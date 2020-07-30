Как воспользоваться переносом Олимпиады и задействовать на Играх стран СНГ в Казани реальных звезд?

Нужно лишь слегка изменить регламент

В минувшую субботу должны были быть разыграны первые медали токийской Олимпиады, отложенной на 2021 год. В борьбу вступили бы дзюдоисты и тхэквондисты, стрелки из пистолета и лука, велогонщики, тяжелоатлеты и фехтовальщики. А вслед за Олимпиадой были запланированы первые Игры стран СНГ в Казани, которые перенесены пока не на год, а на 2 недели, хотя уже вполне реален их перенос на начало октября. Корреспондент «Реального времени» размышляет о том, как столица Татарстана могла бы провести главный по факту турнир 2020 года.

Как оно запланировано?



Текущий год практически оставил спортивную Казань на голодном пайке. В середине июля столица Татарстана должна была стать хозяйкой сразу двух чемпионатов Европы среди юниоров по хоккею на траве — среди мужских и женских команд. Перенесли и проведение боя по профессиональному боксу между россиянкой Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой из Казахстана. Еще один турнир по боксу, на этот раз любительскому, — командный Кубок мира тоже передвинули на апрель 2021 года. Именно по его поводу федерация бокса России обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой возглавить региональный организационный комитет.

Тем временем Казань продолжает подготовку к Играм стран СНГ. Увы, красивая идея провести совместные старты, напоминающие знаменитые Спартакиады народов СССР, натыкается не только на коронавирус, но и на тот факт, что уровень спорта у наших соседей резко упал. К примеру, последнее время вспоминали о 40-летнем юбилее московской Олимпиады. Следует отметить, что в чемпионском составе тех Игр были гребчиха из Молдавии Лариса Попова, штангист из Киргизии Каныбек Осмоналиев, конник, родившийся Туркменистане, а выступавший за Узбекистан Юрий Ковшов, пятиборец Анатолий Старостин из Таджикистана. Развал Союза застал эти республики на пике спортивного развития, когда из Барселоны-1992 в ставшие уже независимыми страны вернулись два чемпиона — Федор Касапу (Молдова), Андрей Абдувалиев (Таджикистан) и четыре медали, завоеванные представителями этих стран в составе сборной СНГ. Плюс не совсем успешное выступление вице-чемпиона мира Игоря Паклина, прыгуна в высоту. И все эти республики считались спортивными аутсайдерами в СССР, но после его развала их уровень практически нащупал дно. Можно представить, что сейчас представляют из себя юные спортсмены из этих стран.

Напомним, оргкомитет Игр стран СНГ готовится к стартам спортсменов от 14 до 23 лет, которые представляют 11 стран Содружества. Такой возрастной формат был вызван загруженностью ведущих спортсменов на квалификационных, а затем и решающих стартах Олимпиады в Токио. В результате не состоялись ни отборочные соревнования, ни Олимпийские игры. Сам сезон изначально выглядел усеченным из-за того, что в олимпийский год количество турниров сокращается, а ежегодные чемпионаты мира по борьбе и тяжелой атлетике не проводятся.

В Казань потенциально могли бы приехать олимпийские чемпионы Хасанбой Дусматов и Шахобиддин Зоиров из Узбекистана, Василий Левит из Казахстана (на фото), россияне Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гадимагомедов. Фото Данияра Майлыбаева / olympic.kz

Отчего возникает два вопроса: к чему сейчас готовятся спортсмены, проводя тренировочный процесс, и почему бы не изменить возрастной состав участников Игр стран СНГ, воспользовавшись случившимся форс-мажором? Что мешает задействовать всех лидеров и поднять статус соревнований на недосягаемую с точки зрения 2020-го года высоту?

Итак: спортсмены есть — соревнований нет. Есть в календаре Игры стран СНГ, но в них планируется участие юниоров, когда чемпионы изнывают от бездействия на учебно-тренировочных сборах. А тренеры вынуждены придумывать для них простартовки, контрольные старты и так далее. Когда проблему могло бы решить, заменив на Играх стран СНГ юниоров на профессионалов.

