполнять власти Татарстана: телекамера, транслирующая выступление президента, регулярно выхватывала лица того или иного министра или вице-премьера РТ. Именно им главным образом раздавал поручения на ближайшие годы глава республики. Каждый из них внимательно слушал своего шефа, а кое-кто на предложения Минниханова и утвердительно кивал.

Следует отметить, что сегодня «Реальное время» выпустило обзор предыдущих посланий Минниханова, начиная с 2010 года, и попыталось спрогнозировать, о чем он поведет речь в 2019 году. И, надо сказать, интернет-газета не ошиблась в своих предположениях: все упомянутые тезисы были сегодня обозначены президентом республики. Прямая трансляция велась в том числе и через наш сайт.

Празднование 100-летия ТАССР и курс на «доверительные отношения» с Москвой

В первую очередь, комментируя сентябрьские выборы, президент отметил высокий уровень общественно-политической стабильности и гражданскую сознательность татарстанцев: в парламент в итоге, по его словам, попали депутаты после жесткой конкурентной борьбы. И большинство жителей Татарстана поддержало нынешний курс властей — то есть, собственно, команды Минниханова, настроенный на социально-экономические преобразования.

Президент РТ напомнил, что во время выборов поступило немало предложений от избирателей, и поручил правительству и Госсовету обобщить эти предложения и учесть их при реализации республиканских программ. По его словам, сегодня надо больше работать с институтами гражданского общества и поддерживать некоммерческие социально-ориентированные организации, представителей которых следует обязательно включить в новый состав Общественной палаты Татарстана до конца года: «Властям необходимо помнить: доверие граждан — это ключевой индикатор их работы».

Во-вторых, в своем послании он напомнил о предстоящем в 2020 году 100-летнем юбилее ТАССР, поблагодарив президента РФ Владимира Путина за подписанный им указ о праздновании этой даты на федеральном уровне. К тому же в 2020 же году исполнится 30 лет Декларации о государственном суверенитете — документе, неоднозначно оцениваемом отдельными представителями федеральных властей.

Программа юбилейных мероприятий стартует уже очень скоро, поэтому, отметил Минниханов, в казанском Кремле ждут от местных деятелей культуры «ярких работ». Символично, по мнению президента РТ, что в преддверии 100-летнего юбилея по итогам всероссийского голосования аэропорту «Казань» было присвоено имя татарского поэта Габдуллы Тукая, а аэропорту «Бегишево» — имя Николая Лемаева, легендарного советского деятеля нефтехимической отрасли (одного из последних министров нефтеперерабатывающей промышленности СССР).

— Татарстан, взяв на себя ответственность, выстроил доверительные отношения с федеральным центром и продолжает выстраивать их с регионами и зарубежными партнерами, — заявил президент РТ.

Перед переписью населения власти РТ проведут работу по «точному определению этнических реалий»

В числе первейших задач глава республики назвал обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового образования народа. Для этого нужны оптимальные условия для сохранения языков, объяснил Минниханов, осторожно коснувшись прошлогодних споров вокруг отмены обязательного изучения родных языков в школах. В качестве оптимальных условий в Татарстане для этого как раз и будет создана, по инициативе Минтимера Шаймиева, сеть полилингвальных образовательных комплексов (школ с изучением нескольких языков, включая татарский).

Отдельно обратим внимание на решение татарстанских властей по подготовке Татарстана к Всероссийской переписи населения, которая тоже пройдет в 2020 году. В ее рамках будут решаться «вопросы этнической самоидентификации», как дипломатично это охарактеризовал сам Рустам Минниханов. Власти региона проведут широкую работу с институтами гражданского общества и национальными объединениями «для объективного и точного определения сложившихся этнических реалий».

Поблагодарив Государственного Советника РТ Шаймиева за полилингвальный проект, Минниханов также упомянул его работу и по возрождению в республике «духовной жизни». Глава Татарстана заметил, что в регионе дорожат опытом межрелигиозного диалога, особенно между христианством и исламом, который играет не последнюю роль в обеспечении преграды для религиозного экстремизма.

Внешняя политика РТ: мусульманские страны, земли Германии, провинции Китая

Комментируя международные отношения Татарстана, Минниханов перечислил удачные проекты и события мирового значения, с которым справилась и «обязательно справится» республика и Казань. Начиная с чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills (первый за 60 лет ЧМ, проведенный в России), который позволил получить опыт и знания по дальнейшей подготовке квалифицированных кадров в республике, и заканчивая предстоящими мероприятиями.

Так, в 2020 году Казань станет столицей мирового плавания и выступит одним из организаторов ЧМ по волейболу, а в 2025 году здесь пройдет ЧМ по водным видам спорта. Помимо организаций мероприятий «дома», казанский Кремль активно участвует в развитии и международного сотрудничества «в гостях» — при поддержке МИД РФ. В Татарстане за последнее время, к примеру, побывали главы Туркменистана и ЮНЕСКО, премьер Казахстана и член Госсовета Китая, множество вице-премьеров других стран, послы из 25 иностранных государств, в результате чего были подписаны важнейшие соглашения.

