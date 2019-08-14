Как в Татарстане сократили на треть долги по алиментам

Общая задолженность «алиментщиков» в республике составила 2,8 млрд рублей

Порядка 20 тысяч татарстанцев задолжали по алиментам 2,8 млрд рублей — на треть меньше, чем было год назад. Как выяснило «Реальное время», чтобы заставить нерадивых родителей (а иногда и детей) выполнять свой долг перед близкими, злостных неплательщиков лишают водительских прав или ограничивают им выезд за рубеж. Еще один действенный способ — арест имущества. Один из должников едва не лишился автомобиля на собственной свадьбе. Если же «алиментщика» не удается разыскать в течение года, его иждивенцы могут рассчитывать на пенсию в 8 232 рубля.

Татарстанцы накопили долгов на 2,8 млрд рублей

На сегодняшний день долги по алиментам имеются порядка у 20 тысяч татарстанцев. Общая сумма их задолженности составляет 2,8 млрд рублей. Такие цифры озвучил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Игорь Безуевский. Для сравнения: год назад общая задолженность по алиментным платежам достигала 3,14 млрд рублей.

— Всего за отчетный период (7 месяцев 2019 года, — прим. ред.) взыскано и перечислено взыскателям алиментов на сумму свыше 165 млн рублей. По иным основаниям (отзыв исполнительного документа, направление исполнительного документа на удержание по месту работы либо прекращение судом) окончено более 10 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 420 млн рублей, — отчитался Безуевский.

По его словам, в рамках более 9 тысяч исполнительных производств обращено взыскание на доходы должников на сумму более 1 млрд 312 млн рублей.

Напомним, за алиментщиков всерьез взялись год назад. На проблему обратил внимание президент Татарстана Рустам Минниханов. Тогда была создана межведомственная рабочая группа по обеспечению взыскания задолженности по алиментным платежам, ее возглавил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«С начала года составлено более 1 300 актов описи имущества должников», — поделился статистикой Игорь Безуевский. Фото fssprus.ru

Как авто должника арестовали прямо у ЗАГСа

Портрет «классического» неплательщика алиментов не изменился: как правило, это мужчины в возрасте 30—42 лет. Таких в Татарстане насчитывается более 11 тысяч человек. Среди женщин должников в разы меньше — 2,5 тысячи человек. В основном это женщины 30—42 лет, ведущие асоциальный образ жизни.

— Одним из самых действенных мер является арест имущества. Перспектива лишиться своего имущества побуждает многих к погашению задолженности. С начала года составлено более 1 300 актов описи имущества должников, — поделился статистикой Игорь Безуевский.

Так, судебные приставы Зеленодольска района нашли и арестовали автомобиль должника прямо в свадебном кортеже. Для владельца машины, которая была припаркована у ворот Дворца бракосочетаний, приезд приставов стал полной неожиданностью. Зато долг по кредиту в 700 тысяч рублей был очень быстро погашен. У другого должника, не платившего алименты, после ареста имущества удалось получить 1,5 млн рублей.

В арсенале у судебных приставов есть и другие действенные меры по взысканию долгов с алиментщиков. По словам Безуевского, 2 160 должников лишились прав на управление транспортными средствами. Более 16 тысяч неплательщиков ограничены в праве выезжать за пределы России.

Неуплата алиментов грозит должникам и более серьезными проблемами. К административной ответственности по ст. 5.35.1 КОАП РФ за 7 месяцев 2019 года привлекли более 1 650 татарстанцев. Еще 579 должников привлечены к уголовной ответственности.

Гузель Удачина подчеркнула, что, если мама (а как правило, именно матери воспитывают детей в одиночку) недовольна заработной платой, которую указывает работодатель, она может в судебном порядке потребовать твердую денежную сумму. Фото Романа Хасаева

Если должника не найдут, ребенку выплатят пенсию

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, которая тоже входит в состав межведомственной комиссии по взысканию задолженности по алиментам, привела следующую статистику. По ее словам, в 2018 году поступило порядка 200 жалоб на бывших супругов, уклоняющихся от уплаты алиментов, жалоб на судебных приставов. За 6 месяцев этого года пришло 60 обращений, что оказалось на 30% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

— За каждым решением суда, за каждым исполнительным листом, который предъявляется судебным исполнителям, за каждым исполнительным производством стоит ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — подчеркнула Удачина и призвала относиться с нетерпимостью к неплательщикам алиментов.

Детский омбудсмен подробно остановилась на одном из законодательных новшеств. Речь идет о том, что, если должника не могут разыскать в течение года, а лица, которые находятся на его иждивении долгое время не получают алименты, неплательщика признают безвестно отсутствующим. Это дает право ребенку получать пенсию по случаю потери кормильца, а это 8 232 рубля.

Не секрет, что некоторые алиментщики находят более изощренный способ уклоняться от своих обязательств. В частности, на бумаге они могут получать минимальную заработную плату, а на деле зарабатывают гораздо больше. В результате дети получают мизерные выплаты, но формально такого недобросовестного родителя назвать неплательщиком нельзя. Гузель Удачина подчеркнула, что, если мама (а как правило, именно матери воспитывают детей в одиночку) недовольна заработной платой, которую указывает работодатель, она может в судебном порядке потребовать твердую денежную сумму.

— Главное — правильно сформулировать свое требование и обозначить эту сумму.

Если же один из родителей не может платить алименты из-за задержек по заработной плате, к работодателю применяются меры прокурорского реагирования.