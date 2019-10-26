«Рустам Нургалиевич очень популярен среди «Лидеров России»

Президент Татарстана встретился с победителями и финалистами лидерского конкурса

Фото: Максим Платонов

Накануне президент Татарстана встретился в Иннополисе с победителями и финалистами конкурса «Лидеры России» в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализует клуб лидеров России «Эльбрус». В течение полутора часов Рустам Минниханов отвечал на вопросы аудитории, делился своим опытом и давал управленческие советы. Помимо этого, в рамках встречи глава республики объявил о назначении на пост замминистра здравоохранения РТ одного из победителей конкурса «Лидеры России» Владимира Жаворонкова. Подробности — в материале «Реального времени».

«Это хотят повторить в каждом регионе России»

Вчерашняя встреча стала четвертой в рамках проекта клуба «Эльбрус» «Завтрак с наставником», запущенного в этом году. Чтобы пообщаться с президентом Татарстана, в Иннополис приехали 29 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Также в мероприятии приняли участие республиканские чиновники: в частности, среди гостей можно было увидеть заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова и главу Минэкономики РТ Фарида Абдулганиева.

По словам Рустама Минниханова, предложение встретиться было для него «несколько неожиданным», тем не менее он согласился принять участие в мероприятии. Глава республики поблагодарил собравшихся за интерес, проявленный к его персоне, и заявил, что знакомство с лидерами России — большая честь для него.



«Мы провели опрос среди участников клуба «Эльбрус» и спросили, с кем они хотели бы встретиться. Вы были в числе лидеров», — обратился к Рустаму Минниханову Олег Жданеев

— Перед запуском проекта «Завтрак с наставниками» мы провели опрос среди участников клуба «Эльбрус» и спросили, с кем они хотели бы встретиться. Вы были в числе лидеров, — обратился к Рустаму Минниханову руководитель проекта «Завтрак с наставником» Олег Жданеев.

В свою очередь, управляющий директор госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», победитель конкурса «Лидеры России» в 2017—2018 годах Александра Лебедева заявила, что «Рустам Нургалиевич очень популярен среди «лидеров России», и большую роль в данном случае играют успехи, которых добился Татарстан».

— Я приехала в Казань в 2000 году, прожила здесь 19 лет, и тот рывок, который сделала республика… Думаю, этому хотят научиться и это хотят повторить в каждом регионе России. Будет здорово, если это получится у всех, — рассказала нашему изданию Лебедева.

«Республика имела хороший базис»

Первый вопрос, прозвучавший на встрече, был о том, как Татарстану удалось достичь высоких результатов в различных сферах. Свой ответ Рустам Минниханов начал с того, что «республика имела хороший базис».



Рустаму Минниханову задавали вопросы о том, что ждет Татарстан в 2030 году, как он работает с кадрами и как он лично добился успеха

— Когда наша страна прекратила свое существование как Советский Союз, Татарстан имел мощную нефтяную промышленность, была хорошая нефтехимия, автомобилестроение и агропромышленный комплекс. Республика была не на плохом счету и всегда имела хороший кадровый потенциал. Когда пошли все эти процессы, приватизация, во главе республики стоял наш первый президент — господин Шаймиев. Это опытный человек, который прошел хороший путь и в правительстве, и в парткоме, и в районе. И республика сделала несколько правильных шагов. [Ее] обвиняли в сепаратизме и разных вещах, но у нас не было вот этой приватизации — у нас были свои ваучеры, и наши основные активы приватизировали иначе: часть раздали трудовым коллективам, часть оставили у государства. <…> Это потенциал, который позволил управлять производством, а производство — это экономика. Сегодня Татарстан находится на первой позиции в ПФО по валовому продукту, произведенной продукции, сельхознаправлению. Я думаю, без этих решений… Да, все это шло очень непросто, но Борис Николаевич [Ельцин] и Минтимер Шарипович [Шаймиев] нашли общее понимание. Вот этот базис помогает решать наши задачи, — высказался президент.

Помимо этого, Рустаму Минниханову задавали вопросы о том, что ждет Татарстан в 2030 году, как он работает с кадрами и как он лично добился успеха. Помимо этого, ему были предложены проекты для реализации в регионе.

«От таких предложений отказываться нецелесообразно»

Также в рамках вчерашней встречи президент республики объявил о назначении на должность заместителя министра здравоохранения РТ одного из победителей конкурса «Лидеры России» Владимира Жаворонкова.

Президент республики объявил о назначении на должность заместителя министра здравоохранения РТ одного из победителей конкурса «Лидеры России» Владимира Жаворонкова

— Вопрос неожиданности несколько неактуален. Министром здравоохранения было предложено перейти на позицию замминистра, а от таких предложений, я думаю, отказываться нецелесообразно, — прокомментировал свое назначение Жаворонков. — Настрой на работу позитивный, есть большие надежды на то, что получится реализовать определенные задумки и сохранить тот курс, который был выбран руководством республики и министром здравоохранения. А участие в конкурсе позволило значительно расширить грани сознания и посмотреть на те или иные проблемы под иными ракурсами.

Владимир Жаворонков — главный внештатный специалист-онколог Татарстана, работающий по специальности более десяти лет. В 2005 году он начинал младшим медбратом в ГКБ №6, в 2010-м перешел в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» — был врачом-хирургом, врачом-эндоскопистом эндоскопического отделения, заведующим отделением интервенционной радиологии. С 2016 года до своего нового назначения Владимир Жаворонков занимал пост заместителя главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ».

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Лина Саримова, фото Максима Платонова