В то же время республика активно ведет работу в мусульманских странах, присутствует в землях Германии, провинциях Китая, регионах Казахстана и Беларуси. Все это помогает, считает глава РТ, наращивать экспорт и шире использовать конкурентные преимущества.

40 млрд рублей на 40 программ по повышению качества жизни населения Татарстана

Что касается внутренней политики, того самого курса на социально-экономическое развитие Татарстана, то здесь Рустам Минниханов считает первичным «развитие человеческого капитала, повышение качество жизни населения». Для этого была придумана и региональная «Стратегия 2030». Впоследствии республиканские программы, в нее входящие, были усилены и подпрограммами в рамках реализации нацпроектов Владимира Путина.

Если 5 лет назад у команды Минниханова было в портфеле 27 программ, то сегодня их уже 40, только в 2019 году на их реализацию было направлено из бюджета РТ 40 млрд рублей. Это отразилось на преображенных общественных пространствах и скверах, на ФАПах. Построены зернохранилища на селе, благоустроены территории и места массового отдыха. На каждый 1 рубль Татарстан выделял 4 рубля в рамках софинансирования. Еще 32 млрд рублей ушло на развитие транспортной инфраструктуры в 2019 году.

На капремонт и строительство детских лагерей РТ потратит 7 млрд рублей

Чтобы человеческий капитал развивался в будущем, Минниханову и его команде, признался он, предстоит решить множество проблем: на смену одним программам тут же будут приходить другие. Так, после завершения крупной программы модернизации поликлиник начнется новая пятилетняя по ремонту больничных комплексов. Завершается программа по формированию общественных пространств, включая набережную Казанки и озера Кабан.

Стартует программа капремонта и строительства детских лагерей. Напомним, о необходимости улучшить их инфраструктуру говорил в своих инициативах «Реальному времени» депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Сообщалось об этом и на последнем заседании совета АСИ под председательством Владимира Путина. На все 94 таких объекта из бюджета РТ будет выделено 7 млрд рублей. В республике планируют реализовать беспрецедентную программу «Наш двор» — за 3 года в ее рамках должны быть созданы комфортные условия в 6 тысячах дворов.

За 5 лет Татарстану удалось увеличить продолжительность жизни на 2 года — до 74,3 лет

Чтобы повысить качество жизни, необходимо развивать также доступное жилищное строительство, доступное здравоохранение и доступную же физкультурно-спортивную инфраструктуру. Для появления доступного жилья Минниханов призвал найти решения вроде недорогой ипотеки и/или строительства жилья эконом-класса. Причем строить необходимо комплексно, вместе со всей социальной и инженерной инфраструктурой.

На доступное здравоохранение только в 2019 году Татарстан выделил 62 млрд рублей. А за последние 5 лет, отметил президент, удалось увеличить продолжительность жизни татарстанцев на два года — до 74,3 года.

Сегодня необходимо провести полный охват населения по диспансеризации, особенно в удаленных деревнях и селах, для чего созданы четыре мобильных поликлиники и 118 бригад выездных медработников. Из любопытного: Минздраву РТ Рустам Минниханов поручил до конца этого года разработать дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины.

В рамках же развития доступной спортивной инфраструктуры уже спортивных чиновников он попросил наладить сотрудничество школ и спортивных федераций, построить четыре крытых футбольных манежа: два в Казани, по одному в Челнах и Нижнекамске. В них также появятся и новые спортивные школы. Это должно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом. Впрочем, уже сегодня, по данным Минниханова, занимается спортом каждый второй татарстанец.

Финансовая поддержка многодетных семей и введение паспортов компетенций для учителей

Помимо этого, перед Татарстаном стоит задача повышения рождаемости, для чего, считает Минниханов, необходимо «активно транслировать приоритеты семейных ценностей» и поддерживать многодетные семьи. Последним со следующего года, в зависимости от числа детей, будут ежемесячно выдавать электронный сертификат на 10 тыс. рублей, освобождать от платы за детский сад, если доход семьи ниже прожиточного минимума. И в течение 2 лет президент пообещал построить еще полсотни детских садов.

Системе образования (в которую за последние 5 лет вложили 100 млрд рублей из республиканского бюджета) Минниханов также предложил реформу: разработать паспорта компетенции учителей. Паспорт должен стать основным документом при аттестации и оценке результативности педагогов. Во-вторых, Агентство стратегических инициатив (членом совета которого президент РТ является) президент призвал обобщать и распространять лучшие образовательные практики в муниципальных районах. Сегодня, с сожалением заметил глава республики, существует большой разрыв в качестве образования между отдельными территориями и школами. Последние еще и пытаются ограничить продолжение обучения в 10—11 классах: исключая учащихся с невысокими оценками, стремясь таким образом повысить рейтинг школы, — такая практика Минниханову совсем не нравится.

