Минниханов отсмотрел отреставрированный в рамках «Том Сойер Феста» дом в центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел деревянный дом №12 на улице Калинина, отреставрированный в рамках общественного проекта «Том Сойер Фест». Он высоко оценил проведенные работы.

Минниханов подчеркнул важность сохранения объектов, символизирующих исторический облик Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что в ближайшие месяцы планируется также завершить работы на объектах культурного наследия «Дом Беркутова» и «Дом Богородского». Она отметила, что за 4 года существования этого проекта в Казани волонтеры восстановили 15 домов.

Затем Минниханову представили проект жилого дома, строительство которого запланировано на территории исторического центра на улице Калинина. Застройщик планирует возвести многоквартирный дом, а рядом с ним за свой счет благоустроить сквер.

Президент Татарстана подчеркнул, что дом должен оставаться низким, поскольку новостройка не должна нарушать существующего вида исторической территории.