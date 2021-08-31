В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

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В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Он проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо».

— Я искренне приветствую вас на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Всегда огромное количество наших партнеров находят время и принимают участие. Более 150 компаний принимают участие, — обратился к участникам и гостям форума президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. И я считаю, что и сам форум, и круглые столы будут полезны и интересны. И я хотел бы прежде всего поблагодарить всех приглашенных, которые нашли возможность и приехали, поблагодарить организаторов этого форума и пожелать нам успешной, хорошей работы, — добавил Минниханов.

В этом году в Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые принимает участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Напомним, на услуги по организации и проведению Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021, посвященного Году науки и технологий, планировалось потратить 7 245 600 рублей.