Что бы мы получили в таком случае? Возьмем бокс. Последним стартом нынешнего сезона был квалификационный турнир на Олимпиаду, проходивший в Лондоне. Турнир был организован настолько бездарно (англичане это умеют), что за 3 дня его проведения было выявлено шестеро зараженных коронавирусом боксеров, и старты пришлось отменять. Сейчас на соревновательном безрыбье в Казань потенциально могли бы приехать олимпийские чемпионы Хасанбой Дусматов и Шахобиддин Зоиров из Узбекистана, Василий Левит из Казахстана, россияне Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гадимагомедов. Иными словами, восемь из девяти чемпионов мира 2019 года, который проходил в Екатеринбурге. Плюс его многочисленные призеры из тех же стран, которые сейчас «рулят» в любительском боксе, а также из Армении (чемпион Европы Оганес Бачков) и Азербайджана (натурализованный кубинец Лоренсо Сотомайор, вице-чемпион Рио-2016).



В тяжелой атлетике был бы вполне солидный уровень соревнований

Эти же страны солируют в обоих видах борьбы, вольной и греко-римской, плюс чемпионка мира 2019 года Айсулуу Тыныбекова из Кыргызстана, которая является суперзвездой на родине. Тяжелая атлетика выглядела бы совсем иначе, если бы в казанских стартах приняли участие действующие чемпионы мира Евгений Тихонцов (Беларусь), Акоп Мкртчян (Армения), вице-чемпионы Виктор Сон из Казахстана, белорус Андрей Арямнов и Гор Минасян из Армении.

Казань зимой этого года принимала олимпийский квалификационный турнир по фехтованию, зафиксировав интерес к этому благородному виду спорта. А он вырос бы в геометрической прогрессии, если бы в столице Татарстана соревновались не только рапиристки, но и представительницы других видов фехтовального оружия. Украинские шпажисты и уже их суперзвездная рапиристка Ольга Харлан в противостоянии с российскими коллегами… Сюжет, щекочущий нервы на фоне нынешней геополитической ситуации и абсолютно не скандальный с точки зрения вида спорта. То, что нынешнее фехтование вне политики, прекрасно проиллюстрировали олимпийские старты в Рио-2016.

Украинские шпажисты и уже их суперзвездная рапиристка Ольга Харлан в противостоянии с российскими коллегами… Фото Facebook / НОК Украины

А как бы вы отнеслись к нашествию китайцев в настольном теннисе? Да, это Игры стран СНГ, но Миао Ванг и Жинг Нинг — это «новые азербайджанцы», а Коу Лей — «гарный хлопец» с Украины. Европейский пинг-понг последних лет «сделан в Китае», китаянки уже штурмуют местные ЗАГСы, вступая в брак с аборигенами. Особенно это заметно в женской сборной Германии, есть единичный случай в Италии, хотя они не приехали бы в Казань, но нам хватило бы и азербайджано-китайца, украино-китайца и таджико-россиянина Саъди Исмаилова, лучшего теннисиста Татарстана последнего десятилетия.

И мировой звезды Владимира Самсонова из Белоруссии. В далеком 2007 году он приезжал в Казань на международный турнир, но не смог тогда выступить в полную силу, будучи вынужден разыскивать свой спортивный багаж, потерянный в аэропорту. Почему бы не сыграть сейчас, перед Олимпиадой в Токио, которая может стать последней в карьере 44-летнего спортсмена.



Азербайджанские, казахстанские и российские бразильцы подняли бы интерес к стартам в футзале

В бадминтоне у нас также возникла бы возможность поболеть за своего спортсмена, лидера женской команды России Евгению Косецкую, уже раскрученную личность после неоднократного проведения в Казани крупнейших международных турниров по этому виду спорта.