В модернизацию системообразующих предприятий РТ Москва вложила 135 млрд рублей

Для всего вышеперечисленного нужны деньги, и немалые. Решение социальных задач и повышение качества жизни требуют крепкой экономической основы, а она в Татарстане, заявил президент РТ, обеспечивается прежде всего нефтегазохимическим и машиностроительным комплексом: «ТАНЕКО», «Татнефтью», ТАИФом, КАМАЗом.

Он напомнил, что республика постепенно все более акцентирует свою нефтехимию на нефтепереработку. Так, на «ТАНЕКО» в этом году было введено производство автомобильных бензинов, увеличив мощность НПЗ на 6 млн тонн — до 23 млн. До конца года «дочка» «Татнефти» должна открыть еще четыре новых производства: «ТАНЕКО» теперь ждет вторая очередь. На это все в прошлом году было потрачено 51 млрд рублей. Всего же в реализацию проекта «ТАНЕКО» к настоящему моменту было вложено 384 млрд рублей.

В то же время ГК «ТАИФ» в этом году занималась строительством нового олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме». А КАМАЗ проводил глубокую модернизацию при помощи «Ростеха». Программы модернизации производств реализовывались также на Казанском вертолетном завод», Заводе им. Горького и других предприятиях.

Глобальная перестройка за последние 5 лет шла в энергетическом комплексе: были модернизированы четыре крупных электростанции, что позволило увеличить мощность на 1,2 гигаватта. Сегодня стоит задача по модернизации Заинской ГРЭС. На развитие всех системообразующих предприятий из федерального бюджета было выделено 135 млрд рублей. Татарстан, в свою очередь, предоставил компаниям льготы на 30 млрд рублей.

«Не упустите возможности стать поставщиками крупных компаний!»

АСИ Рустам Минниханов упомянул и комментируя итоги развития малого и среднего бизнеса. Он полагает, что создание базы лучших практик в районах Татарстана позволит транслировать их в те районы, где МСБ развивается хуже.

Ради создания предпринимателям лучших условий власти запустили электронный маркетинговый центр, позволивший 500 предприятиям продать товаров на 1,5 млрд рублей, запустили проект по строительству в Зеленодольском районе логистического центра интернет-компании Ozon.

— Не упустите возможности там стать поставщиками крупных компаний! — посоветовал бизнесменам глава республики.

АПК РТ необходимо переходить на глубокую переработку сельхозпродукции

В конце своей речи Рустам Минниханов рассказал о ситуации в агропромышленном комплексе и новом тренде по цифровизации. Глава РТ гордо заметил, что в этом году Татарстан соберет на полмиллиона тонн больше зерна, чем в прошлом году. Однако, как и в случае с образованием, качество развития АПК сильно разнится от района к району. И здесь, по системе АСИ, следует тиражировать опыт успешных хозяйств и районов в неуспешных пока хозяйствах.

Вторая проблема: агрофирмы и фермы Татарстана в основном отгружают продукцию низких переделов. Перед АПК РТ стоит задача по «глубокой переработке сельхозпродукции». Фермеров и подсобные хозяйства глава республики упомянул отдельно:

— Личные подворья, фермеры, кооперативы у нас активно развиваются — половина всей агропродукции приходится на них!

Наконец, персональное поручение дал он и новому министру цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрату Хайруллину, напомнив, что к настоящему моменту в Татарстане уже проделана огромная работа по созданию сервисов и переводу услуг в электронный вид. Теперь же Минсвязи РТ необходимо обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов, внедрить цифровые технологии и платформенные решения в систему государственных и муниципальных услуг, сделать эти госуслуги максимально удобными для обычных граждан.

Кабмин и Госсовет РТ примут план реализации задач, вытекающих из послания Минниханова

— У Татарстана славное прошлое, есть чем гордиться. И есть к чему стремиться. Нужно смело идти вперед и не бояться трудностей, к чему нас призывал Тукай, — резюмировал президент. — Уверен, у нас все получится, и вместе мы справимся.

После того как чиновники и депутаты поаплодировали президенту стоя, с заключительной речью выступил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Парламентарий заметил, что Татарстан, «очевидно, сохраняет поступательную динамику развития, несмотря на стрессовые экономические условия в последние годы».

— В рамках большого электорального цикла очередным экзаменом на доверие, соответствие избранного пути ожиданиям граждан станут выборы президента республики и депутатов представительных органов местного самоуправления. Важно закрепить достигнутую за последние годы позицию региона-лидера, реализуя потенциал нашего многонационального народа, — заявил Мухаметшин.

Для обеспечения командной работы по всем обозначенным президентом РТ направлениям президиумом Госсовета РТ и правительством РТ, пообещал Мухаметшин, будет принят комплексный план реализации задач, вытекающих из послания Рустама Минниханова.