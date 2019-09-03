Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Программа «Наш двор» сопоставима с Универсиадой для Казани»

Фото: Максим Платонов

Сегодня на брифинге в кабмине РТ помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ирек Файзуллин подробно рассказали, как будет реализовываться программа «Наш двор» с бюджетом в 50 млрд рублей. Как рассчитывалась эта внушительная сумма, каким образом будет организована работа с населением и когда будут оглашены результаты анкетирования татарстанцев — в материале «Реального времени».

«Не с неба упавшая тема»

В апреле текущего года члены фракции «Единой России» в Госсовете РТ вышли с инициативой разработки новой республиканской программы по благоустройству и обновлению дворов. После того как проект был поддержан Рустамом Миннихановым, республиканские власти активно взялись за его реализацию.

При этом подготовка к запуску столь масштабной программы стартовала еще в 2017 году: тогда в рамках «пилота» были отобраны пять муниципалитетов (Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск), в которых были опробованы новые подходы в части, касающейся общественных обсуждений благоустройства дворов. Этот факт послужил одним из главных контраргументов в споре с теми, кто усмотрел в запуске «Нашего двора» попытку предвыборного пиара.

— Пилотную программу мы начинали в 2017 году, с 2014 года в Казани ремонтируются дворы. То есть нельзя сказать, что это «с неба упавшая тема», — прокомментировала предположение журналистов помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

В свою очередь министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин уточнил: «А что в этом плохого? Так или иначе, действия власти нацелены на то, чтобы обеспечить высокое качество жизни населения».

Ирек Файзуллин: «Из 68 млн квадратных метров дворовых территорий в республике примерно четверть — асфальтовое покрытие, которое в большинстве своем уже потеряло качество. От этого мы в том числе исходили, когда делали расчет». Фото Максима Платонова

«Появление новой программы не предусматривает отказа от старых»

Напомним, финансовый лимит программы — 50 млрд рублей, а реализовать ее необходимо за три года. О том, как была сформирована столь внушительная сумма, рассказал Ирек Файзуллин.

— Примерно с апреля идет предварительное формирование программы, [проводится] оценка поставленной задачи. Из 68 млн квадратных метров дворовых территорий в республике примерно четверть — асфальтовое покрытие, которое в большинстве своем уже потеряло качество. От этого мы в том числе исходили, когда делали расчет. Брали параметры: асфальт сколько стоит, контейнерная площадка, озеленение на двор. Все это выводили на квадратный метр, обсуждали, — рассказал министр.

Тем не менее масштабы финансирования продолжают вызывать вопросы, связанные с разумным распределением бюджетных средств.

— Во-первых, как уже сказал Ирек Энварович, появление новой программы не предусматривает отказа от старых. Также могу сказать, что по моему опыту тема благоустройства дворов интересует людей практически в первую очередь, — высказалась Наталия Фишман-Бекмамбетова. — С вашего позволения, программа, нацеленная на то, чтобы за три года привести в порядок все дворы республики, с точки зрения изменения повседневных практик сопоставима с Универсиадой для Казани. С этого пространства начинается наш день. Практически каждый человек, выходя во двор с утра, будет чувствовать, что жизнь изменилась. А не только тогда, когда он дойдет до какой-нибудь красивой набережной.

Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Программа, нацеленная на то, чтобы за три года привести в порядок все дворы республики, с точки зрения изменения повседневных практик сопоставима с Универсиадой для Казани. С этого пространства начинается наш день». Фото kzn.ru

По словам помощника президента РТ, за пределами республики эта инициатива вызывает изумление: «Государство вкладывает средства в коллективную собственность жильцов многоквартирного дома. Это достаточно беспрецедентная вещь. Вы как-то мало улыбаетесь! Не знаю, оцениваете ли вы масштаб того, что затеяно президентом, но это действительно довольно невероятно».

