«Рустам Нургалиевич очень популярен среди «Лидеров России»
Президент Татарстана встретился с победителями и финалистами лидерского конкурса
Накануне президент Татарстана встретился в Иннополисе с победителями и финалистами конкурса «Лидеры России» в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализует клуб лидеров России «Эльбрус». В течение полутора часов Рустам Минниханов отвечал на вопросы аудитории, делился своим опытом и давал управленческие советы. Помимо этого, в рамках встречи глава республики объявил о назначении на пост замминистра здравоохранения РТ одного из победителей конкурса «Лидеры России» Владимира Жаворонкова. Подробности — в материале «Реального времени».
«Это хотят повторить в каждом регионе России»
Вчерашняя встреча стала четвертой в рамках проекта клуба «Эльбрус» «Завтрак с наставником», запущенного в этом году. Чтобы пообщаться с президентом Татарстана, в Иннополис приехали 29 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Также в мероприятии приняли участие республиканские чиновники: в частности, среди гостей можно было увидеть заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова и главу Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева.
По словам Рустама Минниханова, предложение встретиться было для него «несколько неожиданным», тем не менее он согласился принять участие в мероприятии. Глава республики поблагодарил собравшихся за интерес, проявленный к его персоне, и заявил, что знакомство с лидерами России — большая честь для него.
— Перед запуском проекта «Завтрак с наставниками» мы провели опрос среди участников клуба «Эльбрус» и спросили, с кем они хотели бы встретиться. Вы были в числе лидеров, — обратился к Рустаму Минниханову руководитель проекта «Завтрак с наставником» Олег Жданеев.
В свою очередь, управляющий директор госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», победитель конкурса «Лидеры России» в 2017—2018 годах Александра Лебедева заявила, что «Рустам Нургалиевич очень популярен среди «лидеров России», и большую роль в данном случае играют успехи, которых добился Татарстан».
— Я приехала в Казань в 2000 году, прожила здесь 19 лет, и тот рывок, который сделала республика… Думаю, этому хотят научиться и это хотят повторить в каждом регионе России. Будет здорово, если это получится у всех, — рассказала нашему изданию Лебедева.
«Республика имела хороший базис»
Первый вопрос, прозвучавший на встрече, был о том, как Татарстану удалось достичь высоких результатов в различных сферах. Свой ответ Рустам Минниханов начал с того, что «республика имела хороший базис».
— Когда наша страна прекратила свое существование как Советский Союз, Татарстан имел мощную нефтяную промышленность, была хорошая нефтехимия, автомобилестроение и агропромышленный комплекс. Республика была не на плохом счету и всегда имела хороший кадровый потенциал. Когда пошли все эти процессы, приватизация, во главе республики стоял наш первый президент — господин Шаймиев. Это опытный человек, который прошел хороший путь и в правительстве, и в парткоме, и в районе. И республика сделала несколько правильных шагов. [Ее] обвиняли в сепаратизме и разных вещах, но у нас не было вот этой приватизации — у нас были свои ваучеры, и наши основные активы приватизировали иначе: часть раздали трудовым коллективам, часть оставили у государства. <…> Это потенциал, который позволил управлять производством, а производство — это экономика. Сегодня Татарстан находится на первой позиции в ПФО по валовому продукту, произведенной продукции, сельхознаправлению. Я думаю, без этих решений… Да, все это шло очень непросто, но Борис Николаевич [Ельцин] и Минтимер Шарипович [Шаймиев] нашли общее понимание. Вот этот базис помогает решать наши задачи, — высказался президент.
Помимо этого, Рустаму Минниханову задавали вопросы о том, что ждет Татарстан в 2030 году, как он работает с кадрами и как он лично добился успеха. Помимо этого, ему были предложены проекты для реализации в регионе.
«От таких предложений отказываться нецелесообразно»
Также в рамках вчерашней встречи президент республики объявил о назначении на должность заместителя министра здравоохранения РТ одного из победителей конкурса «Лидеры России» Владимира Жаворонкова.
— Вопрос неожиданности несколько неактуален. Министром здравоохранения было предложено перейти на позицию замминистра, а от таких предложений, я думаю, отказываться нецелесообразно, — прокомментировал свое назначение Жаворонков. — Настрой на работу позитивный, есть большие надежды на то, что получится реализовать определенные задумки и сохранить тот курс, который был выбран руководством республики и министром здравоохранения. А участие в конкурсе позволило значительно расширить грани сознания и посмотреть на те или иные проблемы под иными ракурсами.
Владимир Жаворонков — главный внештатный специалист-онколог Татарстана, работающий по специальности более десяти лет. В 2005 году он начинал младшим медбратом в ГКБ №6, в 2010-м перешел в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» — был врачом-хирургом, врачом-эндоскопистом эндоскопического отделения, заведующим отделением интервенционной радиологии. С 2016 года до своего нового назначения Владимир Жаворонков занимал пост заместителя главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ».
Справка
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч).
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты с любым гражданством в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
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