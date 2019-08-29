Минниханов отсмотрел отреставрированный в рамках «Том Сойер Феста» дом в центре Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел деревянный дом №12 на улице Калинина, отреставрированный в рамках общественного проекта «Том Сойер Фест». Он высоко оценил проведенные работы.
Минниханов подчеркнул важность сохранения объектов, символизирующих исторический облик Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.
Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что в ближайшие месяцы планируется также завершить работы на объектах культурного наследия «Дом Беркутова» и «Дом Богородского». Она отметила, что за 4 года существования этого проекта в Казани волонтеры восстановили 15 домов.
Затем Минниханову представили проект жилого дома, строительство которого запланировано на территории исторического центра на улице Калинина. Застройщик планирует возвести многоквартирный дом, а рядом с ним за свой счет благоустроить сквер.
Президент Татарстана подчеркнул, что дом должен оставаться низким, поскольку новостройка не должна нарушать существующего вида исторической территории.НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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