Чемпионат Европы по дзюдо состоялся в Казани в 2016 году, и тогда молдавский спортсмен Денис Виеру еще не мог отличиться в силу молодости, а сейчас это звездный спортсмен у себя на родине, редкий для Молдовы действующий призер чемпионата мира. Наконец, появился бы шанс блеснуть в Казани у Комроншоха Устопериена. Дзюдоист со столь непростыми именем и фамилией долгое время является лидером дзюдо в родном Таджикистане и в сборной Поволжской академии спорта, где он закончил обучение.

В плавании мы вообще могли рассчитывать на олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина из Казахстана, целую россыпь россиян, включая Александра Красных, которые сейчас изнуряют себя на УТС, не понимая, к чему, собственно, готовятся. В апреле в Казани должен был состояться чемпионат России, отбор на олимпийское участие. Так почему бы не стартовать полгода спустя в том же бассейне, только с другим уровнем ответственности, на «расслабоне». К примеру, заплыв на 100 метров баттерфляем мог бы стать украшением всего турнира, если бы в нем приняли участие украинец Андрей Говоров, экс-чемпион Европы Андрей Цуркин из Белоруссии, призер последнего ЧМ Андрей Минаков и казанец Егор Куимов, специализирующийся на этой дистанции. Этот заплыв можно было бы назвать главным в сезоне, ведь этапов Кубка мира-2020 наверняка уже не будет. Или снова посмотреть на Фатиму Алкеримову, которая 13-летней девочкой приезжала на чемпионат мира 2015 года в Казани, а сейчас, в свои 18, является 49-кратной(!) чемпионкой Азербайджана, плавая всеми стилями, включая комплекс.

В плавании мы могли рассчитывать на целую россыпь россиян, включая Александра Красных. Фото: minsport.tatarstan.ru

Вообще, не имея в соревновательной программе легкой атлетики и практически ничего из игровых командных видов спорта, помимо стритбола, футзала и водного поло, трудно рассчитывать на зрительский ажиотаж даже в нынешнее спортивное безрыбье. Поэтому и нужны первые сборные, а не юниоры. Тогда мы, к примеру, сможем завлечь любителей мини-футбола на старты с участием кудесников мяча, которых достаточно в сборных Азербайджана, Казахстана, есть таковые и в России. Эти сборные, плюс Украина, отчасти, Белоруссия, могли бы стать украшением турнира по футзалу, если бы он проходил с участием всех местных топов. Азербайджан — четвертьфиналист последних чемпионатов мира-2016 и Европы-2018, Россия была третьей на «Европе», обыграв в матче за «бронзу» Казахстан всего лишь 1:0, опять же за счет натурализованного бразильца Эдера Лимы. Узбеки на последнем чемпионате Азии уступили только мощной команде Ирана, футбол у них прогрессирует (Урунов, Шомуродов, Жалолиддинов появились не сами по себе). Чемпионат мира-2020 уже перенесли на следующий год,

В водном поло сборная России наконец-то смогла бы одержать убедительную победу, поскольку конкурентен сейчас только Казахстан, а Украина, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан резко сбавили. Но можно было бы понаблюдать хотя бы за любопытными игроками из разных стран, такими как узбекистанец Кирилл Рустамов или украинец Чингиз Агаджанов. Судя по имеющейся прессе о них, парни — настоящие самородки, которым не повезло со сборными, а потому они не могут заявить о себе на международной арене в полный голос.

Единственным видом спорта из линейки Игр стран СНГ, где можно было бы применить возрастные ограничения, представляются шахматы. 22 июля стартовала первая Всемирная шахматная онлайн-Олимпиада, которая завершится 30 августа. В составе сборной России, кстати, казанец Владислав Артемьев. Раз уж взрослые шахматисты нашли выход из ситуации, то и нет смысла беспокоить их лишний раз. Тем более что подрастает очень боевитая молодая смена. Многочисленные чемпионы мира среди юных шахматистов разных лет из Азербайджана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, наконец, наша Мария Якимова из Казани обеспечили бы соревнованиям хороший уровень, сравнимый с юношеским первенством мира.