«Исходя из приоритетов жителей»

Как сообщил министр строительства РТ, на данный момент инвентаризацию прошел 8861 двор общей площадью 68 млн квадратных метров: «Примерно четверть указанной территории занимает асфальтовое покрытие, также на площадках есть озеленение, где-то установлены хорошие малые архитектурные формы, где-то — не очень, в каких-то дворах организованы парковки, а в каких-то — нет». В целом работа по инвентаризации ляжет в основу формирования программы «Наш двор».

— На текущий момент мы отработали инвентаризацию дворов и готовим подходы к программе, в том числе то, какое количество работ мы будем производить на этих территориях. Основное: асфальтирование проездов и тротуаров, установка бордюров, замена колодцев, ремонт наружного освещения. Вместе с тем ряд вопросов требует отдельных решений: установка скамеек и урн, обустройство площадок ТКО, установка детского оборудования и озеленение, — сообщил Ирек Файзуллин.

Отметим, что со вчерашнего дня по квартирам жителей республики начали разносить специальные анкеты с единственным вопросом: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете более приоритетным?»

— Мы предлагаем жителям поставить числа от 1 до 10 напротив каждого из видов работ. Это позволит нам собрать информацию не только с тех 720 дворов, в которых побывали кандидаты в депутаты, а со всех жителей республики. Во-вторых, у нас очень сжатые сроки, поэтому мы, безусловно, проведем обсуждения в каждом дворе, но первоначальный проект мы будем составлять исходя из тех приоритетов, которые жители укажут в анкетах, — уточнила помощник президента Татарстана.

Со вчерашнего дня по квартирам жителей республики начали разносить специальные анкеты с единственным вопросом: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете более приоритетным?» Фото Рината Назметдинова

Помимо обхода квартир, власти используют и другой инструмент — опрос населения на избирательных участках. Анкетирование будет проведено 8 сентября в 18 населенных пунктах (14 крупнейших городов и четыре поселка, в числе которых Васильево, Осиново, Джалиль и Камские Поляны).

— Мы ограничились 18 населенными пунктами, потому что там находится более 90% всех многоквартирных домов республики. В тех местах, где небольшая часть населения проживает в многоквартирных домах, мы будем работать индивидуально, проводя встречи во дворах, — пояснила Наталия Фишман-Бекмамбетова. — В конце октября и не позднее ноября мы должны опубликовать результаты по каждому двору. Для того чтобы успеть, мы должны уже осенью начать процедуру обсуждений. Кстати, мы запускаем сайт Dvor.tatar, где в ближайшее время появится вся информация, также будут запущены аккаунты в соцсетях.

«Вопрос парковочных мест решить невозможно»

В продолжение разговора о видах работ, которые будут проводиться в рамках благоустройства, был поднят вопрос парковочных мест — главной головной боли горожан, проживающих в многоквартирных домах. По словам Ирека Файзуллина, решение о том, что делать — парковку или, к примеру, детскую площадку, остается за местными жителями: «Фактически Республика Татарстан решает вопросы частной территории, финансируя это из бюджета, чтобы восстановить качество жизни. Это вопрос голосования. За что проголосуют — вопрос непростой».

— Мы можем упорядочить парковку, увеличить количество парковочных мест, но мы должны понимать, что полностью вопрос недостаточности парковочных мест решить невозможно. Везде, где мы работали в рамках «пилота», мы увеличили количество парковочных мест, но их всегда меньше, чем автомобилей. Это невозможно. Дома строились без учета такого количества автомобилей. Тем не менее задача по упорядочиванию и расширению парковки есть, — дала комментарий Наталия Фишман-Бекмамбетова.

По словам Ирека Файзуллина, решение о том, что делать — парковку или, к примеру, детскую площадку, остается за местными жителями. Фото kzn.ru

Какие дворы будут благоустроены в первую очередь, чиновники ответить затруднились. По словам Ирека Файзуллина, принцип пока не отработан, но, скорее всего, появится в ближайшие дни. В свою очередь Наталия Фишман-Бекмамбетова добавила, что будет работать обратная связь и предложения населения обязательно будут учитываться.

