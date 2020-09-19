«Инстаграм» глав районов Татарстана: выборы, ярмарки и благоустройство

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Выборы главы Татарстана и инаугурация Рустама Минниханова стали важнейшими событиями для всей республики за минувшую неделю. Разумеется, это нашло отражение и в социальных сетях глав районов Татарстана. Но это далеко не все, чем сейчас живут районы: там продолжаются масштабные проекты по благоустройству, в разгаре сельскохозяйственные ярмарки. А где-то есть и свои юбилейные даты, которыми можно гордиться и о которых нужно рассказать подписчикам. Подробнее — в традиционном обзоре аккаунтов глав районов от «Реального времени».



Выборы в районах

Главным событием уходящей недели для всего Татарстана стали выборы президента республики. Участники этих выборов не раз отмечали, что в районах голосуют гораздо активнее, чем в столице. Неудивительно, что событие нашло отражение в «Инстаграмах» глав.

Определенно, выделился среди коллег глава Бугульминского района Линар Закиров, выложивший качественный ролик, агитирующий сходить на избирательный участок.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов решил показать концерт перед избирательным участком и снялся в окружении солисток фольклорного ансамбля.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов поблагодарил жителей района за то, что они не остались равнодушны и проголосовали. «Мы сделали свой выбор и победили, чтобы с нашим Президентом продолжать строить сильную Республику, которая будет занимать достойное место в нашей Стране!» — написал Хисамутдинов.

А в пятницу главы администраций районов поздравили президента Татарстана Рустама Минниханова со вступлением в должность — в их числе, например, глава Дрожжановского района Марат Гафаров, глава Кукморского района Сергей Дмитриев и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

Сельхозярмарки и визиты на фермы

В Татарстане в разгаре пора сельскохозяйственных ярмарок.

На этой неделе глава Дрожжановского района Марат Гафаров поблагодарил всех, кто участвовал в ярмарке сельхозпродукции в Казани в минувшие выходные. Он показал и фото, и видео с мероприятия.

А еще в его «Инстаграме» появилось видео из личного подсобного хозяйства жителя села Старое Ильмово Константина Лысова. По республиканской программе поддержки ЛПХ они вместе с отцом построили мини-ферму. Глава района отдельное внимание обратил на чистоту в коровнике.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин провел совещание по организации проведения сельскохозяйственных ярмарок. А еще он сообщил, что директору ООО «Молочный комбинат «Касымовский» Александру Емшанову вручили сертификат, подтверждающий использование информационного знака «100 лет Татарской АССР» на производимых товарах.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев наведался с визитом в крестьянско-фермерское хозяйство жительницы района Лилии Шакировой.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов тоже ударил по сельхозповестке и опубликовал фото с лучшей дояркой конкурса районных скотоводов. Валентина Андерзянова получила ленту победителя, кубок, благодарственную грамоту и букет цветов от главы.

Благоустройство в районах не останавливается

Хотя самой богатой на открытия социальных объектов была минувшая неделя, благоустройство в районах республики не останавливается и сейчас.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин опубликовал фото из тира спортивно-оздоровительного комплекса «Салават купере», который открылся на этой неделе. Согласно комментарию главы к своей публикации, «здесь юнармейцы школ смогут совершенствовать свое мастерство в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова». Правда, зачем школьникам совершенствовать именно это мастерство — не уточнил.

Руководитель исполкома Ютазинского муниципального района Аяз Шафигуллин рассказал об открытии парка «Дружба» в селе Старое Уруссу.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил об изменениях в проекте по обустройству дополнительного разворота на проспекте Шинников.

Долгожители и юбилеи

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин за один день посетил двух ветеранов, проживающий в его районе и празднующих дни рождения. Ветерану тыла Наиле Шариповой из села Нижний Шубан исполнилось 90 лет, а ветеран Великой Отечественной войны Мансур Хасбиуллин отмечает сегодня свой 95-летний юбилей.

В Дрожжановском районе глава Марат Гафаров наведался на бриллиантовую свадьбу: 60 лет совместной жизни праздновали Кияметдин и Энже Камаловы.

А глава Арского района Ильшат Нуриев напомнил подписчикам, что накануне исполнилось 95 лет со дня рождения Гарифа Ахунова — уроженца района, народного писателя Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. «Мы, жители Арска, гордимся нашим земляком. Желаю, чтобы и молодежь будущего поколения росла, изучая творчество и жизненный путь нашего выдающегося писателя», — написал он.